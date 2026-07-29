Sam Smith confirma su compromiso con el diseñador Christian Cowan tras tres años de relación

Sam Smith confirma su compromiso con el diseñador Christian Cowan

La noticia llegó durante una entrevista con The New York Times, en la que Sam Smith habló sobre la influencia que ha tenido su relación en su proceso creativo. Incluso, el título del disco es un homenaje al color de ojos de Cowan.

Christian Cowan y Sam Smith (Getty Images )

"Para mí, hay algo radical en ser queer en esta época, en este mundo, y cantar canciones de amor", expresó el intérprete. "No voy a permitir que el veneno que leo y veo afecte mi forma de amar".

El artista también explicó que "Everlasting Love", la canción que abre el álbum, representa un momento inédito en su carrera porque fue escrita desde una experiencia distinta: "Escribí sobre el amor correspondido" por primera vez, comentó.