Sam Smith vive una de las etapas más felices de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. El cantante confirmó que está comprometido con el diseñador Christian Cowan, con quien mantiene una relación desde hace tres años, y compartió que esa historia de amor se convirtió en la principal inspiración de Hazel Eyes, el álbum que estrenará el próximo 12 de agosto.
Sam Smith confirma su compromiso con el diseñador Christian Cowan tras tres años de relación
Sam Smith confirma su compromiso con el diseñador Christian Cowan
La noticia llegó durante una entrevista con The New York Times, en la que Sam Smith habló sobre la influencia que ha tenido su relación en su proceso creativo. Incluso, el título del disco es un homenaje al color de ojos de Cowan.
"Para mí, hay algo radical en ser queer en esta época, en este mundo, y cantar canciones de amor", expresó el intérprete. "No voy a permitir que el veneno que leo y veo afecte mi forma de amar".
El artista también explicó que "Everlasting Love", la canción que abre el álbum, representa un momento inédito en su carrera porque fue escrita desde una experiencia distinta: "Escribí sobre el amor correspondido" por primera vez, comentó.
El romance de Sam Smith y Christian Cowan
Los rumores sobre un romance entre Sam Smith y Christian Cowan comenzaron en diciembre de 2022, cuando ambos asistieron juntos a un evento en la Casa Blanca tras la firma de la Ley de Respeto al Matrimonio por parte del entonces presidente Joe Biden. En esa ocasión, también posaron junto al exmandatario y a la ex primera dama Jill Biden, mientras Smith ofrecía una presentación durante la ceremonia.
Aunque el intérprete había preferido mantener su vida sentimental lejos de los reflectores, con el paso del tiempo la relación se hizo pública. Su debut oficial como pareja en una alfombra roja llegó durante la Gala del Met de 2024, donde vistieron diseños coordinados creados por Cowan con rosas metálicas como elemento central.
"Al principio de nuestra relación, le regalé a Sam una rosa bañada en metal", recordó el diseñador en declaraciones a Vogue. "Así que fue un guiño a ese momento".
El amor de Christian Cowan se refleja en sus creaciones
La conexión entre ambos también ha quedado plasmada en el trabajo de Christian Cowan. En la Gala del Met de este año, Sam Smith lució un espectacular diseño negro confeccionado con plumas, una creación que el diseñador definió como un homenaje tanto a la ilustración de moda como a su pareja.
"Este look es una carta de amor al rey de la ilustración de moda", escribió Cowan en Instagram al presentar la pieza. "Y a mi amor, Sam".
Por su parte, el cantante destacó lo especial que resulta vestir prendas creadas por quien mejor conoce su estilo y su figura.
"Nadie conoce mi cuerpo mejor que este hombre", dijo durante una entrevista conjunta con Vogue. "Me siento muy afortunada de estar aquí y de lucir tu increíble talento de esta manera. Es asombroso".