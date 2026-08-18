Paris Jackson revela que recibió terapia de electrochoques tras un intento de suicidio

Paris Jackson revela que recibió terapia de electrochoques

Según explicó, el tratamiento llegó después de haber probado distintas alternativas y cuando se encontraba en una situación emocional especialmente delicada.

Paris Jackson (Getty Images)

“Hice nueve sesiones en tres semanas”, recordó Jackson. La cantante explicó que comenzó este tratamiento después de estar “muy cerca” de intentar suicidarse. “Estuve a centímetros de hacerlo”, aseguró.

La terapia de electrochoques consiste en aplicar estimulación eléctrica controlada al cerebro mientras el paciente se encuentra bajo anestesia general. Jackson explicó que su médico le habló del procedimiento y le aclaró que actualmente es diferente a la manera en que se practicaba.

“Ya no es tan bárbaro como antes. Usan anestesia general. Te dejan inconsciente cuando te aplican la descarga eléctrica”, recordó que le explicó su médico.

Paris Jackson (Getty Images)

Antes de cada sesión, Paris Jackson debía retirar sus piercings y sustituirlos por piezas de plástico. Después ingresaba a una habitación, recibía anestesia y era preparada para el procedimiento.

“Entras, te dan la bata de hospital, te duermen, te sujetan, te ponen un protector bucal y te electrocutan”, explicó. Y agregó: “Ayuda con la neuroplasticidad del cerebro. Si no me equivoco, sigue siendo el tratamiento más eficaz contra la depresión”.