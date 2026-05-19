Tras ganar demanda, Paris Jackson pide más dinero en batalla legal contra el patrimonio de Michael Jackson

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, Paris Jackson solicitó que los ejecutores del patrimonio de su padre también cubran 463 mil 752 dólares en intereses acumulados, adicionales a los 625 mil dólares que previamente un juez ordenó devolver al patrimonio.

La modelo y cantante mantiene desde hace meses una batalla legal contra John Branca y John McClain, los ejecutores encargados de administrar la fortuna de Michael Jackson desde su muerte en 2009.

El caso comenzó cuando Paris cuestionó una serie de bonos otorgados en 2018 a despachos legales externos que trabajaban para el patrimonio del cantante. Según sus abogados, esos pagos nunca fueron autorizados correctamente y levantaban dudas sobre la supervisión financiera de los administradores.

Paris Jackson (Getty Images)

La semana pasada, un juez de Los Ángeles falló parcialmente a favor de Paris y ordenó que los 625 mil dólares en bonos fueran regresados al patrimonio de Michael Jackson. Además, el tribunal determinó que futuros pagos extraordinarios a abogados deberán contar con aprobación judicial o consentimiento de los beneficiarios.

Ahora, la hija del cantante sostiene que el dinero permaneció fuera del patrimonio durante años, generando intereses que también deberían ser restituidos.

