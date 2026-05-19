La disputa entre Paris Jackson y los administradores del patrimonio de Michael Jackson continúa escalando. Luego de obtener una importante victoria judicial hace apenas unos días, la hija del “Rey del Pop” volvió a llevar el caso ante la corte para reclamar una nueva suma millonaria relacionada con pagos que considera indebidos.
Tras ganar demanda, Paris Jackson pide más dinero en batalla legal contra el patrimonio de Michael Jackson
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, Paris Jackson solicitó que los ejecutores del patrimonio de su padre también cubran 463 mil 752 dólares en intereses acumulados, adicionales a los 625 mil dólares que previamente un juez ordenó devolver al patrimonio.
La modelo y cantante mantiene desde hace meses una batalla legal contra John Branca y John McClain, los ejecutores encargados de administrar la fortuna de Michael Jackson desde su muerte en 2009.
El caso comenzó cuando Paris cuestionó una serie de bonos otorgados en 2018 a despachos legales externos que trabajaban para el patrimonio del cantante. Según sus abogados, esos pagos nunca fueron autorizados correctamente y levantaban dudas sobre la supervisión financiera de los administradores.
La semana pasada, un juez de Los Ángeles falló parcialmente a favor de Paris y ordenó que los 625 mil dólares en bonos fueran regresados al patrimonio de Michael Jackson. Además, el tribunal determinó que futuros pagos extraordinarios a abogados deberán contar con aprobación judicial o consentimiento de los beneficiarios.
Ahora, la hija del cantante sostiene que el dinero permaneció fuera del patrimonio durante años, generando intereses que también deberían ser restituidos.
Adeministradores de la herencia de Michael Jackson defienden su manejo del patrimonio
Aunque la corte falló en favor de Paris sobre los bonos, también reconoció el trabajo de los ejecutores John Branca y John McClain, quienes han defendido durante años que transformaron una herencia que estaba hundida en deudas en un negocio multimillonario.
Representantes del patrimonio aseguraron a TMZ que están confiados en que la nueva petición de Paris será rechazada y aseguraron que su prioridad sigue siendo hacer crecer el legado de Michael Jackson, especialmente tras el éxito comercial alrededor de la próxima película biográfica Michael.
La relación entre Paris y los administradores del patrimonio se ha tensado en los últimos años. La cantante ha acusado públicamente falta de transparencia, pagos excesivos y manejo poco claro de los recursos familiares, mientras los ejecutores sostienen que todas las decisiones financieras han beneficiado directamente a los herederos de Michael Jackson.