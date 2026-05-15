El pacto secreto de Michael Jackson que unió para siempre a Paris Hilton y Paris Jackson

Kathy Hilton, mamá de Paris y Michael Jackson coincidieron en la escuela secundaria, donde su amistad creció y con el tiempo se amplió a otros miembros de la familiar del cantante, incluida Janet Jackson.

Paris Hilton contó que cuando Michael y su mamá se conocieron, ambos rondaban entre los 13 y 14 años, y que después de salir de clases, solían pasar tiempo juntos. Además, las llamadas telefónicas entre ellos eran constantes durante aquellos años.

No obstante, la relación entre ellos nos solo se quedó en su etapa como estudiantes, sino que con el paso de los años mantuvieron contacto incluso después de haber formado sus familias.

Kathy Hilton, Paris Jackson y La Toya Jackson. (Instagram)

Fue entonces cuando la modelo y DJ reveló que entre su mamá y el cantante había un pacto que involucraban a sus futuros hijos.

"Eran muy cercanos, mi mamá y él tenían un pacto, lo hicieron cuando ella tenía 13; dijeron que cualquiera que tuviera una niña, su nombre sería Paris, y mi mamá lo hizo”, contó.

No obstante, este acuerdo también incluyó la posibilidad de usar Prince en caso de que tuvieran un hijo varón.

Finalmente Michael Jackson tuvo tres hijos: Prince Michael Jackson, Paris Jackson y Prince Michael Jackson II.