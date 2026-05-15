Paris Jackson y Paris Hilton tienen algo más en común que el nombre. Recientemente, tras el estreno de la biopic de Michael Jackson, volvió a cobrar relevancia una entrevista de la heredera Hilton que dio en 2011 y en la que cuenta el vínculo que su familia tuvo con el Rey del Pop.
El pacto secreto de Michael Jackson que unió para siempre a Paris Hilton y Paris Jackson
El pacto secreto de Michael Jackson que unió para siempre a Paris Hilton y Paris Jackson
Kathy Hilton, mamá de Paris y Michael Jackson coincidieron en la escuela secundaria, donde su amistad creció y con el tiempo se amplió a otros miembros de la familiar del cantante, incluida Janet Jackson.
Paris Hilton contó que cuando Michael y su mamá se conocieron, ambos rondaban entre los 13 y 14 años, y que después de salir de clases, solían pasar tiempo juntos. Además, las llamadas telefónicas entre ellos eran constantes durante aquellos años.
No obstante, la relación entre ellos nos solo se quedó en su etapa como estudiantes, sino que con el paso de los años mantuvieron contacto incluso después de haber formado sus familias.
Fue entonces cuando la modelo y DJ reveló que entre su mamá y el cantante había un pacto que involucraban a sus futuros hijos.
"Eran muy cercanos, mi mamá y él tenían un pacto, lo hicieron cuando ella tenía 13; dijeron que cualquiera que tuviera una niña, su nombre sería Paris, y mi mamá lo hizo”, contó.
No obstante, este acuerdo también incluyó la posibilidad de usar Prince en caso de que tuvieran un hijo varón.
Finalmente Michael Jackson tuvo tres hijos: Prince Michael Jackson, Paris Jackson y Prince Michael Jackson II.
Paris Jackson ganó una batalla legal millonaria contra los administradores del patrimonio de Michael Jackson
Paris Jackson obtuvo una importante victoria legal después de que un tribunal fallara a su favor en el conflicto que mantenía con los administradores del patrimonio de su padre, Michael Jackson.
La modelo y cantante logró recuperar más de 625 mil dólares que habían sido utilizados para cubrir honorarios legales relacionados con disputas internas sobre el manejo financiero del patrimonio del “Rey del Pop”.
El caso surgió luego de que Paris Jackson cuestionara ciertos pagos realizados por los ejecutores testamentarios vinculados a negociaciones empresariales y acuerdos millonarios relacionados con el catálogo musical de Michael Jackson.
Según los reportes, la corte determinó que esos gastos no debían cargarse directamente a los beneficiarios del patrimonio, por lo que ordenó el reembolso a favor de Paris.