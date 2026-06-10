El conmovedor mensaje con el que Alessandra Rosaldo despide a su papá

Muere Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años

La muerte de don Jaime Sánchez Rosaldo se dio a conocer el pasado 9 de junio. Tenía 84 años y era ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento mexicano por su trayectoria como productor musical, representante artístico y promotor de talentos. A lo largo de más de cinco décadas de carrera impulsó a importantes figuras de la música como Lucero, Lupita D'Alessio y José María Napoleón, además de desempeñar un papel fundamental en el desarrollo artístico de su hija Alessandra y del dueto Sentidos Opuestos.

De acuerdo con información difundida por periodistas de espectáculos, el fallecimiento estaría relacionado con un presunto infarto cardiovascular. Sin embargo, hasta el momento la familia no ha emitido un comunicado oficial confirmando la causa de muerte.

Alesandra Rosaldo y su papá, Jaime Sánchez Rosaldo. (Instagram)

En medio del dolor, la esposa de Eugenio Derbez también aprovechó la publicación para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido su familia desde que se dio a conocer la noticia.

“Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañaron ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor”, expresó.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes enviaron sus condolencias a la cantante y a sus seres queridos.

Jaime Sánchez Rosaldo (Instagram)

Con una destacada trayectoria dentro del medio artístico, Jaime Sánchez Rosaldo deja un importante legado en la música mexicana y en la vida de quienes lo conocieron. Su partida ha generado numerosas muestras de afecto hacia la familia Rosaldo Derbez, que hoy enfrenta la pérdida de uno de sus pilares más importantes.