Aitana Derbez sorprende con su talento para el canto: estrena cover de 'Golden' junto a Vadhir

En 2020, Vadhir Derbez publicó un video cantando junto a su hermana menor, Aitana Derbez, la canción Dance Monkey de Tones and I. En él Aitana sorprendió por ser capaz de seguir el ritmo y la letra de la canción a pesar de tener solo 5 años de edad. Esta ocasión, Vadhir posteó un nuevo video cantando junto a su hermana la canción Golden de la película Kpop Demon Hunters.
El talento musical no es ajeno a la familia Derbez, después de todo, Vadhir Derbez ya cuenta con un proyecto como cantante, mientras que Alessandra Rosaldo es la vocalista de Sentidos Opuestos, por lo que no es sorpresa que la más pequeña del clan, Aitana Derbez, también sea una apasionada por el canto.
El fin de semana, Vadhir Derbez sorprendió a sus seguidores cuando publicó un video interpretando junto a su hermana Aitana Derbez la canción Golden de la película Kpop Demon Hunters. Este lunes, solo dos días después del estreno, el video acumula casi 300,000 visitas y cientos de comentarios que reconocen el talento de Aitana y la iniciativa de Vadhir de cantar con su hermana menor.
Aitana Derbez heredó la pasión por la música
Esta no es la primera vez que Aitana Derbez es vista cantando. En años pasados, grabó el cover de Dance Monkey de Tones and I junto al mismo Vadhir Derbez. Por su cuenta, sus padres ya habían compartido videos de ella cantando los éxitos de su mamá Fiesta y Escríbeme en el cielo.
Incluso, Aitana Derbez ya ha participado en sesiones de canto familiares junto a sus papás, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, así como con sus hermanos Vadhir, Aislinn y José Eduardo Derbez. En 2024, cantaron Over the Rainbow durante su celebración por el Día de Acción de Gracias y más tarde grabaron Jingle Bell Rock junto a Jesse & Joy para la temporada 4 de su serie De viaje con los Derbez.
Alessandra Rosaldo apoya el talento de su hija
En más de una ocasión Alessandra Rosaldo ha hablado sobre cómo Aitana Derbez lleva el amor por la música y la actuación en sus venas. Durante una entrevista que concedió al programa Hoy en 2020 habló sobre cómo ha notado que Aitana tiene un gran oído para la música, así como interés para cantar. También agregó que hasta ese momento no había considerado meter a Aitana a clases de canto ya que era muy pequeña, aunque no descartó hacerlo en un futuro.
De igual manera, durante la presentación de la cuarta temporada de De viaje con los Derbez en 2023, Alessandra Rosaldo mencionó que en la colaboración de la familia con Jesse & Joy, Aitana por primera vez grabó en un estudio de grabación profesional, un momento que Alessandra afirmó nunca olvidará y agradece como mamá.
Aitana Derbez se perfila para seguir una carrera en el ámbito artístico al igual que el resto de su familia a pesar de tener únicamente 11 años. Desde muy pequeña, tanto ella como sus papás y hermanos, han dejado ver que actúa de forma natural frente a las cámaras y no duda en cantar frente a los micrófonos.