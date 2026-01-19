Aitana Derbez sorprende con su talento para el canto: estrena cover de 'Golden' junto a Vadhir

Alessandra Rosaldo apoya el talento de su hija

En más de una ocasión Alessandra Rosaldo ha hablado sobre cómo Aitana Derbez lleva el amor por la música y la actuación en sus venas. Durante una entrevista que concedió al programa Hoy en 2020 habló sobre cómo ha notado que Aitana tiene un gran oído para la música, así como interés para cantar. También agregó que hasta ese momento no había considerado meter a Aitana a clases de canto ya que era muy pequeña, aunque no descartó hacerlo en un futuro.

La entrevista que concedió Alessandra fue en respuesta al primer cover de Vadhir y Aitana. (Instagram - @vadhird)

De igual manera, durante la presentación de la cuarta temporada de De viaje con los Derbez en 2023, Alessandra Rosaldo mencionó que en la colaboración de la familia con Jesse & Joy, Aitana por primera vez grabó en un estudio de grabación profesional, un momento que Alessandra afirmó nunca olvidará y agradece como mamá.

Alessandra Rosaldo apoyará a Aitana Derbez si le interesa cantar profesionalmente. (Instagram - @ederbez)

Aitana Derbez se perfila para seguir una carrera en el ámbito artístico al igual que el resto de su familia a pesar de tener únicamente 11 años. Desde muy pequeña, tanto ella como sus papás y hermanos, han dejado ver que actúa de forma natural frente a las cámaras y no duda en cantar frente a los micrófonos.