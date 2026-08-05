Las acusaciones contra Jared Leto ya tienen consecuencias: pierde un importante papel

Aunque el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club se encontraba en negociaciones avanzadas para unirse al elenco, el proyecto habría decidido seguir adelante sin él. Hasta el momento, ni la producción ni los representantes del actor han confirmado oficialmente el motivo de su salida.

De acuerdo con Page Six, Jared Leto llevaba varios meses en conversaciones con Barry Levinson para incorporarse a Assassination, un thriller político inspirado en la investigación de la periodista Dorothy Kilgallen sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy.

Jared Leto es señalado de acoso sexual por otra mujer (Pascal Le Segretain/Getty Images)

El medio cita fuentes cercanas a la producción que aseguran que las negociaciones estaban prácticamente cerradas. Sin embargo, el reciente aumento de las acusaciones públicas contra el actor habría generado inquietud dentro del equipo, que finalmente optó por continuar el proyecto sin él.

La posibilidad de que Jared Leto formara parte del reparto ya había sido adelantada por Deadline a finales de 2024, cuando informó que el actor se encontraba en negociaciones finales para sumarse a la película. No obstante, el contrato nunca llegó a concretarse.

Por ahora, la versión de que las acusaciones influyeron en la decisión proviene de fuentes anónimas consultadas por medios estadounidenses y no ha sido confirmada oficialmente por el estudio ni por los productores.