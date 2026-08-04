La nuevas pistas a que apuntan a que AHORA SÍ será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Nuevas pistas reavivan los rumores de boda Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Aunque los primeros reportes aseguraban que la boda se llevaría a cabo la semana pasa, terminaron siendo desmentidos. De acuerdo con The Sun, la ceremonia sí podría celebrarse en los próximos días, alimentando una expectativa que lleva años acompañando a una de las parejas más famosas del mundo.

Las especulaciones comenzaron semanas atrás con la filtración de una supuesta invitación y detalles sobre una celebración en Madeira, la isla donde nació Cristiano Ronaldo. Sin embargo, esos primeros rumores perdieron fuerza cuando no hubo señales de que el enlace se hubiera llevado a cabo.

Georgina Rodríguez ya está en casa y Cristiano Ronaldo está feliz. (Instagram/Georgina Rodríguez)

Ahora, nuevos reportes del tabloide británico sostienen que la boda podría tener lugar este sábado 8 de agosto, después de que presuntamente se reservaran espacios en el lujoso hotel Savoy Palace y avanzaran los preparativos para una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos, mientras que la ceremonia se llevaría a cabo en la histórica catedral de Funchal.

Eso sí, hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han confirmado oficialmente estos planes.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (Instagram)

"Los huéspedes del hotel han sido informados de que dos plantas quedarán fuera de uso el viernes y el sábado, igual que varias zonas de bar", aseguró al medio una fuente.

Al mismo tiempo, The Sun asegura que una versión anterior sobre una boda el primer fin de semana de agosto fue desmentida, por lo que toda la información disponible continúa basada en reportes y no en anuncios oficiales.