Después de casi una década de relación, una familia formada por seis hijos y un compromiso anunciado hace un año, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a estar en el centro de la conversación . Esta vez, por los crecientes rumores de que la pareja ahora sí podría llegar al altar este fin de semana en Portugal.
La nuevas pistas a que apuntan a que AHORA SÍ será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Nuevas pistas reavivan los rumores de boda Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Aunque los primeros reportes aseguraban que la boda se llevaría a cabo la semana pasa, terminaron siendo desmentidos. De acuerdo con The Sun, la ceremonia sí podría celebrarse en los próximos días, alimentando una expectativa que lleva años acompañando a una de las parejas más famosas del mundo.
Las especulaciones comenzaron semanas atrás con la filtración de una supuesta invitación y detalles sobre una celebración en Madeira, la isla donde nació Cristiano Ronaldo. Sin embargo, esos primeros rumores perdieron fuerza cuando no hubo señales de que el enlace se hubiera llevado a cabo.
Ahora, nuevos reportes del tabloide británico sostienen que la boda podría tener lugar este sábado 8 de agosto, después de que presuntamente se reservaran espacios en el lujoso hotel Savoy Palace y avanzaran los preparativos para una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos, mientras que la ceremonia se llevaría a cabo en la histórica catedral de Funchal.
Eso sí, hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han confirmado oficialmente estos planes.
"Los huéspedes del hotel han sido informados de que dos plantas quedarán fuera de uso el viernes y el sábado, igual que varias zonas de bar", aseguró al medio una fuente.
Al mismo tiempo, The Sun asegura que una versión anterior sobre una boda el primer fin de semana de agosto fue desmentida, por lo que toda la información disponible continúa basada en reportes y no en anuncios oficiales.
La historia de amor de Georgina Rodríguez y Cristisano Ronaldo comenzó en una tienda Gucci
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba como vendedora en una tienda Gucci de Madrid.
En noviembre de 2017 nació su primera hija en común, Alana Martina. En 2022 la pareja vivió uno de los momentos más difíciles de su vida con la muerte de uno de los mellizos que esperaban, mientras que su hija Bella Esmeralda sobrevivió. Junto a los otros hijos del futbolista, han formado una familia que suele compartir momentos de su vida cotidiana en redes sociales.
En agosto de 2025, Georgina confirmó su compromiso con Cristiano al mostrar un espectacular anillo de diamantes en Instagram, poniendo fin a años de especulaciones sobre una posible pedida de mano.
¿Por qué todos creen que ahora sí habrá boda?
Más allá de los rumores, hay varios elementos que alimentan la teoría de que el matrimonio podría estar cerca.
En los últimos meses, la pareja ha sido vista usando anillos similares y Cristiano ha reiterado en distintas entrevistas que casarse con Georgina siempre ha formado parte de sus planes. Además, tras concluir el Mundial de 2026, el futbolista atraviesa un periodo de menor actividad deportiva, lo que muchos consideran el momento ideal para celebrar una ceremonia privada.