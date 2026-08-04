La delgadez de Ariana Grande recuerda a Karen Carpenter, quien murió como consecuencia de la anorexia a los 32 años

Karen Carpenter y la anorexia, una estrella consumida por una enfermedad poco comprendida

La historia y el desenlace de Karen Carpenter pueden entenderse en este contexto como una advertencia que nadie ha pedido pero que es imposible ignorar; ya que su muerte cambió para siempre la manera en que la medicina y la sociedad (a través de los medios) entendieron los trastornos de la conducta alimentaria.

Karen Carpenter murió como consecuencia de la anorexia a los 32 años (Weintraub Entertainment Group/co/Shutterstock)

Junto con su hermano Richard, Karen formó The Carpenters, uno de los dúos más exitosos de la década de 1970.

Canciones como "(They Long to Be) Close to You", "We've Only Just Begun", "Rainy Days and Mondays" y "Superstar" vendieron millones de copias y convirtieron a los hermanos en referentes del pop estadounidense.

Detrás del éxito, sin embargo, Karen comenzó a desarrollar una obsesión por su peso. Diversos biógrafos sitúan el origen del problema a mediados de los años setenta, cuando comentarios sobre su figura y la presión de la industria la llevaron a iniciar dietas cada vez más restrictivas.

Karen Carpenter murió como consecuencia de la anorexia a los 32 años (Harry Langdon)

En aquella época la anorexia nerviosa era una enfermedad poco conocida y tanto su familia como su entorno profesional tardaron en comprender la gravedad de la situación.

Su peso descendió de forma progresiva y alarmante mientras continuaba grabando discos y realizando giras. Aunque recibió tratamiento médico en distintas etapas e incluso recuperó parte del peso perdido, los años de desnutrición habían debilitado seriamente su organismo.

El 4 de febrero de 1983, la cantante sufrió un paro cardiaco en la casa de sus padres, en California. Tenía 32 años.

Karen Carpenter murió como consecuencia de la anorexia a los 32 años (Globe Photos/Shutterstock)

La causa oficial de su muerte fue una insuficiencia cardiaca relacionada con las complicaciones derivadas de la anorexia nerviosa.

A partir de entonces, los trastornos alimentarios comenzaron a recibir mayor atención médica y mediática, y Karen Carpenter se convirtió en una de las caras más conocidas de una enfermedad que hasta entonces permanecía prácticamente invisible para el gran público.