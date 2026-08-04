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Espectáculos

La delgadez de Ariana Grande recuerda a Karen Carpenter, quien murió como consecuencia de la anorexia a los 32 años

La preocupación por la delgadez de Ariana Grande revive el recuerdo de Karen Carpenter, cuya muerte por anorexia cambió la forma de entender los trastornos alimentarios y abrió un debate que sigue vigente.
mar 04 agosto 2026 07:34 PM
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Ariana Grande y Karen Carpenter
La situación que atraviesa Ariana Grande con respecto a su apariencia física recuerda irremediablemente al caso de Karen Carpenter (Getty Images )

El estreno del video musical de "Petal" revivió un tema que Ariana Grande ha intentado detener desde hace años. La marcada pérdida de peso que muestra en la producción provocó una ola de comentarios en redes sociales.

Y, mientras algunos pidieron respetar su privacidad, otros expresaron preocupación por un aspecto físico que consideran alarmante.

El debate, lejos de centrarse en el morbo, inevitablemente recordó uno de los episodios más trágicos de la historia de la música popular, la muerte de Karen Carpenter, vocalista de The Carpenters, cuya batalla contra la anorexia terminó con su vida en 1983.

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Preocupa la extrema delgadez de Ariana Grande en el video musical de 'Petal'
Preocupa la extrema delgadez de Ariana Grande en el video musical de 'Petal'

Ariana Grande pide respeto y evitar hablar sobre los cuerpos ajenos

Ariana Grande ha insistido en varias ocasiones en que nadie puede conocer el estado de salud de una persona únicamente por su apariencia.

En un mensaje difundido en TikTok en 2023 explicó que el cuerpo que muchos consideraban su versión "más saludable" correspondía, en realidad, a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Desde entonces ha pedido dejar de opinar sobre el físico ajeno y responder con empatía antes que con especulación.

Preocupa la extrema delgadez de Ariana Grande
Preocupa la extrema delgadez de Ariana Grande (John Salangsang/Shutterstock/John Salangsang/Shutterstock)

Ese llamado merece ser tomado en serio. Sin embargo, también plantea una pregunta incómoda.

¿En qué momento el respeto a la privacidad deja de ser suficiente cuando los cambios físicos de una figura pública (a quien siguen millones de personas, muchas de ellas adolescentes, impresionables y en plena formación de su personalidad) generan preocupación genuina?

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Karen Carpenter y la anorexia, una estrella consumida por una enfermedad poco comprendida

La historia y el desenlace de Karen Carpenter pueden entenderse en este contexto como una advertencia que nadie ha pedido pero que es imposible ignorar; ya que su muerte cambió para siempre la manera en que la medicina y la sociedad (a través de los medios) entendieron los trastornos de la conducta alimentaria.

La cantante Karen Carpenter murió por una insuficiencia cardiaca producida por la anorexia que padeció en sus últimos años
Karen Carpenter murió como consecuencia de la anorexia a los 32 años (Weintraub Entertainment Group/co/Shutterstock)

Junto con su hermano Richard, Karen formó The Carpenters, uno de los dúos más exitosos de la década de 1970.

Canciones como "(They Long to Be) Close to You", "We've Only Just Begun", "Rainy Days and Mondays" y "Superstar" vendieron millones de copias y convirtieron a los hermanos en referentes del pop estadounidense.

Detrás del éxito, sin embargo, Karen comenzó a desarrollar una obsesión por su peso. Diversos biógrafos sitúan el origen del problema a mediados de los años setenta, cuando comentarios sobre su figura y la presión de la industria la llevaron a iniciar dietas cada vez más restrictivas.

La cantante Karen Carpenter murió por una insuficiencia cardiaca producida por la anorexia que padeció en sus últimos años
Karen Carpenter murió como consecuencia de la anorexia a los 32 años (Harry Langdon)

En aquella época la anorexia nerviosa era una enfermedad poco conocida y tanto su familia como su entorno profesional tardaron en comprender la gravedad de la situación.

Su peso descendió de forma progresiva y alarmante mientras continuaba grabando discos y realizando giras. Aunque recibió tratamiento médico en distintas etapas e incluso recuperó parte del peso perdido, los años de desnutrición habían debilitado seriamente su organismo.

El 4 de febrero de 1983, la cantante sufrió un paro cardiaco en la casa de sus padres, en California. Tenía 32 años.

La cantante Karen Carpenter murió por una insuficiencia cardiaca producida por la anorexia que padeció en sus últimos años
Karen Carpenter murió como consecuencia de la anorexia a los 32 años (Globe Photos/Shutterstock)

La causa oficial de su muerte fue una insuficiencia cardiaca relacionada con las complicaciones derivadas de la anorexia nerviosa.

A partir de entonces, los trastornos alimentarios comenzaron a recibir mayor atención médica y mediática, y Karen Carpenter se convirtió en una de las caras más conocidas de una enfermedad que hasta entonces permanecía prácticamente invisible para el gran público.

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Ariana Grande y Karen Carpenter: dos historias distintas, una preocupación similar

No existe información pública que permita afirmar que Ariana Grande padezca un trastorno alimentario, ni sería responsable establecer un diagnóstico a partir de fotografías o videos. Esa diferencia con el caso de Karen Carpenter es fundamental.

Lo que sí existe es una preocupación cada vez más extendida entre seguidores de la intérprete de “Petal” y “Yes, and?” y los medios, quienes consideran que la transformación física de la cantante resulta evidente y merece ser abordada con sensibilidad, sin convertirla en objeto de burlas o especulaciones.

Preocupa la extrema delgadez de Ariana Grande
Preocupa la extrema delgadez de Ariana Grande (Monica Schipper/Getty Images)

Por ello, la propia Ariana anunció recientemente que se alejará temporalmente de la vida pública al concluir su gira, decisión que atribuyó al desgaste provocado por el escrutinio constante sobre su vida y su apariencia.

También aseguró que esa pausa había sido planeada con anticipación y no obedecía únicamente a la conversación surgida tras el lanzamiento de su álbum, Petal.

'No se habla de los cuerpos ajenos': el dilema de hablar o guardar silencio

La historia de Karen Carpenter demuestra que el silencio también puede tener consecuencias. Durante años, muchas personas observaron un deterioro físico evidente sin comprender del todo qué estaba ocurriendo o sin encontrar la manera adecuada de hablar del tema.

Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal'
Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal' (Instagram / Ariana Grande)

Con Ariana Grande el contexto es distinto. Hoy existe mucho más conocimiento sobre los trastornos alimentarios y sobre los efectos que puede tener la presión pública sobre la imagen corporal. Precisamente por ello, cualquier conversación debe partir del respeto y evitar convertir la apariencia física en espectáculo.

Su mayor apoyo:

ariana grande y su mamá
"Eres magnífica": Mamá de Ariana Grande la defiende tras la ola de críticas por su delgadez Joan Grande defendió públicamente a Ariana tras la ola de comentarios sobre su apariencia. La cantante, además, hará una pausa al terminar la gira Eternal Sunshine.

Pero el respeto a la privacidad no debería implicar ignorar una preocupación legítima cuando un cambio físico resulta evidente. Expresar inquietud no equivale a emitir un diagnóstico ni a invadir la intimidad de una persona.

Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal'
Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal' (Instagram / Ariana Grande)

En el caso de figuras con una influencia tan amplia como Ariana Grande, seguida por millones de jóvenes que construyen referentes de belleza a partir de lo que consumen en redes sociales, el debate también involucra una responsabilidad colectiva.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio: rechazar el juicio y la estigmatización, sin normalizar señales que, como enseñó la historia de Karen Carpenter, pueden convertirse en motivo de preocupación y merecen ser abordadas con empatía, prudencia y responsabilidad.

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Ariana Grande

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