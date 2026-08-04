La delgadez de Ariana Grande recuerda a Karen Carpenter, quien murió como consecuencia de la anorexia a los 32 años
La preocupación por la delgadez de Ariana Grande revive el recuerdo de Karen Carpenter, cuya muerte por anorexia cambió la forma de entender los trastornos alimentarios y abrió un debate que sigue vigente.
El estreno del video musical de "Petal" revivió un tema que Ariana Grande ha intentado detener desde hace años. La marcada pérdida de peso que muestra en la producción provocó una ola de comentarios en redes sociales.
Y, mientras algunos pidieron respetar su privacidad, otros expresaron preocupación por un aspecto físico que consideran alarmante.
El debate, lejos de centrarse en el morbo, inevitablemente recordó uno de los episodios más trágicos de la historia de la música popular, la muerte de Karen Carpenter, vocalista de The Carpenters, cuya batalla contra la anorexia terminó con su vida en 1983.
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Ariana Grande pide respeto y evitar hablar sobre los cuerpos ajenos
Ariana Grande ha insistido en varias ocasiones en que nadie puede conocer el estado de salud de una persona únicamente por su apariencia.
En un mensaje difundido en TikTok en 2023 explicó que el cuerpo que muchos consideraban su versión "más saludable" correspondía, en realidad, a uno de los momentos más difíciles de su vida.
Ese llamado merece ser tomado en serio. Sin embargo, también plantea una pregunta incómoda.
¿En qué momento el respeto a la privacidad deja de ser suficiente cuando los cambios físicos de una figura pública (a quien siguen millones de personas, muchas de ellas adolescentes, impresionables y en plena formación de su personalidad) generan preocupación genuina?
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Karen Carpenter y la anorexia, una estrella consumida por una enfermedad poco comprendida
La historia y el desenlace de Karen Carpenter pueden entenderse en este contexto como una advertencia que nadie ha pedido pero que es imposible ignorar; ya que su muerte cambió para siempre la manera en que la medicina y la sociedad (a través de los medios) entendieron los trastornos de la conducta alimentaria.
Junto con su hermano Richard, Karen formó The Carpenters, uno de los dúos más exitosos de la década de 1970.
Canciones como "(They Long to Be) Close to You", "We've Only Just Begun", "Rainy Days and Mondays" y "Superstar" vendieron millones de copias y convirtieron a los hermanos en referentes del pop estadounidense.
Detrás del éxito, sin embargo, Karen comenzó a desarrollar una obsesión por su peso. Diversos biógrafos sitúan el origen del problema a mediados de los años setenta, cuando comentarios sobre su figura y la presión de la industria la llevaron a iniciar dietas cada vez más restrictivas.
Su peso descendió de forma progresiva y alarmante mientras continuaba grabando discos y realizando giras. Aunque recibió tratamiento médico en distintas etapas e incluso recuperó parte del peso perdido, los años de desnutrición habían debilitado seriamente su organismo.
El 4 de febrero de 1983, la cantante sufrió un paro cardiaco en la casa de sus padres, en California. Tenía 32 años.
La causa oficial de su muerte fue una insuficiencia cardiaca relacionada con las complicaciones derivadas de la anorexia nerviosa.
A partir de entonces, los trastornos alimentarios comenzaron a recibir mayor atención médica y mediática, y Karen Carpenter se convirtió en una de las caras más conocidas de una enfermedad que hasta entonces permanecía prácticamente invisible para el gran público.
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Ariana Grande y Karen Carpenter: dos historias distintas, una preocupación similar
No existe información pública que permita afirmar que Ariana Grande padezca un trastorno alimentario, ni sería responsable establecer un diagnóstico a partir de fotografías o videos. Esa diferencia con el caso de Karen Carpenter es fundamental.
Lo que sí existe es una preocupación cada vez más extendida entre seguidores de la intérprete de “Petal” y “Yes, and?” y los medios, quienes consideran que la transformación física de la cantante resulta evidente y merece ser abordada con sensibilidad, sin convertirla en objeto de burlas o especulaciones.
También aseguró que esa pausa había sido planeada con anticipación y no obedecía únicamente a la conversación surgida tras el lanzamiento de su álbum, Petal.
'No se habla de los cuerpos ajenos': el dilema de hablar o guardar silencio
La historia de Karen Carpenter demuestra que el silencio también puede tener consecuencias. Durante años, muchas personas observaron un deterioro físico evidente sin comprender del todo qué estaba ocurriendo o sin encontrar la manera adecuada de hablar del tema.
Con Ariana Grande el contexto es distinto. Hoy existe mucho más conocimiento sobre los trastornos alimentarios y sobre los efectos que puede tener la presión pública sobre la imagen corporal. Precisamente por ello, cualquier conversación debe partir del respeto y evitar convertir la apariencia física en espectáculo.
Pero el respeto a la privacidad no debería implicar ignorar una preocupación legítima cuando un cambio físico resulta evidente. Expresar inquietud no equivale a emitir un diagnóstico ni a invadir la intimidad de una persona.
En el caso de figuras con una influencia tan amplia como Ariana Grande, seguida por millones de jóvenes que construyen referentes de belleza a partir de lo que consumen en redes sociales, el debate también involucra una responsabilidad colectiva.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio: rechazar el juicio y la estigmatización, sin normalizar señales que, como enseñó la historia de Karen Carpenter, pueden convertirse en motivo de preocupación y merecen ser abordadas con empatía, prudencia y responsabilidad.