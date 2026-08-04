"Eres magnífica": Mamá de Ariana Grande la defiende tras la ola de críticas por su delgadez

Ariana Grande hará una pausa tras terminar su gira

En medio de la conversación generada por su aspecto físico, un portavoz de Ariana Grande confirmó el pasado 2 de agosto que la intérprete planea alejarse temporalmente de la exposición pública una vez que termine la gira Eternal Sunshine.

“Ariana tomará un paso atrás de la visibilidad después de completar la gira Eternal Sunshine”, indicó el portavoz.

Según explicó, la decisión responde al deseo de que la cantante pueda descansar después de años de intensa actividad profesional y de un constante escrutinio sobre su vida personal y su imagen.

Ariana Grande (Getty Images)

“Espera terminar la gira con una nota alta, de forma saludable y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público interminable y constante”.

El representante también quiso destacar la conexión que Ariana mantiene con sus seguidores.

“Esta gira ha sido una experiencia preciosa para ella. Ama a sus fans y ha disfrutado cada minuto de la gira”.

Como parte de este descanso, la artista también abandonó el elenco del musical Sunday in the Park with George, donde compartiría escenario con Jonathan Bailey, su compañero en Wicked. La productora Empire Street Productions confirmó que el montaje continuará con un nuevo reparto.

No es la primera vez que Ariana Grande habla sobre los comentarios a su cuerpo

Aunque la cantante no ha respondido directamente a la polémica surgida por Petal, sí ha abordado el tema en varias ocasiones durante los últimos años.

En abril de 2023 publicó un video en TikTok en el que pidió poner fin a los comentarios sobre el aspecto físico de las personas, independientemente de cómo luzcan.

“Creo que deberíamos ser más gentles y menos cómodos al comentar los cuerpos de las personas, sin importar qué”, expresó entonces.

Más recientemente, a finales de 2024, volvió a reflexionar sobre el tema durante una entrevista en la que reconoció que vivir bajo el constante análisis de su apariencia ha sido una de las partes más difíciles de su carrera desde la adolescencia.

Las declaraciones de Joan Grande y el anuncio de la próxima pausa de Ariana han vuelto a abrir el debate sobre la presión estética que enfrentan las figuras públicas y sobre la importancia de evitar comentarios que especulen acerca de la salud o el cuerpo de una persona basándose únicamente en su apariencia.

