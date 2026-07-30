¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez van a casarse el próximo fin de semana? Esta es la verdad

¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez van a casarse el próximo fin de semana?

Aunque los últimos días tomó fuerza la versión de que Cristiano Rodríguez y Georgina Rodríguez se casarían el próximo fin de semana en Poetugal, fuentes cercanas a la pareja lo negaron a la revista española ¡HOLA! El medio detalló que los supuestos preparativos que circularon en redes sociales no corresponden a una ceremonia real.

Los rumores comenzaron después de que el programa portugués V+ Fama difundió lo que aseguraba era una invitación de boda. En ella se citaba a los invitados el sábado 1 de agosto a las 14:00 horas en la Quinta da Regaleira, en Sintra (Portugal) bajo un dress code que obligaba a vestir color negro.

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo (Instagram)

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez, una historia de amor que comenzó en Gucci

La relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó a finales de 2016 en una boutique de Gucci en Madrid , donde ella trabajaba como vendedora.

En distintas entrevistas y en la serie documental Soy Georgina, la modelo contó que el flechazo fue inmediato y que, poco después de aquel encuentro, comenzaron a salir. Con el paso de los meses hicieron pública su relación y Georgina empezó a acompañar al futbolista en ceremonias de premios, partidos y eventos familiares.

Desde entonces han construido una de las familias más mediáticas del deporte. En noviembre de 2017 nació Alana Martina, la primera hija biológica de la pareja. En 2021 anunciaron que esperaban gemelos; sin embargo, en abril de 2022 comunicaron el fallecimiento de uno de los bebés durante el parto. Su hija Bella Esmeralda nació sana y se convirtió en el miembro más pequeño de la familia.

Georgina Rodríguez junto a sus hijos (Instagram)

Además, Georgina participa activamente en la crianza de los otros tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, con quienes mantiene una estrecha relación, algo que ha mostrado tanto en redes sociales como en su serie de Netflix.