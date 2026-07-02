Chris Brown tiene que pagar 13 millones de dólares a una trabajadora tras el ataque de uno de sus perros

El fallo pone fin a una batalla legal que comenzó hace más de cinco años, luego de que María Ávila, quien trabajaba en la residencia del artista en Tarzana, California, denunciara haber sido atacada brutalmente por Hades, un pastor caucásico de aproximadamente 90 kilos utilizado como perro de seguridad.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2020, cuando María Ávila salió al patio de la residencia para sacar la basura. Según relató durante el juicio, el perro la atacó de manera inesperada, arrancándole grandes porciones de piel y provocándole lesiones permanentes en el rostro y el brazo.

Chris Brown (Getty Images)

La mujer requirió múltiples cirugías reconstructivas, injertos de piel, decenas de puntos de sutura y aún padece daño nervioso, pérdida parcial de la visión, problemas de movilidad y trastorno por estrés postraumático. Durante el juicio declaró que las secuelas físicas y emocionales le impidieron volver a trabajar como empleada doméstica.

Tras dos semanas de audiencias, el jurado determinó que Brown y su empresa, Black Pyramid LLC, deberán pagar 12.9 millones de dólares a María Ávila. Además, su hermana Patricia, quien presenció el ataque, recibirá 885 mil dólares por daño emocional, mientras que el esposo de la víctima fue indemnizado con 50 mil dólares.