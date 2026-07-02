Chris Brown enfrenta un nuevo revés judicial. Un jurado de Los Ángeles declaró al cantante responsable por negligencia en el caso del ataque de uno de sus perros a una empleada del hogar y le ordenó pagar cerca de 13 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.
Chris Brown tiene que pagar 13 millones de dólares a una trabajadora tras el ataque de uno de sus perros
Chris Brown tiene que pagar 13 millones de dólares a una trabajadora tras el ataque de uno de sus perros
El fallo pone fin a una batalla legal que comenzó hace más de cinco años, luego de que María Ávila, quien trabajaba en la residencia del artista en Tarzana, California, denunciara haber sido atacada brutalmente por Hades, un pastor caucásico de aproximadamente 90 kilos utilizado como perro de seguridad.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2020, cuando María Ávila salió al patio de la residencia para sacar la basura. Según relató durante el juicio, el perro la atacó de manera inesperada, arrancándole grandes porciones de piel y provocándole lesiones permanentes en el rostro y el brazo.
La mujer requirió múltiples cirugías reconstructivas, injertos de piel, decenas de puntos de sutura y aún padece daño nervioso, pérdida parcial de la visión, problemas de movilidad y trastorno por estrés postraumático. Durante el juicio declaró que las secuelas físicas y emocionales le impidieron volver a trabajar como empleada doméstica.
Tras dos semanas de audiencias, el jurado determinó que Brown y su empresa, Black Pyramid LLC, deberán pagar 12.9 millones de dólares a María Ávila. Además, su hermana Patricia, quien presenció el ataque, recibirá 885 mil dólares por daño emocional, mientras que el esposo de la víctima fue indemnizado con 50 mil dólares.
Chris Brown admitió que abandonó la escena
Durante el proceso judicial, Chris Brown reconoció que estaba en la vivienda cuando ocurrió el ataque y declaró que encontró a su empleada cubierta de sangre. Sin embargo, admitió que abandonó el lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia.
El cantante explicó que siguió el consejo de su representante para evitar lo que calificó como un "circo mediático", aunque aseguró que su equipo de seguridad permaneció en la casa para atender la situación. También sostuvo que el perro no era su mascota personal, sino un animal destinado a proteger la propiedad frente a posibles intrusos o acosadores.
Chris CBrown argumentó además que había advertido previamente a María Ávila y a su hermana sobre el carácter agresivo del perro y les pidió no salir al exterior sin acompañamiento del personal de seguridad. Ambas mujeres negaron haber recibido esa advertencia y señalaron que las barreras del idioma hacían poco probable que esa conversación hubiera ocurrido.