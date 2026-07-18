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Espectáculos

Las moms to be ¡y sus mejores looks!

Este año ha estado lleno de baby bumps y las celebs más cool los visten con looks increíbles.
sáb 18 julio 2026 05:01 PM
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De nuevo en su maternity era y como siempre, lo hace increíble con todos sus looks. (Getty Images)

Las celebridades más top están esperando a sus bebés este año y entre ellas están Anne Hathaway, quien confirmó que espera su tercer bebé, Natalie Portman y Barbara Palvin. El embarazo deja de ser un momento en el que las mujeres tratan de esconder su baby bump, ahora lo convierten en el accesorio principal de todos sus looks.

Rihanna fue de las primeras en vestir su baby bump con mucho orgullo y a partir de ahí muchas celebs aman hacerlo en su etapa de moms to be. Todas ellas aprovechan las apariciones en público para mostrar el lado fashion de la maternidad y nos enseñan los looks que ya están dando de qué hablar.

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Las moms to be del momento y sus looks más icónicos

Anne Hathaway

La premiere de The Odyssey ha sido el momento más maternity que ha tenido Anne Hathaway y nos encanta. La actriz ha optado por vestidos y looks que no ocultan su baby bump, sino que conviven con ella. Uno de nuestros looks favoritos es el vestido azul que llevó en Londres para uno de los eventos de la película. Queda perfecto con su baby bump e ilumina su rostro como nunca antes.

"The Odyssey" World Premiere - Special Access
El vestido perfecto para esta etapa de maternidad, nos tiene obsesionadas. (Getty Images)

Barbara Palvin

La modelo espera su primer bebé con el actor Dylan Sprouse y estamos lo más de emocionadas. Barbara se guía por looks súper femeninos y que van de la mano de su estilo personal y sus gustos. La vemos siguiendo una estética minimalista pero coqueta, con vestidos fluidos, holanes y moños que la hacen ver súper girly. Sin duda es una de las moms to be mejor vestidas y no nos podría encentar más.

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Un vestido súper girly y perfecto para llevarlo en este momento de maternidad. (Getty Images)

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Natalie Portman

Natalie está esperando a su tercer bebe con su actual pareja Tanguy Destable y lo está disfrutando al máximo con mucha gratitud y felicidad. Pero claro que los looks no se pueden quedar a un lado y ella también ha tenido outfits espectaculares. La actriz casi siempre opta por prendas más sueltas y cómodas pero que no pierden lo chic.

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Aunque no lo vemos tanto ahí esta, el baby bump de Natalie Portman siempre cómodo y chic. ((@natalieportman))

Olivia Culpo

Olivia ha encontrado el balance perfecto en todos sus maternity looks, muchos de ellos siguen siendo sensuales y más entallados, pero sin perder la elegancia en ningún momento. Ella también es una de las moms to be con más estilo y que aman que su baby bump se vea. Sin duda uno de nuestros outfits favoritos es el vestido azul entallado que público en redes sociales de la marca Helsa.

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Sin duda el embarazo le esta dando un glow especial y más con los looks tan espectaculares que lleva. ((@oliviaculpo))

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Elsa Hosk

La modelo sueca está esperando a su segundo bebé con el empresario Tom Daly y estamos amando todos sus looks. Últimamente tiene un estilo súper coqueto y girly que a todas nos encanta, lleva blazers con moños, jeans y beauty looks muy sencillos. Lo que más amamos de los looks de Elsa es cuando muestra su baby bump y lo hace parte del look, lleva piezas Valentino y Mytheresa que hacen cada outfit único.

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Amamos cuando el baby bump es protagonista del look y Elsa sabe hacerlo a la perfección. ((@hoskelsa))

Kaley Cuoco

Kaley ha optado por look más cómodos, como vestidos sueltos, conjuntos cómodos y tejidos que la hacen verse espectacular, pero sentirse bien con el outfit. Aun así ella aprovecha cada momento para mostrar su baby bump aunque sea con un vestido sencillo. Ella es el significado perfecto de que no tienes que renunciar a la moda y a la comodidad cuando estas en tu etapa maternity.

Los Angeles Premiere Of HBO Original Series' "Life, Larry And The Pursuit Of Unhappiness"
Cómoda pero chic, la perfecta combinación para la etapa de maternidad. (Getty Images)

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maternidad Celebridades Moda

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