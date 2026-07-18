Las moms to be ¡y sus mejores looks!

Las celebridades más top están esperando a sus bebés este año y entre ellas están Anne Hathaway, quien confirmó que espera su tercer bebé, Natalie Portman y Barbara Palvin. El embarazo deja de ser un momento en el que las mujeres tratan de esconder su baby bump, ahora lo convierten en el accesorio principal de todos sus looks.

Rihanna fue de las primeras en vestir su baby bump con mucho orgullo y a partir de ahí muchas celebs aman hacerlo en su etapa de moms to be. Todas ellas aprovechan las apariciones en público para mostrar el lado fashion de la maternidad y nos enseñan los looks que ya están dando de qué hablar.