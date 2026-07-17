La polémica por comentario de Pedro Sola sigue escalando: Proponen ley contra la apología del maltrato animal

6 de julio: El comentario de Pedro Sola que originó la polémica

Durante una plática en Ventaneando, Pedro Sola expresó su molestia por las personas que llevan a sus perros a centros comerciales, restaurantes y otros establecimientos. Sin embargo, la controversia surgió cuando añadió una frase que fue interpretada como una apología del maltrato animal.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”, comentó. El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron sus palabras como inaceptables.

Daniel Spanic demandó a Pati Chapoy y los integrantes de su equipo en Ventaneando (Instagram/ventaneando)

7 de julio: Las críticas contra Pedro Sola escalan

Un día después, el video ya circulaba ampliamente en redes sociales. Usuarios, activistas y asociaciones defensoras de los animales condenaron las declaraciones del conductor y exigieron que TV Azteca tomara medidas.

Entre quienes criticaron públicamente sus comentarios estuvieron Mauricio Martínez, Apio Quijano y Lupita Jones, quienes coincidieron en rechazar cualquier discurso que pudiera normalizar la violencia contra los animales.

8 de julio: Pedro Sola ofrece una disculpa

Ante la presión pública, Pedro Sola aprovechó una transmisión de Ventaneando para disculparse.

El conductor reconoció que se había expresado de manera equivocada y aseguró que nunca sería capaz de hacer daño a un animal, afirmando que lamentaba la forma en que fueron recibidas sus palabras.

"Cometí un error al expresar cosas que, al final de cuentas, no siento", dijo el conductor. También reconoció que hoy las mascotas ocupan un lugar mucho más importante dentro de las familias y admitió que no había comprendido esa realidad.

"Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares", expresó. Asimismo, aseguró que nunca ha lastimado a un animal y añadió: "Soy incapaz de matar una mosca... Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué".

Ese mismo día también reaccionó Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien calificó como "lamentables" las declaraciones del conductor y reiteró que en sus empresas no se tolera el maltrato animal.

El conductor está muy enamorado de su pareja, a quien conoció hace 18 años. (Instagram/Pedro Sola)

Asimismo, surgió una petición en Change.org para solicitar sanciones contra el conductor y pedir la cancelación de Ventaneando. En la descripción de la iniciativa se señala que las declaraciones emitidas durante el programa fomentan discursos de violencia. La petición rebasó las 170 mil firmas.

9 de julio: interviene la PAOT

La polémica llegó al ámbito institucional cuando la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México emitió un pronunciamiento público.

La dependencia condenó las declaraciones del conductor al considerar que ese tipo de expresiones pueden contribuir a normalizar la violencia contra los animales y recordó que el maltrato animal constituye un delito en la Ciudad de México.

Pedro Sola es denunciado ante la FGR

El despacho animalista “Va por sus derechos” denunció al conductor por las declaraciones que realizó sobre la presencia de perros en establecimientos pet-friendly al considerar que pueden encuadrar en apología del maltrato animal y provocación pública a cometer un delito.

A través de su cuenta de X, el despacho dio a conocer que el pasado 9 de julio presentó su denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el 10 de julio la presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de Sola, las abogadas de “Va por sus derechos” también denunciaron a quien resulte responsable por apoyar las declaraciones del conductor del pasado 6 de julio pues el despacho indicó que estas no pueden ser pasadas por alto ya que normalizan una forma de violencia que hoy sigue cobrando vidas.

Ventaneando pierden patrocinadores

Las marcas Panditas, Halls, Clorets y Trident anunciaron su salida de Ventaneando. A través de un comunicado, reprobaron cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales y se deslindaron de las declaraciones de Pedro Sola. "Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Las declaraciones recientes emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no reflejan, bajo ninguna circunstancia, los valores ni principios de nuestra marca", se lee en los comunicados.