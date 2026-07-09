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Espectáculos

Pedro Sola admite su error y se disculpa tras comentario sobre envenenar perros

Pedro Sola reconoció que su comentario fue una falta de empatía, ofreció disculpas públicas y aseguró que se educará más sobre el bienestar animal.
jue 09 julio 2026 10:15 AM
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Pedro Sola (Quién)

Pedro Sola ofreció una disculpa pública luego de la ola de críticas que provocaron sus declaraciones sobre los perros en espacios públicos. El conductor de Ventaneando reconoció que se equivocó al expresar que le daban ganas de "aventar un trozo de carne envenenada" a los animales que veía en restaurantes o centros comerciales y aseguró que sus palabras reflejaron una falta de empatía.

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La controversia comenzó durante una emisión del programa, cuando el presentador manifestó su molestia por la presencia de mascotas en establecimientos pet friendly. Sus comentarios generaron indignación entre usuarios de redes sociales, defensores de los animales e incluso algunas figuras públicas, quienes consideraron inaceptable que un mensaje de ese tipo se emitiera en televisión nacional.

Al inicio de la emisión de Ventaneando del 8 de julio, Pedro Sola leyó un mensaje en el que asumió la responsabilidad por sus declaraciones.

"Cometí un error al expresar cosas que, al final de cuentas, no siento", dijo el conductor. También reconoció que hoy las mascotas ocupan un lugar mucho más importante dentro de las familias y admitió que no había comprendido esa realidad.

"Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares", expresó. Asimismo, aseguró que nunca ha lastimado a un animal y añadió: "Soy incapaz de matar una mosca... Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué".

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Pedro Sola (Quién)

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¿Qué fue lo que dijo y por qué generó tanta polémica?

Durante el programa, Pedro Sola expresó que no tolera ver perros en supermercados, tiendas o restaurantes y afirmó que, al encontrarse con esa situación, le daban ganas de lanzarles "un trozo de carne envenenada". Aunque aclaró que se trataba de una expresión de enojo, la frase fue ampliamente rechazada por considerarse una incitación al maltrato animal.

La reacción fue inmediata. Organizaciones protectoras de animales, activistas y miles de usuarios en redes sociales condenaron sus palabras y pidieron una disculpa pública. Incluso sus compañeros de Ventaneando mostraron sorpresa durante la transmisión original; la periodista Mónica Castañeda respondió al aire que "envenenarlos, jamás".

Ricardo Salinas Pliego también fijó su postura

La polémica llegó hasta Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, quien respondió a usuarios en redes sociales y calificó los comentarios de Pedro Sola como "lamentables".

El empresario señaló que en ninguna de sus empresas se permite fomentar el maltrato animal o la violencia contra cualquier ser vivo y aseguró que ese tipo de declaraciones no volverán a repetirse. También respaldó que el conductor ofreciera una disculpa pública y reiteró el compromiso del grupo con la protección de los animales.

Aunque Pedro Sola afirmó que sigue sin estar de acuerdo con la presencia de perros en ciertos espacios públicos, insistió en que aprendió de la experiencia y prometió modificar su actitud. "Hoy aprendí algo de una manera muy dura para mí... les aseguro que todo va a cambiar en mi mentalidad y mi actitud", concluyó.

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