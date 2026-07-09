Pedro Sola ofreció una disculpa pública luego de la ola de críticas que provocaron sus declaraciones sobre los perros en espacios públicos. El conductor de Ventaneando reconoció que se equivocó al expresar que le daban ganas de "aventar un trozo de carne envenenada" a los animales que veía en restaurantes o centros comerciales y aseguró que sus palabras reflejaron una falta de empatía.
Pedro Sola admite su error y se disculpa tras comentario sobre envenenar perros
La controversia comenzó durante una emisión del programa, cuando el presentador manifestó su molestia por la presencia de mascotas en establecimientos pet friendly. Sus comentarios generaron indignación entre usuarios de redes sociales, defensores de los animales e incluso algunas figuras públicas, quienes consideraron inaceptable que un mensaje de ese tipo se emitiera en televisión nacional.
Al inicio de la emisión de Ventaneando del 8 de julio, Pedro Sola leyó un mensaje en el que asumió la responsabilidad por sus declaraciones.
Este video es mi sincera disculpa por los comentarios desafortunados que expresé el lunes pasado en mi programa de televisión. pic.twitter.com/wBrjzEfiWC
— Pedro Sola (@tiopedritosola) July 8, 2026
"Cometí un error al expresar cosas que, al final de cuentas, no siento", dijo el conductor. También reconoció que hoy las mascotas ocupan un lugar mucho más importante dentro de las familias y admitió que no había comprendido esa realidad.
"Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares", expresó. Asimismo, aseguró que nunca ha lastimado a un animal y añadió: "Soy incapaz de matar una mosca... Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué".
¿Qué fue lo que dijo y por qué generó tanta polémica?
Durante el programa, Pedro Sola expresó que no tolera ver perros en supermercados, tiendas o restaurantes y afirmó que, al encontrarse con esa situación, le daban ganas de lanzarles "un trozo de carne envenenada". Aunque aclaró que se trataba de una expresión de enojo, la frase fue ampliamente rechazada por considerarse una incitación al maltrato animal.
🚫⚠️ ¡NO AL MALTRATO ANIMAL! 🛑 PEDRO SOLA GENERA DEBATE CON SU OPINIÓN SOBRE LOS "PERRHIJOS" EN LUGARES PÚBLICOS
El conductor expresó su postura sobre quienes llevan a sus mascotas al supermercado o a restaurantes, desatando opiniones divididas.
Sus declaraciones no pasaron… pic.twitter.com/YxYsILUAhB
— Oliva Noticias (@OlivaNoticiasX) July 8, 2026
La reacción fue inmediata. Organizaciones protectoras de animales, activistas y miles de usuarios en redes sociales condenaron sus palabras y pidieron una disculpa pública. Incluso sus compañeros de Ventaneando mostraron sorpresa durante la transmisión original; la periodista Mónica Castañeda respondió al aire que "envenenarlos, jamás".
Ricardo Salinas Pliego también fijó su postura
La polémica llegó hasta Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, quien respondió a usuarios en redes sociales y calificó los comentarios de Pedro Sola como "lamentables".
El empresario señaló que en ninguna de sus empresas se permite fomentar el maltrato animal o la violencia contra cualquier ser vivo y aseguró que ese tipo de declaraciones no volverán a repetirse. También respaldó que el conductor ofreciera una disculpa pública y reiteró el compromiso del grupo con la protección de los animales.
Yo siempre les he pedido a mis colaboradores que, si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública.
En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo (los chairos no… https://t.co/67JDj2eenS pic.twitter.com/gw4tBokpuW
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 8, 2026
Aunque Pedro Sola afirmó que sigue sin estar de acuerdo con la presencia de perros en ciertos espacios públicos, insistió en que aprendió de la experiencia y prometió modificar su actitud. "Hoy aprendí algo de una manera muy dura para mí... les aseguro que todo va a cambiar en mi mentalidad y mi actitud", concluyó.