Pedro Sola admite su error y se disculpa tras comentario sobre envenenar perros

La controversia comenzó durante una emisión del programa, cuando el presentador manifestó su molestia por la presencia de mascotas en establecimientos pet friendly. Sus comentarios generaron indignación entre usuarios de redes sociales, defensores de los animales e incluso algunas figuras públicas, quienes consideraron inaceptable que un mensaje de ese tipo se emitiera en televisión nacional.

Al inicio de la emisión de Ventaneando del 8 de julio, Pedro Sola leyó un mensaje en el que asumió la responsabilidad por sus declaraciones.



Este video es mi sincera disculpa por los comentarios desafortunados que expresé el lunes pasado en mi programa de televisión. pic.twitter.com/wBrjzEfiWC — Pedro Sola (@tiopedritosola) July 8, 2026

"Cometí un error al expresar cosas que, al final de cuentas, no siento", dijo el conductor. También reconoció que hoy las mascotas ocupan un lugar mucho más importante dentro de las familias y admitió que no había comprendido esa realidad.

"Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares", expresó. Asimismo, aseguró que nunca ha lastimado a un animal y añadió: "Soy incapaz de matar una mosca... Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué".