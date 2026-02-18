Lo sospechábamos: James Van Der Beek y Katie Holmes tuvieron un romance real en ‘Dawson’s Creek'

A pocos días del fallecimiento de James Van Der Beek, han surgido versiones sobre un supuesto romance “secreto” que habría mantenido en su juventud con Katie Holmes, cuando ambos protagonizaron la serie Dawson's Creek.
Estas revelaciones salen a la luz días después de que el actor falleciera el pasado miércoles 11 de febrero, a los 48 años, tras una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3, noticia que conmocionó a sus seguidores y a Hollywood.
James Van Der Beek y Katie Holmes tuvieron un romance real en ‘Dawson’s Creek’
Una fuente confirmó al Daily Mail que James Van Der Beek y Katie Holmes llegaron a ser más que amigos mientras trabajaron durante las grabaciones de la serie Dawson's Creek.
El informante señaló que los actores salieron durante algún tiempo y que la actriz les había contado a sus amigos más íntimos que su compañero era su “amor de adolescencia”. “Intentaron mantener su relación en secreto, pero todo el mundo en el set lo sabía. Entonces, empezaron a filtrarse noticias sobre su romance”, relató al medio.
De acuerdo con la fuente, el éxito de la serie repercutió en la relación de Katie, quien ese momento tenía 19 años, y James, 20: “No querían hablar de su vida amorosa en público, así que decidieron mantenerlo en secreto”, agregó.
Una segunda fuente dijo que presuntamente varios integrantes del reparto “estaban enamorados unos de otros”, por lo que, “en algún momento, todos salían”: “James y Katie tuvieron sin duda un breve romance, pero se dieron cuenta muy pronto de que era mejor que siguieran siendo amigos. Y eso les pareció perfectamente bien, nunca lo convirtieron en un problema”, explicó.
En 1997, Katie Holmes le reveló a E! News que “había química” entre ella y James Van Der Beek porque tenían muchas cosas en común. La actriz fue novia de su otro coprotagonista, Joshua Jackson, con quien duró aproximadamente un año.
Katie Holmes reacciona a la muerte de James Van Der Beek
Tras darse a conocer la noticia de la muerte deJames Van Der Beek el pasado miércoles 11 de febrero a los 48 años y tras una batalla contra el cáncer colorrectal, Katie Holmes compartió un conmovedor mensaje en honor a su excompañero en la serie Dawson's Creek.
"Estoy muy agradecida de haber compartido parte de la historia de James. Es muy querido. Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus hermosos hijos", escribió.
La actriz compartió la foto de una carta escrita a mano en la que empezó agradeciendo al actor por las experiencias que compartieron.
“James: Gracias. Compartir espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en la tierra de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están seguros al expresarse”, escribió Holmes.
“Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única. Valentía. Compasión. Altruismo. Fuerza. Aprecio por la vida y las acciones emprendidas para vivirla con la integridad de que la vida es arte: crear un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos: la travesía de un héroe”, agregó Holmes.
Finalmente envió un mensaje de apoyo a su familia: “Lamento esta pérdida con el corazón aferrado a la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por su huella en ella”, aseguró la actriz. “Para Kimberly y los niños, estamos aquí para ustedes siempre. Y siempre estaremos ahí para llenarlos de amor y compasión".