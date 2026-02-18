Lo sospechábamos: James Van Der Beek y Katie Holmes tuvieron un romance real en ‘Dawson’s Creek'

James Van Der Beek y Katie Holmes tuvieron un romance real en ‘Dawson’s Creek’

Una fuente confirmó al Daily Mail que James Van Der Beek y Katie Holmes llegaron a ser más que amigos mientras trabajaron durante las grabaciones de la serie Dawson's Creek.

Joey Potter (interpretada por Katie Holmes) y Dawson Leery (interpretado por James Van Der Beek) en Dawson's Creek. (Archivo. )

El informante señaló que los actores salieron durante algún tiempo y que la actriz les había contado a sus amigos más íntimos que su compañero era su “amor de adolescencia”. “Intentaron mantener su relación en secreto, pero todo el mundo en el set lo sabía. Entonces, empezaron a filtrarse noticias sobre su romance”, relató al medio.

De acuerdo con la fuente, el éxito de la serie repercutió en la relación de Katie, quien ese momento tenía 19 años, y James, 20: “No querían hablar de su vida amorosa en público, así que decidieron mantenerlo en secreto”, agregó.

James Van Der Beek, Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams (Getty Images)

Una segunda fuente dijo que presuntamente varios integrantes del reparto “estaban enamorados unos de otros”, por lo que, “en algún momento, todos salían”: “James y Katie tuvieron sin duda un breve romance, pero se dieron cuenta muy pronto de que era mejor que siguieran siendo amigos. Y eso les pareció perfectamente bien, nunca lo convirtieron en un problema”, explicó.

En 1997, Katie Holmes le reveló a E! News que “había química” entre ella y James Van Der Beek porque tenían muchas cosas en común. La actriz fue novia de su otro coprotagonista, Joshua Jackson, con quien duró aproximadamente un año.