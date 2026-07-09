El "bromance" de Erling Haaland y Jude Bellingham tendrá un nuevo episodio en el partido Noruega vs. Inglaterra

El ‘bromance’ Haaland-Bellingham en la Copa del Mundo 2026

Durante las últimas temporadas, la amistad de Erling Haaland y Jude Bellingham se ha mantenido intacta fuera de los estadios y a pesar de la distancia que ahora los separa.

Erling Haaland y Jude Bellingham: El 'bromance' más famoso del futbol en el Mundial 2026 (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Sin embargo, esto no ha impedido que en cada nuevo encuentro los futbolistas se abracen, se hagan bromas y se envíen mensajes públicos que los medios deportivos en Europa suelen describir como uno de los "bromances" más populares del futbol internacional.

En cada reunión, las imágenes en las que se les ve platicando antes y después de los partidos (regularmente cubriéndose la boca para evitar que les lean los labios y haya indiscreciones) vuelven a ocupar titulares en los medios y en las redes sociales.

Erling Haaland y Jude Bellingham: El 'bromance' más famoso del futbol en el Mundial 2026 (Ruben Albarran/Shutterstock/Ruben Albarran/Shutterstock)

Ahora, en el escenario del Mundial de Futbol 2026, los amigos se enfrentarán para defender los colores de Noruega e Inglaterra, respectivamente, en un duelo que es a “ganar o morir”, pero estamos casi seguros de que su amistad quedará por encima de cualquiera que sea el resultado del juego.