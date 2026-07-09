El partido entre Noruega e Inglaterra añadirá un nuevo episodio a una de los “bromance” más conocidos del futbol europeo. Erling Haaland y Jude Bellingham volverán a encontrarse en la cancha después de varios años de compartir vestidor en el Borussia Dortmund, equipo en el que construyeron una amistad que ha permanecido intacta pese a sus fichajes con el Manchester City y el Real Madrid.
El "bromance" de Erling Haaland y Jude Bellingham tendrá un nuevo episodio en el partido Noruega vs. Inglaterra
El ‘bromance’ Haaland-Bellingham en la Copa del Mundo 2026
Durante las últimas temporadas, la amistad de Erling Haaland y Jude Bellingham se ha mantenido intacta fuera de los estadios y a pesar de la distancia que ahora los separa.
Sin embargo, esto no ha impedido que en cada nuevo encuentro los futbolistas se abracen, se hagan bromas y se envíen mensajes públicos que los medios deportivos en Europa suelen describir como uno de los "bromances" más populares del futbol internacional.
En cada reunión, las imágenes en las que se les ve platicando antes y después de los partidos (regularmente cubriéndose la boca para evitar que les lean los labios y haya indiscreciones) vuelven a ocupar titulares en los medios y en las redes sociales.
Ahora, en el escenario del Mundial de Futbol 2026, los amigos se enfrentarán para defender los colores de Noruega e Inglaterra, respectivamente, en un duelo que es a “ganar o morir”, pero estamos casi seguros de que su amistad quedará por encima de cualquiera que sea el resultado del juego.
Haaland y Bellingham: una amistad que comenzó en el Borussia Dortmund
Erling Haaland llegó al Borussia Dortmund en enero de 2020 con poco más de 19 años y, seis meses después, con 17 años de edad, se incorporó Jude Bellingham al equipo, considerado entonces una de las mayores promesas del futbol inglés.
Desde sus primeros entrenamientos desarrollaron una relación cercana que también se reflejó en la cancha.
La amistad que desarrollaron en la cancha se vio reflejada también en una admiración mutua de la que han dado cuenta los medios.
Haaland declaró en varias ocasiones que le sorprendía el nivel de Bellingham pese a su juventud, mientras que el inglés destacó el liderazgo y la capacidad goleadora del noruego.
La complicidad también quedó registrada en entrenamientos, celebraciones y contenidos publicados por el propio club alemán en los que quedó huella de la camaradería y buena química que existe entre ellos.
Cuando Haaland emigró al Manchester City en 2022 y Bellingham fichó por el Real Madrid un año después, la amistad no se acabó.
El inglés reveló a la BBC que ambos continúan intercambiando mensajes y suelen escribirse antes de partidos importantes o cuando alguno consigue un resultado importante para su nueva escuadra.
Los abrazos, las bromas y el "bromance" de Haaland y Bellingham que hacen suspirar a millones
Cada vez que coinciden con sus selecciones o en torneos internacionales, Erling Haaland y Jude Bellingham suelen saludarse con abrazos prolongados, conversaciones antes del silbatazo inicial y gestos de complicidad que los fotógrafos buscan de manera sistemática, y que reflejan la cercanía y dinámica casi de hermanos que desarrollaron en el Borussia Dortmund.
Distintos medios especializados en futbol usan el término "bromance" (“brother” + “romance”) para describir una amistad que es celebrada por los aficionados, quienes a través de redes sociales comparten videos que recopilan sus celebraciones, imitaciones y momentos compartidos desde la etapa en el Dortmund.
Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Bellingham imitó la celebración en posición de meditación popularizada por Haaland, un gesto que el delantero recibió entre risas y que reforzó la imagen de cercanía entre ambos.
Erling Haaland y Jude Bellingham: un nuevo episodio en el Mundial 2026
El partido entre Noruega y Francia (que se realizará el sábado 11 de julio a las 3:00 pm, hora del Centro de México) añadirá una nueva imagen a una colección que comenzó hace cinco años en el Borussia Dortmund.
Durante 90 minutos, Erling Haaland y Jude Bellingham buscarán llevar a sus selecciones a la siguiente ronda. ¿Se impondrá noruego y remará junto con el resto de sus vikingos a semifinales? ¿O será el caballero inglés quien se anote otra victoria después de dejar a México en el camino?