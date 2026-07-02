Bárbara de Regil, protagonista de Rosario Tijeras , contó a Yordi Rosado el testimonio de abuso que vivió en su adolescencia.
Bárbara de Regil comparte su testimonio de abuso sexual de su jardinero
La actriz recordó que a los 12 años fue violentada por el jardinero de su casa, quien logró entrar a su habitación pese a que ella había asegurado la puerta:
“Una noche el jardinero de mi casa, que tenía como veintitantos y yo tenía pues 12, entró a mi cuarto y me violó”.
De Regil detalló cómo el agresor intentó abrir la puerta y las ventanas, hasta que finalmente forzó la entrada con un cuchillo. “Entró y pasó lo que no tenía que pasar. Yo me hice la dormida, él forzó la puerta (…) Me pegó hacia la pared y lo que más me dolía era la espalda”, relató.
La actriz explicó que ha trabajado este trauma en terapia corporal, lo que le ha permitido enfrentar el recuerdo y recuperar la paz: “Esto sí muchísimo lo he trabajado porque antes no podía ni decir el nombre de él, y esto sí lo he trabajado mucho para no tener ninguna enfermedad nunca y estar en mi cuerpo que esté en paz”.
Tras compartir su testimonio, Bárbara publicó un mensaje dirigido a las mujeres que han vivido experiencias similares:
“Si alguien te arrebató la paz, la culpa nunca fue tuya. No estás obligada a cargar con el silencio para proteger a quien te hizo daño. Tu voz vale, de verdad vale. Tu historia merece ser escuchada cuando tú decidas contarla”.
La actriz subrayó que hablar no significa debilidad, sino un acto de valentía: “Hablar no te hace débil. Sobrevivir ya fue un acto de valentía. Y si un día decides romper el silencio, que sea porque elegiste liberarte, no porque alguien te presionó”.
Finalmente, Bárbara de Regil enfatizó la importancia de la verdad y la fuerza interior de las mujeres sobrevivientes:
“Eres mucho más fuerte que aquello que intentó romperte. Y también creo que la verdad siempre debe ser el camino. Porque una acusación falsa no solo destruye vidas, también le hace daño a quienes sí han vivido ese dolor y necesitan ser escuchadas”.