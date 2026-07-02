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Espectáculos

Bárbara de Regil comparte su testimonio de abuso sexual de su jardinero

Bárbara de Regil compartió su testimonio de abuso y envió un mensaje de apoyo a mujeres sobrevivientes.
jue 02 julio 2026 03:42 PM
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Bárbara de Regil posa en exclusiva para Quién por el estreno de la quinta temporada de la serie Rosario Tijeras
Bárbara de Regil contó su testimonio de abuso sexual. (Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / QUIÉN)
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La actriz recordó que a los 12 años fue violentada por el jardinero de su casa, quien logró entrar a su habitación pese a que ella había asegurado la puerta:

“Una noche el jardinero de mi casa, que tenía como veintitantos y yo tenía pues 12, entró a mi cuarto y me violó”.

De Regil detalló cómo el agresor intentó abrir la puerta y las ventanas, hasta que finalmente forzó la entrada con un cuchillo. “Entró y pasó lo que no tenía que pasar. Yo me hice la dormida, él forzó la puerta (…) Me pegó hacia la pared y lo que más me dolía era la espalda”, relató.

Bárbara de Regil posa en exclusiva para Quién por el estreno de la quinta temporada de la serie Rosario Tijeras
Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de 'Rosario Tijeras' (Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / Traje: H&M x Stella McCartney Camisa y trench: Boss Corbata y collar de perlas vintage: @jardin.de.hallazgos Reloj: Hublot / QUIÉN)

La actriz explicó que ha trabajado este trauma en terapia corporal, lo que le ha permitido enfrentar el recuerdo y recuperar la paz: “Esto sí muchísimo lo he trabajado porque antes no podía ni decir el nombre de él, y esto sí lo he trabajado mucho para no tener ninguna enfermedad nunca y estar en mi cuerpo que esté en paz”.

Tras compartir su testimonio, Bárbara publicó un mensaje dirigido a las mujeres que han vivido experiencias similares:

“Si alguien te arrebató la paz, la culpa nunca fue tuya. No estás obligada a cargar con el silencio para proteger a quien te hizo daño. Tu voz vale, de verdad vale. Tu historia merece ser escuchada cuando tú decidas contarla”.

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La actriz subrayó que hablar no significa debilidad, sino un acto de valentía: “Hablar no te hace débil. Sobrevivir ya fue un acto de valentía. Y si un día decides romper el silencio, que sea porque elegiste liberarte, no porque alguien te presionó”.

Finalmente, Bárbara de Regil enfatizó la importancia de la verdad y la fuerza interior de las mujeres sobrevivientes:

Bárbara de Regil posa en exclusiva para Quién por el estreno de la quinta temporada de la serie Rosario Tijeras
Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de 'Rosario Tijeras' (Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / Traje: H&M x Stella McCartney Camisa: Boss Corbata y collar de perlas vintage: @jardin.de.hallazgos Reloj: Hublot Lentes: Ray-Ban / QUIÉN)

“Eres mucho más fuerte que aquello que intentó romperte. Y también creo que la verdad siempre debe ser el camino. Porque una acusación falsa no solo destruye vidas, también le hace daño a quienes sí han vivido ese dolor y necesitan ser escuchadas”.

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