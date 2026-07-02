Bárbara de Regil comparte su testimonio de abuso sexual de su jardinero

La actriz recordó que a los 12 años fue violentada por el jardinero de su casa, quien logró entrar a su habitación pese a que ella había asegurado la puerta:

“Una noche el jardinero de mi casa, que tenía como veintitantos y yo tenía pues 12, entró a mi cuarto y me violó”.

De Regil detalló cómo el agresor intentó abrir la puerta y las ventanas, hasta que finalmente forzó la entrada con un cuchillo. “Entró y pasó lo que no tenía que pasar. Yo me hice la dormida, él forzó la puerta (…) Me pegó hacia la pared y lo que más me dolía era la espalda”, relató.

Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de 'Rosario Tijeras' (Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / Traje: H&M x Stella McCartney Camisa y trench: Boss Corbata y collar de perlas vintage: @jardin.de.hallazgos Reloj: Hublot / QUIÉN)

La actriz explicó que ha trabajado este trauma en terapia corporal, lo que le ha permitido enfrentar el recuerdo y recuperar la paz: “Esto sí muchísimo lo he trabajado porque antes no podía ni decir el nombre de él, y esto sí lo he trabajado mucho para no tener ninguna enfermedad nunca y estar en mi cuerpo que esté en paz”.

Tras compartir su testimonio, Bárbara publicó un mensaje dirigido a las mujeres que han vivido experiencias similares:

“Si alguien te arrebató la paz, la culpa nunca fue tuya. No estás obligada a cargar con el silencio para proteger a quien te hizo daño. Tu voz vale, de verdad vale. Tu historia merece ser escuchada cuando tú decidas contarla”.