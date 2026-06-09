Bárbara de Regil, nuestra propia reina de la acción

Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de 'Rosario Tijeras' (Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / QUIÉN)

Bárbara y Rosario 10 años después

Bárbara de Regil encarnó por primera vez el personaje creado por el colombiano Jorge Franco en 2016 y desde entonces, tanto la historia de la actriz como la de su alter ego han cambiado. “Rosario llegó a mí en un momento normal en mi vida y sin imaginarme el escalón que iba a ser en mi carrera y lo grande que iba a ser ese personaje en la vida de los demás”, recuerda.

No en vano decimos que, gracias a este universo, la imagen de Bárbara y las hazañas que protagoniza en la pantalla la han convertido en parte de la cultura pop mexicana, y que su impacto entre el público más joven ha sido tan grande que han tenido que cambiar muchos aspectos de su heroína.

Un proceso que desde la cuarta temporada de la serie la hizo asumir el rol de productora y ahora que se estrena la quinta, a través de Netflix, la confirma como quien más conoce a Rosario Tijeras y podríamos decir que quien más la admira también.

Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de 'Rosario Tijeras' (Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / QUIÉN)

“He crecido con ella, pero sigo tomando las mismas decisiones siendo Rosario, porque Rosario es una y yo soy otra. Y tal vez yo sí soy muy consciente de lo que voy haciendo y de cómo voy hablando y cómo voy madurando, pero Rosario no”, explica.

“Y ella va a seguir poniendo el pecho por la gente una y mil veces. Y tal vez Bárbara ya no lo haría porque ya no confía; pero Rosario sí. Y Rosario se sigue enamorando una y mil veces de 30 hombres diferentes y Bárbara no”, añade.

La posibilidad que le brinda vivir su personaje y entenderlo en todas sus facetas también pone en perspectiva el crecimiento personal que Bárbara ha experimentado estos años. Rosario sin Bárbara podría existir en el cuerpo de otra actriz, pero tal vez Bárbara sería otra de no ser por esta peculiar relación que tiene con Rosario y con su esencia.

Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de 'Rosario Tijeras' (Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / QUIÉN)

“Yo voy madurando, pero Rosario sigue siendo esa mujer que se enamora… Pero me gusta porque es una mujer también que ha sufrido muchísimo y algo que la gente admira mucho de ella es que siempre se vuelve a levantar con las mismas ganas. Me encanta”, enfatiza.

La forma en que ha cambiado la narrativa de Rosario Tijeras de la mano de Bárbara tiene que ver con esa madurez propia de la que habla la actriz y de la forma en la que se ha apropiado tanto del personaje como de la producción hasta convertirlo en un relato que la ha encumbrado como un nuevo tipo de protagonista, uno que se aleja de aquella “dama joven” sumisa, indefensa y víctima de sus circunstancias que sólo se redimía al final de una historia.

Y su filosofía de vida y sus valores han sido determinantes para que esto sea así.

Bárbara de Regil, nuestra heroína de acción, regresa más fuerte que nunca con la quinta temporada de 'Rosario Tijeras' (Foto: Mariana Amador / Asistente de foto: Nacho Amaya / QUIÉN)

“Te voy a decir la verdad. Rosario estaba escrita muy diferente a como es. Se vestía diferente, actuaba diferente, ¡odiaba a su mamá!, su manera de hablar era diferente y cuando leí que odiaba a su mamá dije: ‘No hay manera de que eso pase en México’. O sea, la mamá es la mamá y el respeto y el amor tienen que ser”, subraya.

Y cuando dice que todos los actores le ponen a sus personajes algo de ellos y tras diez años de darle vida frente a las cámaras, Bárbara sabe que nadie más que ella podría ser Rosario Tijeras. “Le metí mucha cosa mía y mucho arranque y esta cosa que, si no la tuviera yo, no podría hacerla”, dice. “No soy yo, porque pues yo no ando peleando en la calle. Pero sí, es muy yo; es muy mi esencia. Mi mamá me dice: ‘Es eres tú’”.