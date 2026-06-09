Bárbara de Regil, nuestra propia reina de la acción
Dentro y fuera de la pantalla, Bárbara de Regil ha vivido una consolidación como mujer, como actriz y ahora como productora al tomar las riendas de Rosario Tijeras, la serie que estrena su quinta temporada en Netflix.
De la mano de Rosario Tijeras, el personaje que encarnó por primera vez hace 10 años y que regresa a Netflix con una quinta temporada, Bárbara de Regil, “la Max Steel de México”, confirma su estatus como heroína de acción y como un ser humano que sabe vivir sin filtros, que ve lo bueno de la vida, que ha aprendido en el camino y que acumula experiencias y logros.
Al platicar con ella sobre las aventuras del personaje que la ha convertido ya en parte del imaginario colectivo, Bárbara nos deja ver al ser humano que reconoce y muestra con orgullo su propia evolución tanto personal como profesional.
“No, no soy la misma y no no le doy vida a Rosario desde el mismo lugar”, comenta Bárbara de Regil luego de realizar un photoshoot en un edificio de la colonia Roma en la Ciudad de México, y así nos sumergimos en una plática en la que entendemos cuán fuerte y significativa es la unión entre la mujer de la ficción y la de la vida real.
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Bárbara y Rosario 10 años después
Bárbara de Regil encarnó por primera vez el personaje creado por el colombiano Jorge Franco en 2016 y desde entonces, tanto la historia de la actriz como la de su alter ego han cambiado. “Rosario llegó a mí en un momento normal en mi vida y sin imaginarme el escalón que iba a ser en mi carrera y lo grande que iba a ser ese personaje en la vida de los demás”, recuerda.
No en vano decimos que, gracias a este universo, la imagen de Bárbara y las hazañas que protagoniza en la pantalla la han convertido en parte de la cultura pop mexicana, y que su impacto entre el público más joven ha sido tan grande que han tenido que cambiar muchos aspectos de su heroína.
Un proceso que desde la cuarta temporada de la serie la hizo asumir el rol de productora y ahora que se estrena la quinta, a través de Netflix, la confirma como quien más conoce a Rosario Tijeras y podríamos decir que quien más la admira también.
“He crecido con ella, pero sigo tomando las mismas decisiones siendo Rosario, porque Rosario es una y yo soy otra. Y tal vez yo sí soy muy consciente de lo que voy haciendo y de cómo voy hablando y cómo voy madurando, pero Rosario no”, explica.
“Y ella va a seguir poniendo el pecho por la gente una y mil veces. Y tal vez Bárbara ya no lo haría porque ya no confía; pero Rosario sí. Y Rosario se sigue enamorando una y mil veces de 30 hombres diferentes y Bárbara no”, añade.
La posibilidad que le brinda vivir su personaje y entenderlo en todas sus facetas también pone en perspectiva el crecimiento personal que Bárbara ha experimentado estos años. Rosario sin Bárbara podría existir en el cuerpo de otra actriz, pero tal vez Bárbara sería otra de no ser por esta peculiar relación que tiene con Rosario y con su esencia.
“Yo voy madurando, pero Rosario sigue siendo esa mujer que se enamora… Pero me gusta porque es una mujer también que ha sufrido muchísimo y algo que la gente admira mucho de ella es que siempre se vuelve a levantar con las mismas ganas. Me encanta”, enfatiza.
La forma en que ha cambiado la narrativa de Rosario Tijeras de la mano de Bárbara tiene que ver con esa madurez propia de la que habla la actriz y de la forma en la que se ha apropiado tanto del personaje como de la producción hasta convertirlo en un relato que la ha encumbrado como un nuevo tipo de protagonista, uno que se aleja de aquella “dama joven” sumisa, indefensa y víctima de sus circunstancias que sólo se redimía al final de una historia.
Y su filosofía de vida y sus valores han sido determinantes para que esto sea así.
“Te voy a decir la verdad. Rosario estaba escrita muy diferente a como es. Se vestía diferente, actuaba diferente, ¡odiaba a su mamá!, su manera de hablar era diferente y cuando leí que odiaba a su mamá dije: ‘No hay manera de que eso pase en México’. O sea, la mamá es la mamá y el respeto y el amor tienen que ser”, subraya.
Y cuando dice que todos los actores le ponen a sus personajes algo de ellos y tras diez años de darle vida frente a las cámaras, Bárbara sabe que nadie más que ella podría ser Rosario Tijeras. “Le metí mucha cosa mía y mucho arranque y esta cosa que, si no la tuviera yo, no podría hacerla”, dice. “No soy yo, porque pues yo no ando peleando en la calle. Pero sí, es muy yo; es muy mi esencia. Mi mamá me dice: ‘Es eres tú’”.
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Reina de acción
Sin miedo a las lesiones ni a los riesgos que implica realizar ella misma sus escenas de peligro y sin darle mayor importancia a aquellos episodios en su vida en que ha sido criticada o funada, como ella misma lo dice, Bárbara de Regil demuestra su fortaleza —más allá de la impresionante musculatura que ha desarrollado tras años de dedicación y disciplina— a través de una actitud positiva y propositiva que habla de un dominio de la escena o, mejor dicho, del saber tomar las riendas y ser protagonista de su historia tanto en el set como en la vida real.
Esa actitud positiva ante la vida y esas capacidades físicas, entre las que ahora suma la práctica de jiu-jitsu y krav magá, le han permitido a Bárbara convertirse en toda una heroína de acción, un estatus que la llena de orgullo y que compagina a la perfección con la forma en que enfrenta cada reto.
“Para empezar yo soy ‘el Max Steel de México’ y ya lo tengo más que asumido y aceptado. Hago mis propias escenas de acción. Tengo un stunt, pero yo me aviento del helicóptero; en esta temporada que viene brinqué en el fuego; hubo muchas escenas riesgosas y yo las hice”, adelanta la actriz.
“Claro, termino toda morada, me he caído, pero me paro y digo: ‘No pasa nada, no pasa nada’, porque si no, me van a querer quitar (las secuencias de acción)”.
La fortaleza y las habilidades que Bárbara de Regil puede demostrar en el universo de Rosario Tijeras son también un reflejo del crecimiento interior que ha tenido y en el que su exposición ante los medios y las redes sociales y el reconocimiento y las críticas que ha recibido han contribuido a consolidar su personalidad y a hacer que, en cierta forma, su piel sea más gruesa.
“(A mí) no me pasan cosas malas, me pasan cosas buenas y me pasan cosas muy buenas”, dice tajante la actriz. “Nada de lo que me pasa es malo. Todo lo trato de tomar y aprender. Si no llego, es por algo. Si se me perdió, no era para mí. Si no fue para mí el casting, no es para mí”, puntualiza.
“Todo lo trato de liberar y eso me ayuda mucho a siempre mantenerme bien, porque he sido muy atacada, he sido muy funada y eso es bien doloroso. Entonces, lo que aprendí también después de eso es que solo yo sé quién soy yo”.
Tener conciencia de que no se le puede dar gusto a todo el mundo y de que todos señalamos, todos juzgamos y opinamos sobre los demás ha sido un motor para Bárbara.
“Todo me ha ayudado a crecer y a sostener lo que soy. Amo la persona que soy, amo ser como soy y eso también me lleva a llegar a donde quiero, llegar porque no tengo nada que perder. Yo voy a dar lo mejor de mí y siempre pienso en qué le dejas en el corazón a las personas y a partir de eso me muevo en la vida”, puntualiza.
Una frase que Bárbara se repite y comparte con sus seguidores es que le gusta ser una abeja y no una mosca. “Yo voy por la vida viendo lo bueno y viendo las flores y viendo el arcoíris; no voy en los basureros”.
Cuando se toma la decisión de vivir enfocándose en lo bueno, pese a aquellos días no tan buenos, se logra ser feliz y llegar a donde se quiere llegar. “Viendo la vida así me la paso muy bien y siento que logro todo, como que la energía se mueve bien; agradezco y todo va bien y fluye”.