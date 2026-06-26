Sheinbaum decreta home office y suspende clases en CDMX por el próximo partido del Tri

Según el documento oficial, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral para el personal adscrito a centros de trabajo ubicados en la CDMX. La medida aplica durante toda la jornada del 30 de junio y busca contribuir a la continuidad administrativa y la eficiencia en la prestación del servicio público ante la mayor demanda de transporte, seguridad y servicios que generará el encuentro.

Existen excepciones para actividades que requieren presencia física: servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil, seguridad pública, controles migratorios y aduaneros, operación de infraestructura crítica (transporte, energía, agua), tareas relacionadas directamente con la organización del Mundial, programas sociales prioritarios y atención directa a la población que no pueda realizarse de forma remota.

Sheinbaum decreta home office para dependencias federales en CDMX y suspensión de clases el 30 de junio por el partido de la Selección Mexicana en 16avos del Mundial 2026. (Getty Images)

El decreto también exhorta al sector privado y social con centros de trabajo en la Ciudad de México a otorgar facilidades para que, en las actividades administrativas no esenciales, se implementen esquemas de teletrabajo o modalidades flexibles, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación Pública confirmó la suspensión de actividades escolares presenciales el mismo martes 30 de junio en escuelas públicas y privadas de la capital. La disposición abarca los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la SEP ubicadas en la CDMX.

Sheinbaum decreta home office para dependencias federales en CDMX y suspensión de clases el 30 de junio por el partido de la Selección Mexicana en 16avos del Mundial 2026. (Getty Images)

La medida responde directamente al partido que la Selección Mexicana disputará ese día a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México (Azteca), correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

México llega a esta instancia tras un histórico paso perfecto por la fase de grupos en el Grupo A: victoria 2-0 ante Sudáfrica, 1-0 frente a Corea del Sur y contundente 3-0 contra República Checa el pasado 24 de junio. El equipo dirigido por Javier Aguirre sumó 9 puntos, mantuvo la portería imbatida y se clasificó como líder de su grupo, convirtiéndose en el primer combinado en lograr un récord perfecto en la fase de grupos de un Mundial en casa desde 1970.