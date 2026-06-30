Semanas después del fallecimiento de Daveigh Chase , la actriz que marcó a toda una generación con su interpretación de Samara Morgan en The Ring (El aro) y como la voz original de Lilo en Lilo & Stitch, las autoridades de Los Ángeles dieron a conocer la causa oficial de su muerte.
Daveigh Chase murió por complicaciones relacionadas con el sida, confirma el forense
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Daveigh Chase murió por complicaciones relacionadas con el sida
De acuerdo con el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Daveigh Chase falleció a consecuencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). El documento también señala que el consumo crónico de múltiples sustancias fue un factor contribuyente importante en su estado de salud. La muerte fue clasificada como natural.
La actriz murió el pasado 16 de junio a los 35 años en un hospital de Los Ángeles, después de que inicialmente trascendiera que había sido atendida por meningitis y graves infecciones en la sangre.
Tras conocerse la noticia de su muerte, su pareja, Roy Hernandez, había declarado que la actriz enfrentaba complicaciones derivadas de una meningitis y una infección sanguínea severa. Sin embargo, el reporte oficial del forense confirmó posteriormente que la causa principal fue el sida, mientras que el abuso prolongado de sustancias agravó significativamente su condición.
En una entrevista con The New York Times, el padre de la actriz reconoció que Chase enfrentó durante años problemas relacionados con la adicción, una situación que afectó profundamente su vida personal y profesional.
Durante sus últimos años, la exestrella infantil atravesó una etapa de vulnerabilidad marcada por dificultades económicas y de salud.
De estrella infantil de Hollywood a un final que conmocionó a sus seguidores
Nacida en 1990 en Las Vegas, Daveigh Chase comenzó su carrera siendo apenas una niña y rápidamente se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de principios de los años 2000.
En 2002 alcanzó fama internacional al prestar su voz a Lilo en la película animada Lilo & Stitch, uno de los mayores éxitos de The Walt Disney Company. Ese mismo año protagonizó The Ring, donde interpretó a Samara Morgan, personaje que se convirtió en un ícono del cine de terror y le valió un premio de MTV Movie Awards como Mejor Villana.
Su carrera también incluyó participaciones en Donnie Darko y la serie de HBO Big Love, aunque con el paso de los años fue alejándose de la industria. Su última aparición cinematográfica ocurrió en 2016.
La noticia de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de despedida entre colegas y seguidores, quienes recordaron el impacto que tuvo en el cine y la animación durante su infancia.