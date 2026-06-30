Daveigh Chase murió por complicaciones relacionadas con el sida, confirma el forense

Daveigh Chase murió por complicaciones relacionadas con el sida

De acuerdo con el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Daveigh Chase falleció a consecuencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). El documento también señala que el consumo crónico de múltiples sustancias fue un factor contribuyente importante en su estado de salud. La muerte fue clasificada como natural.

La actriz murió el pasado 16 de junio a los 35 años en un hospital de Los Ángeles, después de que inicialmente trascendiera que había sido atendida por meningitis y graves infecciones en la sangre.

Daveigh Chase (Getty Images)

Tras conocerse la noticia de su muerte, su pareja, Roy Hernandez, había declarado que la actriz enfrentaba complicaciones derivadas de una meningitis y una infección sanguínea severa. Sin embargo, el reporte oficial del forense confirmó posteriormente que la causa principal fue el sida, mientras que el abuso prolongado de sustancias agravó significativamente su condición.

En una entrevista con The New York Times, el padre de la actriz reconoció que Chase enfrentó durante años problemas relacionados con la adicción, una situación que afectó profundamente su vida personal y profesional.

Muere Daveigh Chase, actriz que interpretó a Samara, la niña de 'El Aro' y dio voz a Lilo en 'Lilo y Stitch' (THA/Shutterstock)

Durante sus últimos años, la exestrella infantil atravesó una etapa de vulnerabilidad marcada por dificultades económicas y de salud.