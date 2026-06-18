Polémica tras la muerte de Daveigh Chase: cuestionan la campaña de GoFundMe creada por su supuesto novio

Según reveló Deadline, John Ryan, exmánager y amigo de la actriz, cuestionó públicamente la legitimidad de la recaudación y aseguró que ni la familia ni el círculo más cercano de Chase saben quién es el hombre que abrió la cuenta.

“Ninguno de nosotros, ni sus amigos ni su familia, ha oído hablar de él”, afirmó. Además, sostuvo que la actriz tenía una cuenta fiduciaria administrada por SAG-AFTRA con recursos suficientes para cubrir gastos médicos y funerarios.

Daveigh Chase (Getty Images)

La campaña fue lanzada poco antes de la muerte de la actriz, ocurrida el 16 de junio a los 35 años, tras sufrir meningitis y una infección sanguínea que derivó en sepsis. En la descripción, Roy Hernández relató las dificultades que, según él, enfrentó Daveigh durante los últimos años y aseguró que solo buscaba brindarle “paz y un hogar” en sus últimos días.

Tras la controversia, Roy Hernández respondió que el dinero recaudado será destinado a organizar un memorial digno para la actriz. Hasta ahora, la campaña ha superado los 4 mil dólares, aunque el debate sobre su autenticidad continúa.