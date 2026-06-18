Polémica tras la muerte de Daveigh Chase: cuestionan la campaña de GoFundMe creada por su supuesto novio
Según reveló Deadline, John Ryan, exmánager y amigo de la actriz, cuestionó públicamente la legitimidad de la recaudación y aseguró que ni la familia ni el círculo más cercano de Chase saben quién es el hombre que abrió la cuenta.
“Ninguno de nosotros, ni sus amigos ni su familia, ha oído hablar de él”, afirmó. Además, sostuvo que la actriz tenía una cuenta fiduciaria administrada por SAG-AFTRA con recursos suficientes para cubrir gastos médicos y funerarios.
La campaña fue lanzada poco antes de la muerte de la actriz, ocurrida el 16 de junio a los 35 años, tras sufrir meningitis y una infección sanguínea que derivó en sepsis. En la descripción, Roy Hernández relató las dificultades que, según él, enfrentó Daveigh durante los últimos años y aseguró que solo buscaba brindarle “paz y un hogar” en sus últimos días.
Tras la controversia, Roy Hernández respondió que el dinero recaudado será destinado a organizar un memorial digno para la actriz. Hasta ahora, la campaña ha superado los 4 mil dólares, aunque el debate sobre su autenticidad continúa.
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La inesperada muerte de Daveigh Chase conmocionó a Hollywood
La noticia del fallecimiento de Daveigh Chase tomó por sorpresa a los fanáticos que crecieron con sus personajes. Además de prestar su voz a Lilo y a Chihiro en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, la actriz fue reconocida por interpretar a Samara Morgan en El Aro y por su participación en Donnie Darko.
Su muerte también volvió a poner el foco sobre los difíciles años que vivió lejos de Hollywood. De acuerdo con diversos reportes, Chase enfrentó problemas de salud y una vida marcada por la inestabilidad antes de su fallecimiento.
Mientras tanto, la disputa por el GoFundMe añade un capítulo inesperado a la despedida de una de las estrellas infantiles más recordadas de los años 2000.