Ernesto D’Alessio da detalles de la nueva dinámica entre Jorge y Marichelo tras el divorcio

La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente marcó el final de una de las relaciones más duraderas del espectáculo mexicano. Sin embargo, lejos de los conflictos, ambos han optado por construir una dinámica basada en el respeto y la cercanía familiar, especialmente por el bienestar de sus hijos.
Quien recientemente habló sobre esta nueva etapa fue Ernesto D’Alessio, hermano de Jorge. Aseguró que mantiene el mismo cariño y apoyo hacia los dos, pese al divorcio que oficializaron hace unas semanas.
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Ernesto D’Alessio cuenta cómo vive la nueva dinámica entre Jorge y Marichelo tras el divorcio
Durante un encuentro con reporteros, el cantante Ernesto D’Alessio compartió que tanto su hermano Jorge como Marichelo atraviesan este proceso de manera positiva y que él continúa teniendo una relación cercana con la mamá de sus sobrinos.
“Yo lo veo feliz y a mi cuñis, porque así le digo, también la veo bien”, expresó, dejando en evidencia el afecto que conserva por ella pese a la ruptura familiar.
Ernesto también reveló que ha compartido tiempo con la expareja durante el Mundial y reconoció que la dinámica que mantienen le resulta poco común, aunque valora la manera en que la han asumido.
“Hemos visto el fútbol juntos, pues ustedes ya vieron que se juntan hasta ver el fútbol. Me invitaron a mí, y bueno pues está medio raro, pero ahí voy”, comentó entre risas.
El hijo de Lupita D’Alessio explicó que nunca consideró tomar partido por alguno de los dos y que ha preferido acompañarlos a ambos en esta etapa: “Cuando una situación así pasa, luego uno se queda ahí en medio como que ‘¿ahora con quién voy, verdad?’. Y pues yo voy con los dos y me da gusto que estén bien. Eso es lo más importante, que ellos estén bien, y eso es todo”, señaló.
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Marichelo aclara que no habrá reconciliación
Las declaraciones de Ernesto D’Alessio surgen después de que circularan fotografías de Jorge y Marichelo juntos durante la inauguración del Mundial, lo que provocó especulaciones sobre un posible reconciliación.
Sin embargo, Marichelo descartó por completo esa versión y dejó claro que la relación entre ambos se limita a la crianza y el bienestar de sus hijos.
“Les quiero decir que Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación. Nos veremos siempre porque es el papá de mis hijos y, por ellos, todo, pero entre Jorge y yo no hay nada, ni habrá nada más que eso, una relación con respeto y cariño por mis hijos siempre”, expresó en un mensaje presentado por el programa Ventaneando.
Las especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio comenzaron meses atrás, cuando la pareja dejó de aparecer junta con la frecuencia acostumbrada tanto en redes sociales como en eventos públicos. Con el tiempo, se confirmó que atravesaban una separación y, aunque surgieron versiones sobre una presunta infidelidad por parte del cantante, ambos decidieron mantener la discreción y no profundizar en los motivos que derivaron en el fin de su relación.
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Jorge D’Alessio reafirma que su familia seguirá unida
Las declaraciones de Ernesto D’Alessio coinciden con la postura queJorge D’Alessio y Marichelohan mantenido desde que comenzó su proceso de separación, pues ambos coincidieron que para ellos lo más importante es preservar la unidad familiar y priorizar el bienestar de sus hijos por encima de cualquier cosa.
A lo largo de estos meses, ambos han reiterado que el vínculo como padres permanecerá intacto por Santiago, Patricio y Ana Paula, hija de una relación anterior de Marichelo, pero a quien Jorge ha criado y considera como una hija propia.
En marzo pasado, cuando comenzaron a surgir las primeras versiones sobre la crisis matrimonial, el cantante habló sobre el difícil momento que atravesaba y aseguró que confiaba en que todo se resolvería de la mejor manera.
“Todos los seres humanos pasamos por algún momento complicado, pero al mal tiempo buena cara y dejar todo en manos de Dios y que todo esté bien”, comentó.
Al ser cuestionado sobre cómo vivían la situación sus hijos, Jorge destacó la madurez con la que han enfrentado esta nueva etapa y dejó claro que, pese al divorcio, la familia seguirá siendo una prioridad para todos.
“Son seres humanos muy inteligentes y saben que de pronto hay dificultades, y que nunca, y yo siempre lo he creído, que la familia jamás se va a acabar sin importar lo que pase en una”, expresó el cantante de MATUTE.