Ernesto D’Alessio da detalles de la nueva dinámica entre Jorge y Marichelo tras el divorcio

Ernesto D’Alessio cuenta cómo vive la nueva dinámica entre Jorge y Marichelo tras el divorcio

Durante un encuentro con reporteros, el cantante Ernesto D’Alessio compartió que tanto su hermano Jorge como Marichelo atraviesan este proceso de manera positiva y que él continúa teniendo una relación cercana con la mamá de sus sobrinos.

Marichelo, Eenesto D’Alessio, Jorge D’Alessio y Anahí (Instagram)

“Yo lo veo feliz y a mi cuñis, porque así le digo, también la veo bien”, expresó, dejando en evidencia el afecto que conserva por ella pese a la ruptura familiar.

Ernesto también reveló que ha compartido tiempo con la expareja durante el Mundial y reconoció que la dinámica que mantienen le resulta poco común, aunque valora la manera en que la han asumido.



“Hemos visto el fútbol juntos, pues ustedes ya vieron que se juntan hasta ver el fútbol. Me invitaron a mí, y bueno pues está medio raro, pero ahí voy”, comentó entre risas.

El hijo de Lupita D’Alessio explicó que nunca consideró tomar partido por alguno de los dos y que ha preferido acompañarlos a ambos en esta etapa: “Cuando una situación así pasa, luego uno se queda ahí en medio como que ‘¿ahora con quién voy, verdad?’. Y pues yo voy con los dos y me da gusto que estén bien. Eso es lo más importante, que ellos estén bien, y eso es todo”, señaló.