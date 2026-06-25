Christina Ricci enfrenta nueva batalla por la custodia de su hijo: su ex la acusa de tener problemas con el alcohol

Christina Ricci enfrenta nueva batalla legal con su exesposo por la custodia de su hijo

De acuerdo con documentos judiciales citados por Page Six, James Heerdegen solicitó una modificación del acuerdo de custodia vigente y pidió al tribunal que Ricci se someta a controles de alcoholemia antes de convivir con el menor.

La solicitud marca un nuevo capítulo en una relación que ha estado marcada por acusaciones cruzadas desde su separación en 2020.

Christina Ricci (Getty Images)

Según la documentación presentada ante la corte de Los Ángeles, James Heerdegen busca obtener una mayor participación en la custodia física y legal de Freddie. Además, solicitó que Christina Ricci sea sometida a pruebas de alcohol antes de ejercer el tiempo que le corresponde con su hijo.

La actriz, conocida por películas como Casper, La familia Addams y más recientemente por la serie Christina Ricci enfrenta nueva batalla legal con su exesposo por la custodia de su hijo, ha rechazado las acusaciones y considera que las peticiones forman parte de una estrategia legal dentro del proceso de custodia.

Hasta el momento, el tribunal no ha emitido una resolución definitiva sobre las solicitudes presentadas por Heerdegen.

