La relación entre Christina Ricci y su exesposo, James Heerdegen , vuelve a ocupar titulares. A casi seis años de su mediático divorcio y después de que la actriz denunciara episodios de violencia doméstica durante la pandemia, la expareja enfrenta ahora una nueva disputa judicial centrada en la custodia de su hijo Freddie, de 11 años.
Christina Ricci enfrenta nueva batalla por la custodia de su hijo: su ex la acusa de tener problemas con el alcohol
Christina Ricci enfrenta nueva batalla legal con su exesposo por la custodia de su hijo
De acuerdo con documentos judiciales citados por Page Six, James Heerdegen solicitó una modificación del acuerdo de custodia vigente y pidió al tribunal que Ricci se someta a controles de alcoholemia antes de convivir con el menor.
La solicitud marca un nuevo capítulo en una relación que ha estado marcada por acusaciones cruzadas desde su separación en 2020.
Según la documentación presentada ante la corte de Los Ángeles, James Heerdegen busca obtener una mayor participación en la custodia física y legal de Freddie. Además, solicitó que Christina Ricci sea sometida a pruebas de alcohol antes de ejercer el tiempo que le corresponde con su hijo.
La actriz, conocida por películas como Casper, La familia Addams y más recientemente por la serie Christina Ricci enfrenta nueva batalla legal con su exesposo por la custodia de su hijo, ha rechazado las acusaciones y considera que las peticiones forman parte de una estrategia legal dentro del proceso de custodia.
Hasta el momento, el tribunal no ha emitido una resolución definitiva sobre las solicitudes presentadas por Heerdegen.
Una separación marcada por acusaciones de violencia doméstica
La disputa actual ocurre años después de uno de los divorcios más mediáticos de Hollywood. En 2020, Christina Ricci obtuvo una orden de protección temporal contra Heerdegen tras denunciar presuntos episodios de abuso físico y emocional ocurridos durante el confinamiento por la pandemia.
Los documentos judiciales de aquel proceso incluían fotografías y testimonios presentados por la actriz. Posteriormente, ambos llegaron a acuerdos relacionados con la custodia y la manutención de Freddie, permitiéndoles avanzar en la disolución del matrimonio.
Sin embargo, la aparente calma duró poco. Las nuevas acciones legales demuestran que las diferencias entre ambos siguen lejos de resolverse.
Mientras enfrenta este nuevo proceso judicial, Christina Ricci continúa enfocada en su carrera profesional. En los últimos años ha vivido un importante resurgimiento gracias al éxito de Yellowjackets y a diversos proyectos televisivos y cinematográficos.
Además, desde 2021 está casada con el estilista Mark Hampton, con quien tiene una hija llamada Cleopatra. La actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre la estabilidad que encontró tras rehacer su vida personal.