Angelina Jolie revela cómo sus hijos la ayudaron a salir adelante tras su divorcio de Brad Pitt

"Creo que por fin recuperé mi espíritu de lucha. Lo perdí por un tiempo. Me derrumbé un poco y, en gran parte gracias a mis hijos, que ya son mayores y me impulsan, está volviendo", confesó la protagonista de Maria.

La declaración llega después de una larga batalla legal con Brad Pitt, de quien se separó en 2016 y con quien comparte a Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie (Getty Images)

Durante la conversación, Jolie explicó que, ahora que sus hijos son mayores, son ellos quienes la animan a retomar aspectos de su personalidad que había dejado de lado.

"Mis hijos ya casi todos son adultos, así que quieren verme viajar por el mundo, quieren que salga y haga cosas. Me conocen mejor que nadie y todavía les caigo bien, lo cual dice mucho", dijo.

La actriz agregó que el apoyo de su familia ha sido fundamental para volver a sentirse libre. "Creo que ellos me animan mucho a recuperar partes de mí misma que quizá durante mucho tiempo no me sentí libre de explorar", aseguró.

Esa nueva etapa coincide con su regreso a la actuación y con la promoción de Couture, película en la que trabajó junto a su hijo Maddox.