Knox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprende con sus habilidades en Muay Thai

Knox Jolie-Pitt demuestra sus habilidades en Muay Thai

A sus 17 años, el joven participó en un combate amistoso frente a otro competidor, mientras luces, música y efectos especiales ambientaban el evento. Durante el enfrentamiento recibió algunos golpes, pero también logró responder con patadas y puñetazos que evidenciaron su preparación y experiencia sobre el ring.

Angelina Jolie y Knox Jolie-Pitt en los Governors Awards 2024 en California (Jon Kopaloff/Getty Images)

La incursión de Knox en las artes marciales no es algo reciente. De acuerdo con información publicada por Page Six, el adolescente ya ha participado anteriormente en competencias de combate e incluso ha conseguido importantes resultados.



Knox Jolie-Pitt, 17, is making a name for himself in the Muay Thai scene, recently competing in an intense exhibition match in downtown Los Angeles. pic.twitter.com/IBJvPOsrYH — charts Original (@Chartsoriginals) June 6, 2026



En una de esas competencias estuvo acompañado por su mamá, Angelina Jolie , y por su hermana gemela, Vivienne. En aquella ocasión, Knox obtuvo una medalla de oro, consolidando así su interés por esta disciplina.

El Muay Thai, conocido como el arte marcial nacional de Tailandia, combina técnicas de golpeo con puños, piernas, rodillas y codos, y es considerado uno de los deportes de combate más exigentes físicamente.