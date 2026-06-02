Lo que durante años fue una amistad dentro del mismo círculo parece haberse convertido en uno de los romances más comentados de Hollywood. Aunque ni Kendall Jenner ni Jacob Elordi han hablado públicamente sobre su relación, diversas fuentes cercanas a la pareja han revelado detalles de cómo pasaron de ser amigos a tener una relación que cada vez parece ir más en serio.
Kendall Jenner y Jacob Elordi: Todo lo que se sabe del romance que tomó por sorpresa a Hollywood
Todo lo que se sabe del romance de Kendall Jenner y Jacob Elordi
De acuerdo con People Kendall Jenner y Jacob Elordi se conocen desde hace varios años gracias a que comparten amigos. Incluso, el actor de Euphoria asistió a una celebración del cumpleaños de la modelo en París en 2022, mucho antes de que surgieran rumores de romance.
Las primeras señales de que la relación había evolucionado llegaron en marzo de 2026, cuando ambos fueron vistos platicando durante la fiesta posterior a los Oscar organizada por Vanity Fair. Sin embargo, el verdadero flechazo habría ocurrido semanas después durante el festival Coachella donde fueron captados por primera vez juntos en público.
Diversos reportes aseguraron que fueron vistos muy cercanos durante una fiesta privada posterior a la presentación de Justin Bieber, alimentando los rumores de un posible romance.
Poco después, una fuente aseguró a People, que llevaban varios meses viéndose en privado: “Han estado pasando tiempo juntos y conociéndose durante los últimos meses”, indicó la fuente.
Las pruebas del romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi
A medida que avanzaban los rumores sobre el posible Kendall Jenner y Jacob Elordi comenzaron a aparecer más evidencias de que la relación iba en serio. En mayo, la pareja fue fotografiada durante una escapada a Hawái, un viaje que, según una fuente citada por Page Six, fortaleció considerablemente su conexión.
“Kendall realmente no esperaba sentirse tan interesada en él tan rápido, pero Hawái cambió todo”, aseguró el informante al medio.
Después llegaron nuevas apariciones públicas, entre ellas una salida junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet, así como cenas en California y encuentros con amigos cercanos. De acuerdo con la fuente, Elordi ha sido bien recibido por el círculo íntimo de Kendall, algo que la modelo considera fundamental en sus relaciones.
Otra fuentes también reveló que Kylie Jenner, hermana menor de Kendall, fue quien los presentó, facilitando así el inicio de su historia juntos: “Kylie estuvo mucho tiempo con Jacob durante la maratón de premios de Timothée (Chalamet) porque Jacob estaba nominado por Frankenstein y Timothée por Marty Supreme'", compartió la fuente.
Mientras que, según fuentes cercanas, Justin y Hailey Bieber fueron los responsables en unirlos en primer lugar.
Kendall Jenner y Jacob Elordi prefieren mantener su relación en privado
Pese al creciente interés, Kendall Jenner y Jacob Elordi han optado por mantener un perfil bajo. De acuerdo con personas cercanas a ambos, la relación sigue avanzando sin prisas y lejos de las presiones públicas.
Una fuente explicó a Page Six que la modelo, conocida por ser reservada con su vida sentimental, está disfrutando esta etapa sin apresurarse a poner etiquetas.
“Ella sabe que cuanto más pública sea la relación, más complicada se vuelve. Está intentando tener una relación real, en lugar de algo que sea un espectáculo público”, dijo una fuente cercana a Jenner.
Otra persona cercana a la pareja aseguró que ambos están explorando la relación de manera natural y que, por ahora, prefieren concentrarse en conocerse mejor antes de dar cualquier paso público importante.
“Ella quiere que sea algo entre ella y su pareja primero, en lugar de entre ella, Jacob y el público”, señaló.