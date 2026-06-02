Kendall Jenner y Jacob Elordi: Todo lo que se sabe del romance que tomó por sorpresa a Hollywood

Todo lo que se sabe del romance de Kendall Jenner y Jacob Elordi

De acuerdo con People Kendall Jenner y Jacob Elordi se conocen desde hace varios años gracias a que comparten amigos. Incluso, el actor de Euphoria asistió a una celebración del cumpleaños de la modelo en París en 2022, mucho antes de que surgieran rumores de romance.

Kendall Jenner (Instagram (@glowikenny))

Las primeras señales de que la relación había evolucionado llegaron en marzo de 2026, cuando ambos fueron vistos platicando durante la fiesta posterior a los Oscar organizada por Vanity Fair. Sin embargo, el verdadero flechazo habría ocurrido semanas después durante el festival Coachella donde fueron captados por primera vez juntos en público.

Jacob Elordi (Getty Images)

Diversos reportes aseguraron que fueron vistos muy cercanos durante una fiesta privada posterior a la presentación de Justin Bieber, alimentando los rumores de un posible romance.

Poco después, una fuente aseguró a People, que llevaban varios meses viéndose en privado: “Han estado pasando tiempo juntos y conociéndose durante los últimos meses”, indicó la fuente.