Alizée regresa a México: celebra 25 años de carrera con dos conciertos íntimos

Alizée regresa a cantar a México luego de una década (RRSS)

El regreso más íntimo de Alizée a México

Ahora, casi dos décadas después de aquella primera visita, Alizée regresa a México para reencontrarse con sus fans en un formato mucho más íntimo. La cantante ofrecerá dos presentaciones en La Maraka los próximos 28 y 29 de mayo, en shows que prometen cercanía, nostalgia y un recorrido por las canciones que marcaron a toda una generación.

Alizée regresa a cantar a México luego de una década (Shutterstock)

En este show, Alizée llevará a sus fans por un recorrido a través de sus cinco álbumes de estudio, recuperando las versiones originales de sus canciones más emblemáticas. Pero lo que hará única esta serie de conciertos será su puesta en escena: una reinterpretación moderna del mítico show grabado en Le Olympia de París, aquel DVD que se convirtió en pieza de culto para sus seguidores mexicanos. Con un elenco de bailarines, visuales renovados y referencias a vestuarios icónicos —como el inolvidable traje de marinero—, la cantante busca trasladar la nostalgia de aquel concierto al presente.

Alizée regresa a cantar a México luego de una década (RRSS)

En plática con Ernesto García, director de La Maraka, nos contó lo que significa traer a México a una cantante internacional de la talla de Alizée: “Me emociona mucho pensar que La Maraka podrá ser, nuevamente, el espacio elegido por los artistas para hacer este regreso que sus fans han pedido y esperado tanto. Sé que este centro de espectáculos está al nivel de lo que el público y el artista esperan; lograr una gran experiencia que, estoy seguro, quedará en la historia. Serán dos noches imperdibles con un talento que solo La Maraka logró hacer realidad”, nos contó.