Alizée anuncia su regreso a México; se presentará en La Maraka en mayo de 2026

Alizée, la 'lolita' francesa que conquistó México con su sensualidad y su voz

Descubierta en 1999 en el concurso televisivo Graines de Star, Alizée llamó la atención de la cantante Mylène Farmer y del compositor Laurent Boutonnat, quienes la convirtieron en su protegida artística.

El resultado fue un debut impecable: Gourmandises (2000), un disco que combinó electro-pop, sensualidad calculada y una estética que parecía salida de un filme francés de los sesenta. De ese álbum surgió “Moi… Lolita”, el sencillo que conquistó Europa y luego América Latina.

Alizée (Cuartoscuro)

Sin embargo, la fama de Alizée en México se consolidó gracias a la canción “J’en ai marre”, incluida en su álbum Mes Courants Électriques… (2003), y una grabación en la que la cantante realiza un baile mezcla de sensualidad e inocencia (conocido en el país como “El baile del pescadito”) que, distribuido en gran medida por la piratería mexicana, la posicionó como a ninguna otra cantante francesa en muchos años.

Después llegaron etapas de experimentación musical y destacan en su discografía los álbumes Une Enfant du Siècle (2010) y 5 (2013), en los que demostró su versatilidad interpretativa en el género de la canción francesa).

Además vinieron un primer matrimonio, con el cantante Jérémy Chatelain, maternidad, pausas prolongadas y un regreso a la luz pública cuando ganó Danse avec les stars en 2013.

De ahí vino un divorcio y un nuevo matrimonio, con su compañero de baile, Grégoire Lyonnet, una nueva hija (nacida en 2019), así como nuevos proyectos profesionales; con lo que demostró que su talento en el escenario no era una cuestión de nostalgia y no sólo de canto, sino de permanencia y adaptabilidad.