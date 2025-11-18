Alizée anuncia su regreso a México; se presentará en La Maraka en mayo de 2026

Hay artistas que sobreviven no sólo por sus canciones, sino por la estética, la actitud y el momento histórico que encarnaron. Entre ellos, pocos resultan tan reconocibles y tan entrañables para toda una generación como Alizée, la cantante francesa que a inicios de los años 2000 se volvió omnipresente en México.
Hoy, veinte años después de aquel boom, la cantante de 41 años anunció su regreso a la Ciudad de México. Alizée se presentará en el centro de espectáculos La Maraka de la CDMX el 29 de mayo de 2026.
Alizée se presentará en La Maraka en mayo de 2026
Este evento también contará con la participación de Jon & Jo, ex integrantes de S Club 7 (grupo británico creador por Simon Fuller, la mente detrás de las Spice Girls y el reality American Idol).
Este evento también contará con la participación de Jon & Jo, ex integrantes de S Club 7 (grupo británico creador por Simon Fuller, la mente detrás de las Spice Girls y el reality American Idol).
El anuncio del concierto de Alizée en la CDMX en mayo de 2026 fue una sorpresa para los fans de la cantante que, sin importar el paso del tiempo, conservan el recuerdo de las canciones y, sobre todo, de las imágenes con las que la intérprete francesa los conquistó en los primeros años 2000.
Alizée, la 'lolita' francesa que conquistó México con su sensualidad y su voz
Descubierta en 1999 en el concurso televisivo Graines de Star, Alizée llamó la atención de la cantante Mylène Farmer y del compositor Laurent Boutonnat, quienes la convirtieron en su protegida artística.
El resultado fue un debut impecable: Gourmandises (2000), un disco que combinó electro-pop, sensualidad calculada y una estética que parecía salida de un filme francés de los sesenta. De ese álbum surgió “Moi… Lolita”, el sencillo que conquistó Europa y luego América Latina.
Sin embargo, la fama de Alizée en México se consolidó gracias a la canción “J’en ai marre”, incluida en su álbum Mes Courants Électriques… (2003), y una grabación en la que la cantante realiza un baile mezcla de sensualidad e inocencia (conocido en el país como “El baile del pescadito”) que, distribuido en gran medida por la piratería mexicana, la posicionó como a ninguna otra cantante francesa en muchos años.
Después llegaron etapas de experimentación musical y destacan en su discografía los álbumes Une Enfant du Siècle (2010) y 5 (2013), en los que demostró su versatilidad interpretativa en el género de la canción francesa).
Además vinieron un primer matrimonio, con el cantante Jérémy Chatelain, maternidad, pausas prolongadas y un regreso a la luz pública cuando ganó Danse avec les stars en 2013.
De ahí vino un divorcio y un nuevo matrimonio, con su compañero de baile, Grégoire Lyonnet, una nueva hija (nacida en 2019), así como nuevos proyectos profesionales; con lo que demostró que su talento en el escenario no era una cuestión de nostalgia y no sólo de canto, sino de permanencia y adaptabilidad.
Alizée en la actualidad y su historia con México
A sus 41 años, Alizée vive en Córcega —la isla donde nació— con su esposo, el bailarín Grégoire Lyonnet, y sus dos hijas, Annily Chatelain (de su primer matrimonio) y Maggy Lyonnet, a quien tuvo con su actual esposo.
Alizée en la actualidad
Su vida personal, mucho más tranquila que la de otras estrellas de su generación, contrasta con el furor que alguna vez generó al inicio de los años 2000. Ella misma ha explicado que la estabilidad se volvió una prioridad: menos giras, menos estudios de grabación y más tiempo con la familia.
Sin embargo, su relación con México ha permanecido cercana. Aquí encontró un público leal que siguió sus lanzamientos, sus cambios de estilo y sus apariciones televisivas. En 2008, la cantante visitó el país tras lanzar su álbum Psychédélices (2007).
Después vino en 2011 como invitada de La Academia; en 2014, para dar un showcase que dejó claro que su magnetismo seguía intacto. Y canceló una presentación en 2018 por un presunto incumplimiento de contrato del promotor.