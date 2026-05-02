El personaje que desató la mayor ola de críticas a la tercera temporada de ‘Euphoria’

¿Qué dicen las críticas del personaje de Sydney Sweeney?

Poco después del estreno, la historia de Cassie generó una fuerte reacción del público, ya que, en busca de dinero para financiar un tipo específico de flores que quiere para su boda con Nate, comienza a crear contenido en redes sociales y OnlyFans.

En Euphoria, Cassie Howard se volvió creadora de contenido para OnlyFans. (IMDB)

Particularmente, la forma en la que es retratada ha generado incomodidad: en algunas escenas aparece con muy poca ropa y usando atuendos como disfraces de perro. El más controversial la muestra con coletas, mamila y pañal, emulando a un bebé. Esto desató críticas, pues algunos consideran que la imagen resulta denigrante para la actriz, mientras que otros señalan que podría aludir a la sexualización de menores.

Otra parte de la audiencia defendió la narrativa, argumentando que este tipo de contenido no es negativo en sí e incluso puede interpretarse como una forma de empoderamiento. Aun así, la mayoría coincide en que se trata de una decisión cuestionable para un personaje que antes mostraba mayor complejidad.

Sydney Sweeney en la tercera temporada de Euphoria. (IMDB)

Creadoras de contenido de OnlyFans reaccionan a la historia de Cassie

Chloe Cherry, la actriz que interpreta a Faye en la serie también expresó su sorpresa ante esta decisión. Al haber trabajado en la creación de contenido para adultos en el pasado, le resulta poco creíble que alguien en la situación de Cassie recurra a este tipo de plataformas. “Es una locura ver a alguien que vive como Cassie recurrir al trabajo sexual. Es como, ¡j****!, ¿a esto hemos llegado como sociedad?”, señala.

Además, cuestionó el argumento de empoderamiento que ha estado circulando en redes para justificar estas escenas: “OnlyFans y el trabajo sexual se han normalizado, pero es literalmente solo por el capitalismo y el empeoramiento de la economía”, expresó. “No tiene nada que ver con el empoderamiento, el poder ni nada por el estilo”.

Chloe Cherry criticó la trama del personaje de Cassie. (Getty Images)

Otra creadora de contenido que habló sobre la trama fue Alex Paige quien asegura que unirse a este tipo de contenido no es una forma de manipulación o de pedir más dinero a sus parejas como sucede en la ficción, sino algo que se hace en última instancia: “Creo que para mucha gente, ya sea que estén en la misma situación que yo o en situaciones diferentes, unirse a OnlyFans es más bien un último recurso”, comentó.

Amira Evans también ofreció su opinión destacando que la plataforma no debe ser reducida a una forma de generar dinero fácil y rápido. “La gente debe conocer el estigma y el riesgo que conlleva crear una cuenta y publicar contenido en línea. Internet es para siempre”, indicó.