“Nosotros éramos indios”: tras polémicas declaraciones, el reguetonero Arcángel se disculpa previo a shows en México

El reguetonero Arcángel pidió perdón públicamente este martes 19 de mayo, a través de sus historias de Instagram, luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre la época de la colonia español en América, durante un concierto en Madrid.
Esto ante el torrente de críticas que recibió, incluso de colegas músicos, y previo a los dos conciertos que ofrecerá los días 13 y 14 de agosto en la Ciudad de México, además de otras fechas en otras ciudades del país.
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Las polémicas declaraciones de Arcángel sobre la ‘conquista’ española
El pasado lunes 12 de mayo de 2026, en el Movistar Arena de la capital española como parte de su gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, Arcángel, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, interrumpió su show para hablar sobre la conquista española.
“Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer… Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cabrón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de puta?”, señaló el reguetonero.
“¿Y las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta? Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie”, subrayó.
Aunque no lo mencionó directamente, las palabras del reguetonero puertorriqueño se entienden como una reacción a la disculpa histórica que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de España por las atrocidades cometidas por dicho país durante la “conquista”, y que tensaron las relaciones entre ambos países.
Sin embargo, en el marco de la cercanía del Mundial de Futbol (con la confirmación de Felipe VI para asistir a un partido de su Selección) y la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona, las relaciones diplomáticas parecen reencaminarse entre ambos países.
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Rauw Alejandro crítica las declaraciones de Arcángel sobre la colonia española en América Latina
Las declaraciones de Arcángel provocaron duras críticas en su contra en redes sociales, principalmente en México, pero también en el resto de Latinoamérica.
Muchos usuarios lo acusaron de minimizar el sufrimiento indígena, la violencia y el saqueo durante la colonización. El tema se intensificó al recordar las peticiones oficiales de varios países latinoamericanos a España para que pidiera disculpas históricas.
Entre las reacciones destacadas está la del puertorriqueño Rauw Alejandro, quien señaló que el intercambio cultural “pudo existir sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades”.
Miles de comentarios en X, TikTok e Instagram exigieron al artista una rectificación, especialmente ante sus próximas presentaciones en territorio mexicano.
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Arcángel se disculpa tras polémicas declaraciones sobre la colonia española
Finalmente, el artista apareció cabizbajo en sus historias de Instagram para compartir un mensaje en el que se disculpó por sus declaraciones.
“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y lo que somos hoy”, señaló el reguetonero.
“Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender los dos casos: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”, añadió.
¿Quién es Arcángel?
Austin Agustín Santos, nombre del reguetonero Arcángel, nació el 23 de diciembre de 1985 en Nueva York, Estados Unidos, de padres dominicanos. Sin embargo, creció en el barrio Villa Palmeras de Santurce, Puerto Rico.
Su madre, Carmen Rosas, formó parte del grupo merenguero Las Chicas del Can, lo que despertó en él el interés por la música desde temprana edad.
Austin inició su carrera a principios de los 2000 junto a De la Ghetto, formando el dúo Arcángel & De la Ghetto, fundamental en la popularización del reguetón underground.
Como solista se consolidó como uno de los artistas más importantes del género urbano latino con más de 20 años de trayectoria, giras internacionales y éxitos que lo han convertido en “La Maravilla”.