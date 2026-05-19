“Nosotros éramos indios”: tras polémicas declaraciones, el reguetonero Arcángel se disculpa previo a shows en México

Las polémicas declaraciones de Arcángel sobre la ‘conquista’ española

El pasado lunes 12 de mayo de 2026, en el Movistar Arena de la capital española como parte de su gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, Arcángel, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, interrumpió su show para hablar sobre la conquista española.

El reguetonero Arcángel se disculpa tras polémicas declaraciones hechas en Madrid sobre la colonización española (Instagram / Arcángel)

“Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer… Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cabrón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de puta?”, señaló el reguetonero.

“¿Y las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta? Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie”, subrayó.

Aunque no lo mencionó directamente, las palabras del reguetonero puertorriqueño se entienden como una reacción a la disculpa histórica que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de España por las atrocidades cometidas por dicho país durante la “conquista”, y que tensaron las relaciones entre ambos países.

El reguetonero Arcángel se disculpa tras polémicas declaraciones hechas en Madrid sobre la colonización española (Instagram / Arcángel)

Sin embargo, en el marco de la cercanía del Mundial de Futbol (con la confirmación de Felipe VI para asistir a un partido de su Selección) y la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona, las relaciones diplomáticas parecen reencaminarse entre ambos países.