Samsung responde a la demanda de Dua Lipa y niega uso indebido de su imagen

La empresa Samsung Electronics envió una respuesta oficial a la millonaria demanda interpuesta por la cantante británica Dua Lipa.
La querella, presentada el viernes 8 de mayo de 2026 en un tribunal federal de California, acusa a Samsung de utilizar sin autorización una fotografía de la cantante en las cajas de pantallas comercializadas en Estados Unidos desde 2025.
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Dua Lipa demanda a Samsung por el uso de su imagen
Según los documentos judiciales, la imagen de Dua Lipa, tomada durante el festival Austin City Limits en 2024, apareció de forma prominente en los empaques de televisores Crystal UHD, generando la impresión de que Dua Lipa avala los productos.
El equipo legal de la artista explicó los motivos de la demanda: “El rostro de la señora Lipa fue utilizado de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin consideración alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna. La señora. Lipa no autorizó ni habría autorizado este uso”.
Agregaron que, cuando la cantante tuvo conocimiento del uso de su imagen en junio de 2025, exigió de inmediato su retiro, pero la respuesta de Samsung fue calificada como “indiferente y desdeñosa”.
La ganadora del Grammy, de 30 años, reclama al menos 15 millones de dólares por daños y perjuicios, además de las ganancias relacionadas con las ventas de los productos que incluían su imagen.
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Samsung responde a la demanda de Dua Lipa
La compañía surcoreana Samsung Electronics aseguró que en ningún momento tuvo intención de utilizar indebidamente la imagen de nadie. Según su postura, un socio externo les garantizó que contaba con todos los permisos y derechos necesarios para emplear la fotografía de Dua Lipa en la campaña publicitaria de sus productos tecnológicos.
“La imagen de la señora Lipa se utilizó en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios de terceros que está disponible en los televisores Samsung y fue proporcionada originalmente por un socio de contenido para nuestro servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus. La imagen se utilizó únicamente después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público. Dada esta garantía, negamos cualquier alegación de uso indebido intencional. Samsung tiene un gran respeto por la señora Lipa y por la propiedad intelectual de todos los artistas. Hemos buscado activamente y seguimos abiertos a una resolución constructiva con el equipo de la señorita Lipa”.
Con este comunicado, la empresa rechaza cualquier intención de violar derechos y enfatiza que actuó de buena fe basándose en las garantías de su socio de contenido. Además, deja clara su disposición a resolver el asunto de manera amistosa fuera de los tribunales.
Hasta el momento se desconoce si el equipo de Dua Lipa ha aceptado la propuesta de diálogo. La demanda sigue en curso y la cantante busca al menos 15 millones de dólares en daños, así como el cese inmediato del uso de su imagen.