Samsung responde a la demanda de Dua Lipa y niega uso indebido de su imagen

Samsung responde a la demanda de Dua Lipa

La compañía surcoreana Samsung Electronics aseguró que en ningún momento tuvo intención de utilizar indebidamente la imagen de nadie. Según su postura, un socio externo les garantizó que contaba con todos los permisos y derechos necesarios para emplear la fotografía de Dua Lipa en la campaña publicitaria de sus productos tecnológicos.

Dua Lipa (Instagram)

“La imagen de la señora Lipa se utilizó en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios de terceros que está disponible en los televisores Samsung y fue proporcionada originalmente por un socio de contenido para nuestro servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus. La imagen se utilizó únicamente después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público. Dada esta garantía, negamos cualquier alegación de uso indebido intencional. Samsung tiene un gran respeto por la señora Lipa y por la propiedad intelectual de todos los artistas. Hemos buscado activamente y seguimos abiertos a una resolución constructiva con el equipo de la señorita Lipa”.

Dua Lipa (Getty Images)

Con este comunicado, la empresa rechaza cualquier intención de violar derechos y enfatiza que actuó de buena fe basándose en las garantías de su socio de contenido. Además, deja clara su disposición a resolver el asunto de manera amistosa fuera de los tribunales.

Hasta el momento se desconoce si el equipo de Dua Lipa ha aceptado la propuesta de diálogo. La demanda sigue en curso y la cantante busca al menos 15 millones de dólares en daños, así como el cese inmediato del uso de su imagen.