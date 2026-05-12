Anahí preocupó a sus seguidores luego de revelar que sufrió una fuerte caída mientras realizaba una rutina de pilates y ejercicios aéreos en el gimnasio. A través de sus historias de Instagram, la cantante y actriz mostró el momento exacto del accidente, dejando ver cómo terminó en el suelo tras perder el control durante el entrenamiento.
Anahí termina en el hospital tras sufrir fuerte caída mientras practicaba pilates
Anahí sufre fuerte caída mientras practicaba pilates
El accidente ocurrió mientras Anahí realizaba una sesión de entrenamiento con ejercicios de equilibrio y suspensión en una máquina de pilates.
En el video que la propia artista compartió en redes sociales se observa el momento en que pierde estabilidad y cae de espaldas, golpeándose fuertemente el cuello y la espalda contra el suelo.
“Y después de eso, ¿qué creen que me pasó amiguitos…?”, escribió la cantante junto a las imágenes del accidente, provocando preocupación inmediata entre sus seguidores.
Dios 😥 que peligrosa esa caída… menos mal que está todo bien Any 🙏 @Anahi pic.twitter.com/nxty13goNA
— Elena (@AnahiForSpain) May 11, 2026
Aunque el momento generó preocupación entre sus fans, la artista tomó lo sucedido con humor y alivio al confirmar que no sufrió lesiones serias. El accidente ocurrió además a pocos días de que Anahí celebre su cumpleaños número 43, el próximo 14 de mayo de 2026.
¿Cómo está Anahí tras su accidente?
Tras la aparatosa caída, Anahí acudió de inmediato a revisión médica para descartar cualquier lesión de gravedad. Horas después, tranquilizó a sus seguidores al compartir una radiografía de su columna cervical y confirmar que todo había quedado únicamente en un gran susto.
“Todo bien gracias a Dios. Pero qué susto amiguitos”, escribió en sus historias de Instagram junto a emojis de manos en oración y un corazón blanco.
Más tarde, la cantante publicó un mensaje acompañado de una fotografía junto a su esposo, Manuel Velasco, y sus hijos Manuel y Emiliano. En su publicación, reconoció lo delicado que pudo haber resultado el accidente
“En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no pasó nada. El verdadero por inventada. Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”.