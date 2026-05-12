Anahí termina en el hospital tras sufrir fuerte caída mientras practicaba pilates

Anahí sufre fuerte caída mientras practicaba pilates

El accidente ocurrió mientras Anahí realizaba una sesión de entrenamiento con ejercicios de equilibrio y suspensión en una máquina de pilates.

Anahí (Instagram)

En el video que la propia artista compartió en redes sociales se observa el momento en que pierde estabilidad y cae de espaldas, golpeándose fuertemente el cuello y la espalda contra el suelo.

“Y después de eso, ¿qué creen que me pasó amiguitos…?”, escribió la cantante junto a las imágenes del accidente, provocando preocupación inmediata entre sus seguidores.



Dios 😥 que peligrosa esa caída… menos mal que está todo bien Any 🙏 @Anahi pic.twitter.com/nxty13goNA — Elena (@AnahiForSpain) May 11, 2026

Aunque el momento generó preocupación entre sus fans, la artista tomó lo sucedido con humor y alivio al confirmar que no sufrió lesiones serias. El accidente ocurrió además a pocos días de que Anahí celebre su cumpleaños número 43, el próximo 14 de mayo de 2026.