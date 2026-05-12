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Espectáculos

Anahí termina en el hospital tras sufrir fuerte caída mientras practicaba pilates

Anahí compartió en sus historias de Instagram el momento exacto de la fuerte caída mientras realizaba una rutina de pilates en el gimnasio.
mar 12 mayo 2026 12:05 PM
Anahí
Anahí (Instagram/Anahi)

Anahí preocupó a sus seguidores luego de revelar que sufrió una fuerte caída mientras realizaba una rutina de pilates y ejercicios aéreos en el gimnasio. A través de sus historias de Instagram, la cantante y actriz mostró el momento exacto del accidente, dejando ver cómo terminó en el suelo tras perder el control durante el entrenamiento.

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Anahí sufre fuerte caída mientras practicaba pilates

El accidente ocurrió mientras Anahí realizaba una sesión de entrenamiento con ejercicios de equilibrio y suspensión en una máquina de pilates.

Anahí
Anahí (Instagram)

En el video que la propia artista compartió en redes sociales se observa el momento en que pierde estabilidad y cae de espaldas, golpeándose fuertemente el cuello y la espalda contra el suelo.

“Y después de eso, ¿qué creen que me pasó amiguitos…?”, escribió la cantante junto a las imágenes del accidente, provocando preocupación inmediata entre sus seguidores.

Aunque el momento generó preocupación entre sus fans, la artista tomó lo sucedido con humor y alivio al confirmar que no sufrió lesiones serias. El accidente ocurrió además a pocos días de que Anahí celebre su cumpleaños número 43, el próximo 14 de mayo de 2026.

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¿Cómo está Anahí tras su accidente?

Tras la aparatosa caída, Anahí acudió de inmediato a revisión médica para descartar cualquier lesión de gravedad. Horas después, tranquilizó a sus seguidores al compartir una radiografía de su columna cervical y confirmar que todo había quedado únicamente en un gran susto.

Anahí
Anahí compartió su radiografía (Instagram)

“Todo bien gracias a Dios. Pero qué susto amiguitos”, escribió en sus historias de Instagram junto a emojis de manos en oración y un corazón blanco.

Más tarde, la cantante publicó un mensaje acompañado de una fotografía junto a su esposo, Manuel Velasco, y sus hijos Manuel y Emiliano. En su publicación, reconoció lo delicado que pudo haber resultado el accidente

Anahí
Anahí y su familia (Instagram)

“En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no pasó nada. El verdadero por inventada. Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”.

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