Blake Lively usará presunta prueba de acoso de Justin Baldoni a Britney Spears en su juicio contra el actor

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni podría tomar un nuevo giro al sumar un nuevo elemento. La actriz planea presentar ante el jurado un video en el que el actor habla sobre un encuentro con Britney Spears en el que admite que pudo haberla acosado.
El material corresponde a una entrevista de 2017, en la que el director recuerda una interacción incómoda con la estrella pop durante su participación como invitada en la serie Jane the Virgin.
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Blake Lively usaría un video de Justin Baldoni hablando de Britney Spears en el juicio
La actriz busca presentar al jurado la evidencia de que su coprotagonista en It Ends With Us, recuerda que se acercó a la cantante y la abrazó, a pesar de que no se conocían.
En una entrevista con Fuse TV, Justin Baldoni contó que era un gran admirador de Britney Spears desde la secundaria y que, antes de que ella llegara al set, habían intercambiado mensajes a través de Twitter. También relató que decidió ir a verla aunque no compartían escenas, un momento que ahora podría cobrar relevancia en el juicio.
“Me acerqué a ella y, en mi mente, éramos amigos”, dijo riendo. “No lo éramos”. y agregó: “Y me acerqué y la saludé. Le dije ‘Hola’ y le di un fuerte abrazo y creo que la asusté porque ella me dijo ‘Hola’, y tuve un momento incómodo, pensé ‘¿Acabo de acosar a Britney Spears?’”, explicó.
Baldoni interpretó a Rafael Solano en la serie Jane the Virgin, que se transmitió durante cinco temporadas, de 2014 a 2019. La cantante participó como invitada en un episodio de la segunda temporada de la serie, interpretándose a sí misma.
En su demanda, Blake Lively alega que Justin Baldoni la acosó sexualmente durante el rodaje de It Ends With Us y luego lanzó una "campaña de desprestigio" cuando ella se defendió.
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El juicio entre Blake Lively contra Justin Baldoni sigue su rumbo
El juez Lewis Liman, quien lleva el caso desestimó ya 10 de las 13 demandas que Blake Lively presentó contra Justin Baldoni, entre ellas acoso sexual, difamación y conspiración, sin embargo, documentos judiciales publicados por Page Six sugieren que dichas acusaciones seguirán formando parte del caso.
Tres de las demandas pueden seguir adelante: incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias. El juicio está previsto para el 18 de mayo.
Además, se infirmó que tanto Blake Lively como Justin Baldoni rechazaron intentar llegar en torno a la demanda por acoso sexual y represalias presentada por la actriz durante una reunión con el juez en Nueva York, que se realizó el pasado 6 de abril.
Ante la negativa, el caso continuará su curso legal y ambas partes tendrán que verse en los tribunales el próximo mes.