Blake Lively usará presunta prueba de acoso de Justin Baldoni a Britney Spears en su juicio contra el actor

Blake Lively usaría un video de Justin Baldoni hablando de Britney Spears en el juicio

De acuerdo con el Daily Mail, Blake Lively planea contraatacar a Justin Baldoni en su próximo juicio utilizando una entrevista en la que él mismo reconoce que pudo haber acosado a Britney Spears.

Justin Baldoni (Getty Images)

La actriz busca presentar al jurado la evidencia de que su coprotagonista en It Ends With Us, recuerda que se acercó a la cantante y la abrazó, a pesar de que no se conocían.

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En una entrevista con Fuse TV, Justin Baldoni contó que era un gran admirador de Britney Spears desde la secundaria y que, antes de que ella llegara al set, habían intercambiado mensajes a través de Twitter. También relató que decidió ir a verla aunque no compartían escenas, un momento que ahora podría cobrar relevancia en el juicio.

“Me acerqué a ella y, en mi mente, éramos amigos”, dijo riendo. “No lo éramos”. y agregó: “Y me acerqué y la saludé. Le dije ‘Hola’ y le di un fuerte abrazo y creo que la asusté porque ella me dijo ‘Hola’, y tuve un momento incómodo, pensé ‘¿Acabo de acosar a Britney Spears?’”, explicó.

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Baldoni interpretó a Rafael Solano en la serie Jane the Virgin, que se transmitió durante cinco temporadas, de 2014 a 2019. La cantante participó como invitada en un episodio de la segunda temporada de la serie, interpretándose a sí misma.

En su demanda, Blake Lively alega que Justin Baldoni la acosó sexualmente durante el rodaje de It Ends With Us y luego lanzó una "campaña de desprestigio" cuando ella se defendió.