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Espectáculos

Josh Hutcherson se alejó de las redes sociales tras ataques del fandom de Taylor Swift

Josh Hutcherson habló sobre la reacción de fans de Taylor Swift tras decir que no es “Swiftie” y cómo eso influyó en su decisión de alejarse de redes.
mié 22 abril 2026 09:57 AM
Josh-Hutcherson-Taylor-Swift

El actor Josh Hutcherson declaró que ha sido víctima de acoso en redes sociales solo por hacer público que no es fan de Taylor Swift .

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Críticas en redes y su decisión de mantenerse al margen

El actor de Los Juegos del Hambre y Five Nights at Freddy’s, de 33 años, contó en una entrevista con GQ publicada el 20 de abril que la reacción en internet tras sus declaraciones sobre Taylor Swift lo llevó a salir de las redes sociales.

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Getty Images (David Livingston/Getty Images)

Durante una entrevista en diciembre con i-D magazine, su compañero Jordan Firstman le preguntó si era fan de la cantante, a lo que respondió: “Oh no, definitivamente no soy Swiftie".

Hutcherson recordó que ese comentario provocó una ola de críticas: “Recibí bastante hate por eso… De repente se convirtió en: ‘¡Que se joda! ¡Es un monstruo! ¡Destrúyanlo! ¡Es bajo! ¡La odia porque es bajo!’”, relató sobre los mensajes que vio en línea. “Y yo pensaba: ‘¡Wow! Creo que ella es increíble. Su música simplemente no es mi tipo de música'".

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Getty Images (Bryan Bedder)

“Por eso no quiero estar en internet”, añadió. “No necesito esa energía.”

Algunos fans también lo criticaron por haber asistido como invitado VIP al Eras Tour en 2024, donde fue visto recibiendo pulseras de la amistad. Además, Swift tiene una conexión previa con Hutcherson, ya que interpretó la canción Safe and Sound para Los Juegos del Hambre.

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Getty Images (Timothy Hiatt/Getty Images)

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El actor también explicó que la exposición en internet puede afectar su trabajo. “Es contradictorio con mi profesión porque, si la gente te conoce demasiado, ya no puedes desaparecer dentro de los personajes”, dijo. “Te ven como ‘Ah, ese es Josh’. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, si eres un maldito meme, la gente te conoce por el meme".

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Getty Images (Leon Bennett/Getty Images for HBO)

Hutcherson ha mantenido gran parte de su vida personal fuera del foco mediático, aunque ocasionalmente comparte aspectos de su relación con Claudia Traisac.

“En mi vida y en mi relación, como ambos somos actores, es muy variable el tiempo que podemos pasar juntos", dijo en una entrevista previa. “Es complicado encontrar un equilibrio.”

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HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 02: Josh Hutcherson arrives at the premiere of Universal Pictures' "Five Nights At Freddy's 2" Premiere at TCL Chinese Theatre on December 02, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) (Kevin Winter/Getty Images)

Explicó que sus agendas “siempre son diferentes”, pero considera que eso también es parte de lo que hace que la relación funcione.

Esa misma dinámica, señaló, también aporta emoción: “No sabemos si vamos a tener dos semanas juntos y luego no verenos durante meses. Así que es algo muy emocionante en muchos sentidos".

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Los Juegos del Hambre Taylor Swift

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abril 2026

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