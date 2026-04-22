Josh Hutcherson se alejó de las redes sociales tras ataques del fandom de Taylor Swift

Críticas en redes y su decisión de mantenerse al margen

El actor de Los Juegos del Hambre y Five Nights at Freddy’s, de 33 años, contó en una entrevista con GQ publicada el 20 de abril que la reacción en internet tras sus declaraciones sobre Taylor Swift lo llevó a salir de las redes sociales.

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Durante una entrevista en diciembre con i-D magazine, su compañero Jordan Firstman le preguntó si era fan de la cantante, a lo que respondió: “Oh no, definitivamente no soy Swiftie".

Hutcherson recordó que ese comentario provocó una ola de críticas: “Recibí bastante hate por eso… De repente se convirtió en: ‘¡Que se joda! ¡Es un monstruo! ¡Destrúyanlo! ¡Es bajo! ¡La odia porque es bajo!’”, relató sobre los mensajes que vio en línea. “Y yo pensaba: ‘¡Wow! Creo que ella es increíble. Su música simplemente no es mi tipo de música'".

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“Por eso no quiero estar en internet”, añadió. “No necesito esa energía.”

Algunos fans también lo criticaron por haber asistido como invitado VIP al Eras Tour en 2024, donde fue visto recibiendo pulseras de la amistad. Además, Swift tiene una conexión previa con Hutcherson, ya que interpretó la canción Safe and Sound para Los Juegos del Hambre.