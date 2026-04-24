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Espectáculos

Hallan pornografía infantil en teléfono de D4vd; enfrenta pena de muerte por crimen de adolescente

El cantante de R&B estadounidense D4vd, sospechoso de haber asesinado a una adolescente, tenía contenido de pornografía infantil en su teléfono.
vie 24 abril 2026 01:41 PM
D4vd
D4vd acusasiones formales de homicidio por el caso de Celeste Rivas. (Getty Images)

El cantante de R&B estadounidense D4vd, sospechoso de haber asesinado a una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue encontrado en su automóvil, tenía contenido de pornografía infantil en su teléfono, reveló este jueves la fiscalía de Los Ángeles.

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Acusan formalmente al cantante D4vd del asesinato de Celeste Rivas, la joven encontrada en su coche La Fiscalía de Los Ángeles presentó cargos graves contra el cantante, quien podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El artista de 21 años, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, podría enfrentar hasta la pena de muerte por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años.

La fiscalía acusa al cantante de matar y descuartizar a Rivas y guardar sus restos en bolsas que dejó pudriéndose en el maletero de su Tesla. El vehículo fue encontrado abandonado en las colinas de Hollywood.

Court Arraignment Of Singer D4vd Charged With Capital Murder
D4vd (AFP)

D4vd fue detenido la semana pasada tras siete meses de investigación. El intérprete se declaró no culpable y compareció el jueves ante un tribunal de Los Ángeles, vestido con el uniforme naranja de preso.

Durante esta audiencia preliminar, la fiscal Beth Silverman aseguró que el registro al iPhone del artista reveló "una cantidad significativa de pornografía infantil".

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El motivo por que el D4vd le habría quitado la vida a la joven Celeste Rivas

Hasta el momento, no se ha precisado si dicho contenido se refería a fotos o videos de la víctima.

A la salida de la audiencia, la defensa de D4vd declinó emitir comentarios. El cuerpo de Celeste Rivas fue hallado en descomposición y descuartizado el pasado 8 de septiembre.

Según la acusación, D4vd habría matado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales, lo que podía arruinar su carrera musical. Este macabro crimen ha generado revuelo en Estados Unidos, en particular porque la obra de D4vd parecía hacerle eco.

FILES-US-CRIME
Rapero D4vd. (AFP)

El cantante de R&B se hizo famoso en 2022, cuando su tema "Romantic Homicide" tuvo un gran éxito en TikTok. El miércoles se hicieron públicos los resultados de la autopsia de la adolescente.

Los servicios forenses de Los Ángeles concluyeron que se trató de un homicidio causado por "múltiples heridas penetrantes". No se especificó la causa de las lesiones.

La familia de la joven "está absolutamente devastada por las conclusiones contenidas en el informe del médico forense sobre la horrible y atroz muerte de su querida hija", manifestaron en un comunicado, en el que pidieron a la prensa que "respete su intimidad".

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