Acusan formalmente al cantante D4vd del asesinato de Celeste Rivas, la joven encontrada en su coche

Hace unos días, el cantante D4vd fue arrestado por su presunta implicación en el asesinato de Celeste Rivas, la joven encontrada en la cajuela de su coche.
Tras varios meses de espera, la familia finalmente encuentra un avance en el caso, pues la Fiscalía de Los Ángeles acusó formalmente a David Burke (nombre real del artista) de homicidio.
Publicidad
¿Qué cargos enfrenta D4vd?
Durante una conferencia de prensa, Nathan Hochman, el fiscal asignado en el caso, informó que el artista enfrenta tres cargos principales. El primero corresponde a homicidio en primer grado con la circunstancia agravante de “acecho”.
El segundo también contempla una agravante por tratarse de un presunto asesinato “con fines de lucro”, ya que el fiscal asegura que Burke habría actuado para proteger su carrera musical, la cual, según la acusación, “Celeste amenazaba esa noche”.
El tercer cargo está relacionado con el homicidio de un testigo dentro de una investigación. De acuerdo con Hochman, existen evidencias que vinculan a Rivas como testigo en una investigación sobre actos sexuales cometidos por el cantante, lo que podría haber motivado el crimen también.
Los cargos se agravan además por presuntos delitos sexuales contra una menor, ya que Rivas tenía 13 años al momento de su desaparición, así como por la mutilación de un cadáver. “Es un asesinato horrible y brutal”, señala Hochman. “Esto es la pesadilla de cada padre”.
¿A qué tipo de condena se podría enfrentar D4vd?
Considerando la gravedad de los cargos y las condiciones en las que el cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado, el cantante podría estar enfrentándose a la mayor cantidad de años de condena, e incluso la pena de muerte, pues California es uno de los estados del país norteamericano donde es legal.
En palabras de Hochman, el cantante de 21 años enfrenta la "sentencia máxima, de pena de muerte o de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional".
A pesar de la situación, los abogados de Burke sostienen su inocencia. “Las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte”, señalaron en un comunicado tras su arresto.
Por el momento, el cantante permanece detenido desde el jueves sin posibilidad de fianza y sus representantes no han emitido nuevos comentarios.
Publicidad
El caso de Celeste Rivas
El caso ha generado controversia no solo por la gravedad del crimen, sino también por los tiempos del proceso: han pasado siete meses desde el hallazgo del cuerpo en la cajuela del vehículo del cantante y dos años desde que su familia reportó su desaparición.
Diversas personas han cuestionado la actuación de las autoridades, al considerar que la acusación formal tardó demasiado pese a las evidencias que había y el lugar donde se encontró el cuerpo, que apuntaban al cantante.
El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, explicó que el retraso se debió, en parte, al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Debido a la “cantidad considerable de tiempo que transcurrió entre su muerte y el descubrimiento”, gran parte de la evidencia se perdió.
Asimismo, McDonnell señaló que el proceso también se extendió por la cantidad de entrevistas realizadas, ya que no todas las personas involucradas cooperaron.
“Esta investigación se guió por un único propósito: lograr justicia para Celeste Rivas y para quienes la amaban”, indica. “Teníamos que estar seguros de que nada de lo que hiciéramos o dijéramos pondría en peligro este caso”.