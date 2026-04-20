Acusan formalmente al cantante D4vd del asesinato de Celeste Rivas, la joven encontrada en su coche

¿Qué cargos enfrenta D4vd?

Durante una conferencia de prensa, Nathan Hochman, el fiscal asignado en el caso, informó que el artista enfrenta tres cargos principales. El primero corresponde a homicidio en primer grado con la circunstancia agravante de “acecho”.

El segundo también contempla una agravante por tratarse de un presunto asesinato “con fines de lucro”, ya que el fiscal asegura que Burke habría actuado para proteger su carrera musical, la cual, según la acusación, “Celeste amenazaba esa noche”.

D4vd se encontraba en una gira, pero tuvo que cancelar las últimas fechas por el hallazgo del cuerpo de Celeste. (Getty Images)

El tercer cargo está relacionado con el homicidio de un testigo dentro de una investigación. De acuerdo con Hochman, existen evidencias que vinculan a Rivas como testigo en una investigación sobre actos sexuales cometidos por el cantante, lo que podría haber motivado el crimen también.

Los cargos se agravan además por presuntos delitos sexuales contra una menor, ya que Rivas tenía 13 años al momento de su desaparición, así como por la mutilación de un cadáver. “Es un asesinato horrible y brutal”, señala Hochman. “Esto es la pesadilla de cada padre”.

D4vd enfrenta acusaciones graves. (Getty Images)

¿A qué tipo de condena se podría enfrentar D4vd?

Considerando la gravedad de los cargos y las condiciones en las que el cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado, el cantante podría estar enfrentándose a la mayor cantidad de años de condena, e incluso la pena de muerte, pues California es uno de los estados del país norteamericano donde es legal.

En palabras de Hochman, el cantante de 21 años enfrenta la "sentencia máxima, de pena de muerte o de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional".

El cantante podría estar frente a la pena máxima por el homicidio de Celeste Rivas. (Getty Images)

A pesar de la situación, los abogados de Burke sostienen su inocencia. “Las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte”, señalaron en un comunicado tras su arresto.

Por el momento, el cantante permanece detenido desde el jueves sin posibilidad de fianza y sus representantes no han emitido nuevos comentarios.