La fundadora de MetaXchange contrademanda a Sandra Echeverría: Denuncia a la actriz por daño moral

La fundadora de MetaXchange contrademanda a Sandra Echeverría

Tras su detención el viernes 17 de marzo, Nazaret Rodríguez, fundadora y CEO de MetaXchange, empresa acusada de cometer fraude, anunció una demanda contra Sandra Echeverría , una de las supuestas personas que perdieron millonarias sumas de dinero después de invertir en la empresa de la detenida.

Sandra habló sobre el caso de MetaXchange en sus redes sociales. (Instagram - @sandraecheverriaoficial)

Sandra Echeverría publicó en febrero de 2026 videos hablando sobre lo sucedido y acusando tanto a MetaXchange como a Nazaret Rodríguez de haber cometido un fraude millonario con el dinero que ella invirtió, como con el de otras familias mexicanas.

En un video publicado en YouTube, Nazaret Rodríguez califica como injusto al proceso legal que se ha llevado en su contra. La CEO también anunció que demandó a Sandra Echeverría “por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar la situación cuando no debió de haber sido así”.

Nazaret declaró que se interpuso una contrademanda en respuesta a Echeverría. (Instagram - @sandraecheverriaoficial)

“La ciudadana Sandra Echeverría Gamboa confirmó ante medios que le habíamos hecho un fraude y que no le habíamos pagado nada cuando contamos con los documentos legales y certificados ante notario público que comprueban que sí se efectuaron los pagos correspondientes a las retribuciones y al retorno de capital”, agregó Rodríguez.