La fundadora de MetaXchange contrademanda a Sandra Echeverría: Denuncia a la actriz por daño moral

En febrero, Sandra Echeverría denunció en redes sociales que había sido víctima de un fraude millonario por parte de la empresa MetaXchange.
En consecuencia, el fin de semana pasado, la fundadora y CEO de la empresa, Nazaret Rodríguez, fue detenida. Este miércoles, se reveló que la mujer contrademandó a la actriz mexicana acusándola de extorsión en contra suya y de su equipo.
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La fundadora de MetaXchange contrademanda a Sandra Echeverría
Tras su detención el viernes 17 de marzo, Nazaret Rodríguez, fundadora y CEO de MetaXchange, empresa acusada de cometer fraude, anunció una demanda contra Sandra Echeverría, una de las supuestas personas que perdieron millonarias sumas de dinero después de invertir en la empresa de la detenida.
Sandra Echeverría publicó en febrero de 2026 videos hablando sobre lo sucedido y acusando tanto a MetaXchange como a Nazaret Rodríguez de haber cometido un fraude millonario con el dinero que ella invirtió, como con el de otras familias mexicanas.
En un video publicado en YouTube, Nazaret Rodríguez califica como injusto al proceso legal que se ha llevado en su contra. La CEO también anunció que demandó a Sandra Echeverría “por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar la situación cuando no debió de haber sido así”.
“La ciudadana Sandra Echeverría Gamboa confirmó ante medios que le habíamos hecho un fraude y que no le habíamos pagado nada cuando contamos con los documentos legales y certificados ante notario público que comprueban que sí se efectuaron los pagos correspondientes a las retribuciones y al retorno de capital”, agregó Rodríguez.
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Nazaret Rodríguez califica de injusto el proceso en su contra
En el mismo video de YouTube, Nazaret respondió al proceso judicial que se lleva en su contra y en la de otros colaboradores de MetaXchange: “Todo lo que están haciendo no lo han fundado y no lo han motivado conforme a derecho, han sido arbitrarios e inconstitucionales, no hay materialidad alguna para hacer lo que están haciendo”.
En su declaración, Rodríguez defiende que no cometieron ningún delito y acusa a las autoridades de que “están actuando dolosa y ventajosamente” y se defiende de la demanda en su contra argumentando que su caso no podía ser llevado por la vía penal. La CEO describe como un “grupo de delincuencia organizada” a las personas y autoridades involucradas en su caso.
“Todos los que estén vinculados a este grupo de delincuencia organizada asumirán las mismas consecuencias legales, tanto autoridades, abogados contrarios, como más de 58 personas físicas y más de 20 personas morales cuya lista la compartiremos en nuestra redes sociales”, menciona Nazaret antes de mostrar las demandas realizadas.
Rodríguez también especificó que han tenido que “dar marcha atrás” en el esquema de pagos para enfrentar el escándalo mediático y la controversia legal en la que están envueltos: “Entre más nos demanden, menos podemos avanzar”. Rodríguez especifica que en un siguiente comunicado especificarán cómo, cuándo y a quién se pagará.
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¿Qué dijo Sandra Echeverría del caso?
En febrero de 2026, Sandra Echeverría publicó un video en redes sociales donde aseguraba que tanto ella como otras personas habían sufrido un golpe patrimonial después de confiar sus ahorros a la empresa MetaXchange bajo la promesa de rendimientos superiores a los de cualquier banco.
“Les quiero contar que yo y 1000 personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio. Patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho, mucho trabajo”, mencionó la actriz, quien también aseguró que los clientes no han recibido pagos en más de 18 meses por los 2,000 millones de pesos que la empresa había logrado captar.
En el mismo video, Sandra mencionaba que aunque algunos involucrados ya habían sido detenidos, Nazaret “N” continuaba prófuga y solicitó a las autoridades hacer justicia: “Les pedimos, por favor, a las autoridades que no nos suelten, que se haga justicia y gracias, de verdad, de todo corazón, a nombre de todos los que hemos sido víctimas de esto. Muchísimas gracias”.
La última declaración de Sandra Echeverría fue a través de un video de Instagram celebrando la acción de las autoridades. En su publicación, la actriz menciona el nombre de diversas autoridades y agradece a todos los involucrados en el caso.
Desde entonces, no ha habido una nueva declaración por parte de Sandra Echeverría en respuesta a la contrademanda que Nazaret Rodríguez impuso en su contra o sobre las declaraciones que la misma CEO realizó.