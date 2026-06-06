Amanda Miguel a los 70: la voz que convirtió el desamor en himno y encontró en México el escenario de su vida

El me mintió, la canción que marcó generaciones

Si hay una canción que resume perfectamente quién es Amanda Miguel, esa es “Él me mintió”. Lanzada en 1981, se convirtió rápidamente en un himno gracias a su intensidad y a la fuerza con la que la cantante interpreta cada palabra y que ahora le da título a su nuevo tour.

Amanda Miguel (Cortesía)

Más que una simple canción de despecho, la balada conectó con mujeres que encontraron en ella dolor, dignidad y desahogo y de inmediato se convirtió en un tema clásico. Décadas después, sigue siendo uno de los temas más coreados en karaokes, conciertos y redes sociales.

“Con los años uno adquiere otra sensibilidad y entiende las cosas de manera distinta. Mucha gente me pregunta cómo logro cantar Él me mintió siempre con la misma intensidad, pero la verdad es que nunca la interpreto igual”, aseguró.

Amanda Miguel (Eva Ruiz)

Pero Amanda construyó mucho más que un éxito, también sumó a su carrera temas inolvidables como “Castillos”, “Así no te amará jamás” y “Mi buen corazón”, canciones que convirtieron su estilo apasionado en una marca personal imposible de copiar.

“A cada canción le voy sumando todo lo que vivo y siento con el paso del tiempo. Hay días en los que estoy más enojada, otros en los que estoy más tranquila o más sensible. Por eso la gente conecta tanto con mis interpretaciones, porque siempre las canto desde el corazón”, aseguró.

Ahora, su inconfundible voz vuelve con el lanzamiento de “Cómo sabe quién soy”, una canción inédita que reafirma la intensidad interpretativa que ha definido su carrera durante más de cuatro décadas.