Hablar de Amanda Miguel es hablar de una artista que convirtió el drama, el desamor y los sentimientos a flor de piel en verdaderos himnos. Dueña de una voz inconfundible y de interpretaciones cargadas de emoción, la cantante llegó este mes a los 70 años como una de las figuras más reconocidas de la música en español. Y aunque su época dorada comenzó hace más de 40 años, sus canciones siguen más vivas que nunca.
Amanda Miguel a los 70: la voz que convirtió el desamor en himno y encontró en México el escenario de su vida
El me mintió, la canción que marcó generaciones
Si hay una canción que resume perfectamente quién es Amanda Miguel, esa es “Él me mintió”. Lanzada en 1981, se convirtió rápidamente en un himno gracias a su intensidad y a la fuerza con la que la cantante interpreta cada palabra y que ahora le da título a su nuevo tour.
Más que una simple canción de despecho, la balada conectó con mujeres que encontraron en ella dolor, dignidad y desahogo y de inmediato se convirtió en un tema clásico. Décadas después, sigue siendo uno de los temas más coreados en karaokes, conciertos y redes sociales.
“Con los años uno adquiere otra sensibilidad y entiende las cosas de manera distinta. Mucha gente me pregunta cómo logro cantar Él me mintió siempre con la misma intensidad, pero la verdad es que nunca la interpreto igual”, aseguró.
Pero Amanda construyó mucho más que un éxito, también sumó a su carrera temas inolvidables como “Castillos”, “Así no te amará jamás” y “Mi buen corazón”, canciones que convirtieron su estilo apasionado en una marca personal imposible de copiar.
“A cada canción le voy sumando todo lo que vivo y siento con el paso del tiempo. Hay días en los que estoy más enojada, otros en los que estoy más tranquila o más sensible. Por eso la gente conecta tanto con mis interpretaciones, porque siempre las canto desde el corazón”, aseguró.
Ahora, su inconfundible voz vuelve con el lanzamiento de “Cómo sabe quién soy”, una canción inédita que reafirma la intensidad interpretativa que ha definido su carrera durante más de cuatro décadas.
De los escenarios ochenteros a las nuevas generaciones
En los últimos años, las canciones de Amanda Miguel han vivido una nueva etapa de popularidad gracias al éxito de Mentiras, tanto en teatro como en televisión. Sus letras, llenas de drama, nostalgia y emociones, encontraron eco en públicos jóvenes que ahora las descubren en plataformas digitales y redes sociales.
Además, Amanda ha demostrado que sigue vigente y cercana al público. Uno de los momentos más comentados recientemente fue el encuentro musical que tuvo con Belinda, un instante espontáneo que rápidamente se volvió viral y que mostró cómo su música sigue conectando con artistas y fans de distintas generaciones.
“Me siento muy orgullosa y agradecida de que los jóvenes sigan conectando con mi música, porque también sé que puedo ser un buen ejemplo para ellos. Siempre he sido muy cuidadosa con las canciones que interpreto y con el mensaje que transmito”, compartió.
Una voz que ya es parte de la cultura popular
A sus 70 años, Amanda Miguel no es solo una cantante exitosa, ocupa un lugar único dentro de la música en español. Sus canciones siguen sonando en conciertos y reuniones familiares porque hablan de emociones que nunca pasan de moda.
Su legado no vive únicamente en los discos vendidos o en los escenarios llenos, sino en esa capacidad de hacer que cualquiera cante sus canciones con el corazón roto… o completamente liberado.