Dulce María da la bienvenida a Fernanda, su segunda hija

Dulce María revela que su segundo embarazo fue inesperado

A través de su perfil en Instagram, Dulce María compartió un video en blanco y negro en el que aparecen sus manos, las de su esposo Paco Álvarez y las de su hija María Paula, quien ahora se convierte en hermana mayor. Como fondo musical, eligió el tema “Somewhere Over the Rainbow” de Christina Perri.

Junto al emotivo clip, la también autora expresó su felicidad por la llegada de la nueva integrante de su familia: "Marzo /2026 Bienvenida Fernanda. Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos! Estamos infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor, morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica", escribió la cantante.

Dulce María y Paco Álvarez (Instagram)

Aunque mantuvo en privado los detalles de su embarazo, a inicios de marzo la cantante adelantó que su bebé nacería ese mismo mes. En ese momento, compartió una serie de fotografías en las que anunció que la espera estaba por terminar. Entre las imágenes destacaba un pastel con la frase “Coming soon. Marzo 2026”, acompañado de unos pequeños zapatitos, un conjunto tejido, una ecografía y un letrero con el mensaje “Baby on the way” (bebé en camino).

La noticia fue celebrada por distintas celebridades, entre ellas Carlos Rivera y Litzy, quienes reaccionaron con mensajes de cariño. “Dios los bendiga mucho”, escribió Rivera