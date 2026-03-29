Dulce María da la bienvenida a Fernanda, su segunda hija

Dulce María se convirtió en mamá por segunda vez. La noticia fue anunciada a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje acompañado de un tierno video en el que muestra la pequeña mano de su bebé.
Hasta ahora, la cantante había mantenido en privado el sexo de su segundo hijo con Paco Álvarez. Sin embargo, con su nacimiento, la también actriz reveló que se trata de una niña, a quien han decidido llamar Fernanda.
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Dulce María revela que su segundo embarazo fue inesperado
A través de su perfil en Instagram, Dulce María compartió un video en blanco y negro en el que aparecen sus manos, las de su esposo Paco Álvarez y las de su hija María Paula, quien ahora se convierte en hermana mayor. Como fondo musical, eligió el tema “Somewhere Over the Rainbow” de Christina Perri.
Junto al emotivo clip, la también autora expresó su felicidad por la llegada de la nueva integrante de su familia: "Marzo /2026 Bienvenida Fernanda. Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos! Estamos infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor, morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica", escribió la cantante.
Aunque mantuvo en privado los detalles de su embarazo, a inicios de marzo la cantante adelantó que su bebé nacería ese mismo mes. En ese momento, compartió una serie de fotografías en las que anunció que la espera estaba por terminar. Entre las imágenes destacaba un pastel con la frase “Coming soon. Marzo 2026”, acompañado de unos pequeños zapatitos, un conjunto tejido, una ecografía y un letrero con el mensaje “Baby on the way” (bebé en camino).
La noticia fue celebrada por distintas celebridades, entre ellas Carlos Rivera y Litzy, quienes reaccionaron con mensajes de cariño. “Dios los bendiga mucho”, escribió Rivera
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Dulce María revela que su segundo embarazo fue inesperado
Fue el 27 de octubre de 2025 cuando Dulce María anunció que esperaba a su segundo bebé. En ese momento, confesó que la noticia la tomó por sorpresa. “A veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz”, declaró en entrevista para una revista.
La artista también compartió que no imaginaba convertirse en madre nuevamente a los 40 años, en una etapa de estabilidad personal y profesional, tras más de 35 años de carrera.
“Cuando me enteré, fue un freno total. Acababa de lanzar la canción ‘Jaula de oro’, había grabado un video y estaba produciendo otros temas; de repente tuve que pausar todo. Mi vida dio un giro. Ahora mi prioridad absoluta es este embarazo y mi familia”, relató.
Asimismo, describió el proceso como una experiencia intensa. “Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son muy delicados; hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, agregó.