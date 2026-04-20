Tyler, The Creator reprocha a librería de CDMX por publicar imágenes suyas sin autorización

A su paso por la capital mexicana en la gira CHROMAKOPIA: The World Tour,Tyler, The Creator vivió un momento incómodo que terminó convirtiéndose en tema público.
El artista visitó Polilla Librería, ubicada en la colonia Roma Norte, un espacio independiente dedicado a promover los formatos físicos de libros y música. Según las publicaciones, Tyler hojeó libros con un outfit relajado, felicitó a la dueña por su proyecto y hasta firmó un libro como gesto de aprecio por mantener vivo el medio físico.
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La molestía de Tyler, the creator por la falta de privacidad
Sin embargo, días después el personal de la misma librería publicó en Instagram imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local, donde se veía a Tyler simplemente caminando y observando los estantes. La publicación buscaba presumir la visita del famoso rapero, sin embargo, él se molestó con dicha acción.
Este sábado Tyler reaccionó fuertemente en sus historias de Instagram: compartió una captura del video de seguridad y escribió un texto sobre su molestia:
“Es muy molesto. Simplemente estás viviendo tu vida, ocupándote de lo tuyo y, de repente, ves que suben videos de cámaras de seguridad donde solo apareces existiendo, para que la gente pueda presumir que te vio o conseguir el engagement que buscan. Entiendo la emoción, pero este comportamiento va a terminar convirtiéndose en que cualquier grabación donde aparezcas se suba como contenido. También me da tristeza porque felicité a esta chica por su increíble librería, por mantener vivos los formatos físicos… incluso firmé algo por pura apreciación por lo que estaba haciendo. Me gustaría poder ignorar esto, pero voy a seguir hablando del tema. Ya saben cómo me siento sobre esa relación que la gente cree tener con músicos, actores, etc., solo porque les gustan algunas canciones, películas o su ropa. Aquí no, el espacio personal debe respetarse sin importar cuántas canciones te sepas".
Tyler enfatizó que, si bien valora el apoyo de sus seguidores y de espacios como Polilla, considera que la difusión de grabaciones privadas sin su consentimiento cruza un límite que vulnera su privacidad. El cantante, reconocido por mantener su vida personal alejada de los reflectores, mencionó a su llegada a México que disfruta caminar por las calles y explorar los países que visita. De hecho, fue visto en varias ocasiones durante su estancia en la ciudad los días 24 y 25 de marzo de 2026, en el marco de su presentación en el Palacio de los Deportes.
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¿Qué dijo la librería ante estas declaraciones?
Polilla Librería compartió inicialmente la visita de forma positiva y publicó en Instagram y X (Twitter) que Tyler había estado en el local y mostró el libro firmado como prueba del momento.
🌼🌸🌼🌸🌼🌸son ciertos los rumores: que Tyler, The Creator, visitó hoy el world famous cubito y firmó este libro histórico de Pablo Katchadjian pic.twitter.com/CpnwCK4nUh
Tras la difusión de las grabaciones de las cámaras de seguridad, la librería no ha emitido ninguna respuesta oficial, disculpa o comunicado hasta la fecha. Sin embargo, la publicación original que contenía dichas imágenes ya no se encuentra disponible al público.
El incidente ha generado opiniones divididas en redes sociales: un sector apoya a Tyler por defender su privacidad, mientras que otros consideran que, en un espacio público equipado con cámaras, es difícil evitar que este tipo de contenido se comparta. Estos últimos argumentan que, dada su condición de figura pública, no debería haberse molestado por lo sucedido.