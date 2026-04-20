Tyler, The Creator reprocha a librería de CDMX por publicar imágenes suyas sin autorización

La molestía de Tyler, the creator por la falta de privacidad

Sin embargo, días después el personal de la misma librería publicó en Instagram imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local, donde se veía a Tyler simplemente caminando y observando los estantes. La publicación buscaba presumir la visita del famoso rapero, sin embargo, él se molestó con dicha acción.

Tyler the creator molestó por difusión de fotos (Tyler the creator/Instagram )

Este sábado Tyler reaccionó fuertemente en sus historias de Instagram: compartió una captura del video de seguridad y escribió un texto sobre su molestia:

“Es muy molesto. Simplemente estás viviendo tu vida, ocupándote de lo tuyo y, de repente, ves que suben videos de cámaras de seguridad donde solo apareces existiendo, para que la gente pueda presumir que te vio o conseguir el engagement que buscan. Entiendo la emoción, pero este comportamiento va a terminar convirtiéndose en que cualquier grabación donde aparezcas se suba como contenido. También me da tristeza porque felicité a esta chica por su increíble librería, por mantener vivos los formatos físicos… incluso firmé algo por pura apreciación por lo que estaba haciendo. Me gustaría poder ignorar esto, pero voy a seguir hablando del tema. Ya saben cómo me siento sobre esa relación que la gente cree tener con músicos, actores, etc., solo porque les gustan algunas canciones, películas o su ropa. Aquí no, el espacio personal debe respetarse sin importar cuántas canciones te sepas".

Tyler, the creator molestó en sus historias de instagram (Tyler the creator/Instagram )

Tyler enfatizó que, si bien valora el apoyo de sus seguidores y de espacios como Polilla, considera que la difusión de grabaciones privadas sin su consentimiento cruza un límite que vulnera su privacidad. El cantante, reconocido por mantener su vida personal alejada de los reflectores, mencionó a su llegada a México que disfruta caminar por las calles y explorar los países que visita. De hecho, fue visto en varias ocasiones durante su estancia en la ciudad los días 24 y 25 de marzo de 2026, en el marco de su presentación en el Palacio de los Deportes.