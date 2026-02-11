A través de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian ha publicado un video donde se le ve tratando de imitar una acrobacia junto a sus hermanas Khloé Kardashian y Kylie Jenner. El aspecto que más llamó la atención del video de Kim fue que se escucha una risa similar a la del piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton , con quien se le ha relacionado en los últimos días después de que fueran vistos juntos en París y en el Super Bowl.
Kim Kardashian y Lewis Hamilton, se suma una nueva pista a los rumores de romance
¿Realmente es la risa de Lewis Hamilton en el video de Kim Kardashian?
En el video compartido por Kim Kardashian únicamente salen a cuadro Kim, Khloé y Kylie, pero se logran escuchar otras voces y risas masculinas, siendo particularmente una la que es muy similar a la voz de Lewis Hamilton.
Según han notado algunos usuarios de Instagram, se puede escuchar la risa del piloto de Fórmula 1 e incluso cómo grita consejos a Kim Kardashian para que logre realizar la acrobacia como “empuja tu pierna”.
@pumpkinnonsense his laugh makes me so happyyy 🥰 #lewishamilton #teamlh #fyp #xyzbcafypシ #sirlewis ♬ original sound - lewlew⁴⁴
Todo parece apuntar a que en realidad Lewis Hamilton sí estuvo presente cuando las hermanas Kardashian grabaron este video ya que tanto su timbre de voz, como su risa son muy característicos, como se puede apreciar en las entrevistas que da cada fin de semana de la temporada de Fórmula 1.
@lh44a Lewis hamilton interview after first day at Bahrain test #f1testing #fyp #lewishamilton #f1 #Ferrari ♬ original sound - LH44(A)
De ser real que Lewis Hamilton estuvo presente en la reunión de las hermanas Kardashian, esto representaría una señal más sobre un posible noviazgo entre el piloto y la socialité o al menos una amistad muy cercana.
Las anteriores citas de Kim Kardashian y Lewis Hamilton
Antes del video publicado por Kim, ella y Lewis fueron vistos juntos en tres ocasiones durante lo que va de febrero: la primera fue reportada por The Sun, quién confirmó que la pareja pasó un fin de semana en el hotel Estelle Manor en Cotswolds, una región al suroeste de Inglaterra que se caracteriza por sus paisajes de apariencia medieval.
La segunda ocasión que se les vio juntos fue en París, se presume que la pareja viajó de Reino Unido a “la ciudad del amor” donde fueron captados llegando al hotel Le Bristol en la misma camioneta.
Finalmente, Kim y Lewis se dejaron ver públicamente durante el Super Bowl LX, ya que compartieron un palco VIP en el Levi’s Stadium junto a otras celebridades como Kendall Jenner, Hailey Bieber y Tyler, the Creator. Kardashian y Hamilton se sentaron uno junto al otro.
@skysportsf1 Lewis and Kim K spotted at the Super Bowl 👀 #f1 #lewishamliton ♬ original sound - Sky Sports F1
A pesar de las citas que han compartido, no ha habido una confirmación por parte ni de la dueña de SKIMS, ni del piloto británico. Aún se mantiene la expectativa de si Kim acompañará a Lewis en la primera carrera de la temporada de Fórmula 1 2026 en Australia el fin de semana del 6 al 8 de marzo.