Kim Kardashian y Lewis Hamilton, se suma una nueva pista a los rumores de romance

¿Realmente es la risa de Lewis Hamilton en el video de Kim Kardashian?

En el video compartido por Kim Kardashian únicamente salen a cuadro Kim, Khloé y Kylie, pero se logran escuchar otras voces y risas masculinas, siendo particularmente una la que es muy similar a la voz de Lewis Hamilton.

Según han notado algunos usuarios de Instagram, se puede escuchar la risa del piloto de Fórmula 1 e incluso cómo grita consejos a Kim Kardashian para que logre realizar la acrobacia como “empuja tu pierna”.

Todo parece apuntar a que en realidad Lewis Hamilton sí estuvo presente cuando las hermanas Kardashian grabaron este video ya que tanto su timbre de voz, como su risa son muy característicos, como se puede apreciar en las entrevistas que da cada fin de semana de la temporada de Fórmula 1.

De ser real que Lewis Hamilton estuvo presente en la reunión de las hermanas Kardashian, esto representaría una señal más sobre un posible noviazgo entre el piloto y la socialité o al menos una amistad muy cercana.