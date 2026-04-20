Papá de Amy Winehouse pierde juicio contra amigas de su hija tras subastar objetos de la cantante

Dos amigas de la fallecida cantante británica habían vendido artículos de la artista, recaudando 1,4 millones de dólares, de los cuales un 30% fueron para la fundación de la cantante.

Mitch Winehouse papá de la cantante, fallecida el 23 de julio de 2011, defendía que la suma recaudada le pertenecía y demandó a las dos mujeres, argumentando que no tenían derecho a vender esas cosas.

Amy Winehouse. (Getty Images)

La exestilista de la cantante, Naomi Parry, y su amiga Catriona Gourlay vendieron centenares de artículos entre noviembre de 2021 y mayo de 2023.

Entre dichos objetos se encontraba un bolso negro de Armani y vestidos que Winehouse lució en su última gira en junio de 2011 poco antes de su muerte a los 27 años.

Según el abogado del demandante, Henry Legge, Mitch y su exesposa recibieron un correo electrónico que indicaba que la venta solo incluía "algunos detalles menores", una descripción que calificó de "sumamente engañosa".

