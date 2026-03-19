A 15 años de la muerte de Amy Winehouse, su exesposo niega responsabilidad: “Hizo lo que quiso”

A 15 años de la muerte de Amy Winehouse, su exesposo niega responsabilidad

En una entrevista reciente en el podcast We Need To Talk. Fielder-Civil aseguró que la cantante “hizo lo que quiso”, subrayando que tenía plena autonomía sobre sus decisiones, incluidas las relacionadas con el consumo de sustancias. Aunque reconoció haber tenido "una parte de culpa" en el deterioro de la artista durante su relación, negó rotundamente ser el único culpable.

"Nunca eludo ninguna responsabilidad". "Si he hecho algo, lo reconozco", continuó.

Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil (Michael Buckner/Getty Images)

Durante años, la narrativa lo señaló como el villano en la historia de Amy Winehouse, especialmente por haberla introducido en el consumo de drogas duras. Sin embargo, él insiste en que ambos compartieron una relación marcada por la adicción y que ella ya tenía experiencias previas.

"Aunque el alcohol empezó a hacerle daño, siguió adelante", admitiendo que sí tuvo "parte de responsabilidad" en la situación que marcó los últimos meses de la vida de Amy.

Blake Fielder-Civil explicó que, contrariamente a lo que se dice, Amy habría "experimentado con cocaína" con una expareja.