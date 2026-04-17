Desde que comenzaron a revelarse los archivos Epstein a finales del 2025, Sarah Ferguson , exesposa de también expríncipe Andrés, se alejó del mundo (su última aparición pública su asistencia a un funeral en septiembre del mismo año). Meses después, ha sido vuelta a ver después de su "exilio".
Sarah Ferguson sale del exilio tras la polémica por su vínculo con Jeffrey Epstein
Sarah Ferguson reaparece después de estar meses alejada del ojo público
La ex esposa del antes príncipe Andrés fue vista por primera vez desde que tomó la decisión de ocultarse a raíz de la publicación de los archivos Epstein. El medio que reportó este suceso fue The Sun , quien además compartió las fotografías de Sarah.
En ellas se ve a Ferguson a las afueras de un resort de ski ultraexclusivo y privado ubicado en Austria. Las fotografías muestran específicamente a la ex royal saliendo de una camioneta Mercedes Benz aparentemente entrando a su chalet en el recinto.
El medio no reveló el nombre específico de la villa donde Sarah fue vista ni brindó más detalles sobre el avistamiento de la ex duquesa de York, quien estuvo “desaparecida”, según Us Weekly , un total de 213 días.
¿Cuándo fue la última vez que Sarah Ferguson apareció públicamente?
La última aparición pública de Sarah Ferguson fue en septiembre de 2025, cuando asistió junto a su ex esposo, el ex príncipe Andrés, al funeral de Catalina, duquesa de Kent, cuyo esposo, Eduardo de Kent, era primo de la ex reina Isabel II.
Previo a esa ocasión, Sarah acostumbraba a asistir a eventos de organizaciones no gubernamentales y a otro tipo de reuniones públicas; sin embargo, desde que se comenzaron a publicar los archivos Epstein, en el último mes de 2025, optó por mantenerse alejada del público.
En diciembre asistió de manera incognita al bautizo de una de sus nietas. Desde entonces, comenzó su denominado “exilio”.
Si bien ni Sarah ni personas cercanas a ella han confirmado qué ha hecho en este tiempo, se especuló que estuvo en Emiratos Árabes Unidos y en una lujosa clínica de Suiza donde, se dijo, se rehabilitó de un episodio de estrés.
La aparición de Sarah Ferguson en los archivos Epstein
El ex esposo de Sarah, Andrés, fue una de las personas más expuestas en los archivos Epstein, razón por la que fue vinculada al caso, sobre todo después de que se publicaran correos electrónicos que envió a Jeffrey Epstein, donde se deja ver que tenían una relación cercana.
Entre los mensajes publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay conversaciones donde Ferguson llama a Epstein “el hermano que siempre deseé” y agrega comentarios como “Nunca me había conmovido tanto la amabilidad de un amigo como el cumplido que me hiciste delante de mis hijas”.
En otras conversaciones, Sarah, a quien le fueron retirados sus títulos al igual que a su ex esposo, Andrés, llama a Jeffrey un “amigo fiel, generoso y excepcional”. Los mensajes también comprueban que ella siguió en contacto con el fallecido magnate financiero aún después de ser condenado por solicitar prostitución a una menor de edad.
La reaparición de Sarah Ferguson abre la posibilidad de que, al igual que el ex príncipe Andrés, sea llamada a comparecer sobre su vínculo con Jeffrey Epstein.