Sarah Ferguson sale del exilio tras la polémica por su vínculo con Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson reaparece después de estar meses alejada del ojo público

La ex esposa del antes príncipe Andrés fue vista por primera vez desde que tomó la decisión de ocultarse a raíz de la publicación de los archivos Epstein. El medio que reportó este suceso fue The Sun , quien además compartió las fotografías de Sarah.

Sarah se alejó de la familia real y del público a raíz de la publicación de los archivos Epstein. (Getty Images)

En ellas se ve a Ferguson a las afueras de un resort de ski ultraexclusivo y privado ubicado en Austria. Las fotografías muestran específicamente a la ex royal saliendo de una camioneta Mercedes Benz aparentemente entrando a su chalet en el recinto.

El medio no reveló el nombre específico de la villa donde Sarah fue vista ni brindó más detalles sobre el avistamiento de la ex duquesa de York, quien estuvo “desaparecida”, según Us Weekly , un total de 213 días.