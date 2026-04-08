La negativa de Sarah Ferguson a testificar en el caso Jeffrey Epstein aviva la polémica

Sarah Ferguson se niega a declarar en plena presión mediática por caso Epstein

A finales de marzo, el congresista estadounidense Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, hizo un llamado directo a Sarah Ferguson a través de una carta para que testifique sobre sus vínculos personales y comerciales con Jeffrey Epstein.

"Sarah Ferguson debería prestar declaración bajo juramento ante nuestro comité", explicó Suhas a la BBC.

Sarah Ferguson también fue copiada en los correos. (Getty Images)

Por otra parte, la congresista demócrata Melanie Stansbury y la familia de Virginia Giuffre, una de las principales acusadoras de Epstein, quien se suicidó en 2025, también se sumaron a esta petición.

Por su parte, la exduquesa de York no ha contestado a la carta de Suhas Subramanyam, lo que ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre su papel en el caso.

La negativa de Sarah Ferguson sucede en un momento delicado, debido a la reciente publicación de millones de documentos del caso Epstein, que han reactivado investigaciones y aumentado la presión sobre las personas vinculadas al financiero.