Sarah Ferguson vuelve a quedar bajo el foco mediático. Esta vez, por su negativa a declarar en una investigación relacionada con el caso de Jeffrey Epstein, el magnate condenado por delitos sexuales cuya red sigue siendo objeto de escrutinio público.
La negativa de Sarah Ferguson a testificar en el caso Jeffrey Epstein aviva la polémica
Sarah Ferguson se niega a declarar en plena presión mediática por caso Epstein
A finales de marzo, el congresista estadounidense Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, hizo un llamado directo a Sarah Ferguson a través de una carta para que testifique sobre sus vínculos personales y comerciales con Jeffrey Epstein.
"Sarah Ferguson debería prestar declaración bajo juramento ante nuestro comité", explicó Suhas a la BBC.
Por otra parte, la congresista demócrata Melanie Stansbury y la familia de Virginia Giuffre, una de las principales acusadoras de Epstein, quien se suicidó en 2025, también se sumaron a esta petición.
Por su parte, la exduquesa de York no ha contestado a la carta de Suhas Subramanyam, lo que ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre su papel en el caso.
La negativa de Sarah Ferguson sucede en un momento delicado, debido a la reciente publicación de millones de documentos del caso Epstein, que han reactivado investigaciones y aumentado la presión sobre las personas vinculadas al financiero.
Sarah Ferguson no regresará a Estados Unidos por temor a declarar en el caso Epstein
La exduquesa de York habría tomado una decisión tajante: no regresar a Estados Unidos, país clave en su vida tras su divorcio del Príncipe Andrés en 1996. Según fuentes cercanas, el motivo principal sería evitar verse envuelta en el escrutinio público y legal relacionado con el caso de Jeffrey Epstein, especialmente ante la posibilidad de tener que testificar bajo juramento.
Quienes la rodean aseguran que Ferguson teme no solo la presión del Congreso estadounidense, sino también la reacción de las víctimas del caso.
Aunque no está obligada legalmente a comparecer por no ser ciudadana estadounidense, la carga mediática y emocional sería, según personas allegadas a ella, “insoportable”, razón por la que ha optado por cortar de raíz cualquier vínculo con ese país.