Taylor Swift evita incómodo encuentro con su ex John Mayer en concierto de Paul McCartney

El romance de Taylor Swift y John Mayer

Taylor Swift y John Mayer mantuvieron una relación sentimental entre 2009 y 2010 tras colaborar en su canción "Half of My Heart", a pesar de la diferencia de edad de 13 años (En ese entonces, Swift tenía 19 años y Mayer 32 cuando eran pareja).

John Mayer y Taylor Swift (Getty Images)

Los primeros rumores de que la pareja había terminado su relación comenzaron cuando la artista incluyó la canción "Dear John" en su álbum de 2010, Speak Now en la que canta:. “Querido John, ahora que te has ido lo veo todo ¿No crees que era demasiado joven para que jugaran conmigo?”, dice Swift. “La chica del vestido lloró todo el camino a casa. Debería haberlo sabido. Bueno, tal vez la culpa sea mía y de mi optimismo ciego, o tal vez seas tú y tu enfermiza necesidad de dar amor y luego quitarlo”.

Aunque Taylor nunca nombró directamente a John, el cantante llamó "composiciones baratas" a la música de su exnovia en una entrevista de 2012 con Rolling Stone: “Me hizo sentir terrible. Fue algo realmente muy bajo”, dijo al medio sobre la canción que supuestamente Swift escribió sobre él. “Nunca recibí un correo. Nunca recibí una llamada. Realmente me tomó por sorpresa… Eso es abusar de tu talento para frotarte las manos y decir: ‘¡Espera a que vea esto!’ Eso es una tontería.”

John Mayer (Getty Images)

Taylor Swift finalmente volvió a grabar "Dear John" para su álbum Speak Now (Taylor's Version) e instó a sus fans a no reavivar ninguna pelea con Mayer.

“A medida que nos acercamos al lanzamiento de este álbum, me encantaría que esa amabilidad y esa gentileza también se reflejaran en nuestras actividades en internet”, dijo Swift a sus fans durante un concierto de su The Eras Tour en junio de 2023. “Estoy lanzando esto ahora porque quiero ser dueña de mi música y creo que cualquier artista que tenga el deseo de ser dueño de su trabajo debería poder hacerlo”.

Taylor Swift (Getty Images )

“Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19, excepto las canciones que escribí. Así que lo que intento decirles es que no estoy lanzando este álbum para que salgan a defenderme en internet contra alguien sobre quien crean que escribí una canción hace millones de años”. agregó.

Actualmente Taylor Swift está comprometida con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, mientras que John Mayer salía recientemente con la influencer Kat Stickler.