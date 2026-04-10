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Espectáculos

¿Kurt Cobain no se suicidó?; una nueva investigación pone en duda la muerte del legendario vocalista de Nirvana

A más de tres décadas de la muerte de Kurt Cobain, nuevos testimonios y evidencias reabren el debate sobre lo que realmente ocurrió con el líder de Nirvana.
vie 10 abril 2026 06:03 PM
Kurt Cobain
Kurt Cobain (Getty Images)

Hace unos días se cumplieron 32 años de la muerte de Kurt Cobain, un suceso que impactó a la industria musical por las misteriosas circunstancias que rodearon su fallecimiento. Pese a haber sido calificado oficialmente como suicidio, recientemente comenzaron a circular versiones que sugieren que podría tratarse de un homicidio .

Esto fue reforzado por el periodista y escritor Ian Halperin, quien en su reciente libro sobre la muerte del cantante cita a un ex detective que plantea que la investigación pudo haber sido manejada de forma errónea.

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Ex detective habla sobre el caso de Kurt Cobain

En su libro Case Closed: The Cobain Murder: The Killing And Cover Up of Kurt Cobain, el escritor y periodista Ian Halperin conocido por sus libros investigativos relacionados con secretos controversiales de figuras como Jeffrey Epstein, Michael Jackson y Bill Gates, reaviva el misterio que gira en torno a la muerte del vocalista de Nirvana.

De acuerdo con declaraciones de un ex detective anónimo del Departamento de Policía de Seattle, con quien Halperin habló y citó en su libro, el caso de Cobain no debió haber sido clasificado como un suicidio. “Durante años he sentido una profunda indignación. Finalmente, decidí alzar la voz para denunciar una grave injusticia”, afirmó.

Case-Closed-The-Cobain-Murder
El libro de Ian Halperin sobre la muerte de Kurt Cobain. (Amazon)

El detective señala que hubo un mal manejo de la investigación por parte del Departamento de Policía, quienes hasta la fecha sostienen la postura de suicidio, según reporta un portavoz de las autoridades a Daily Mail.

“Debería haberse llevado a cabo una investigación adecuada, una investigación exhaustiva para averiguar cómo murió realmente Cobain. Nunca se hizo”, explicó.

Nirvana
Kurt Cobain (Getty Images )

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Nuevas pistas ponen en duda el suicidio de Kurt Cobain

Halperin menciona varias evidencias que, según el ex detective, apuntan a inconsistencias en el caso. En primer lugar, los niveles de heroína que Cobain tenía en el cuerpo al momento de su muerte eran tan altos que, según esta versión, le habrían impedido dispararse a sí mismo.

Asimismo, se señalan inconsistencias en la escena. El arma con la que se realizó el disparo, una escopeta encontrada junto al cuerpo del intérprete de Something in the Way, no tenía huellas dactilares. “Los muertos no borran sus huellas dactilares”, declara.

MTV Live and Loud-Nirvana Performs in December 1993
Kurt Cobain (Getty Images)

Por otra parte, en la nota de suicidio encontrada por las autoridades, las últimas cinco líneas, donde se menciona directamente el suicidio, no coinciden con su letra, de acuerdo con el ex detective.

Estas observaciones han alimentado dudas sobre si el caso fue cerrado con una investigación completamente exhaustiva, abriendo nuevamente el debate sobre lo ocurrido.

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Las dudas sobre la muerte de Kurt Cobain

En el libro, Halperin también hace mención de otros integrantes del Departamento de Policía que se han mostrado inconformes ante la clasificación del caso. El ex detective asegura que no era el único en el que creía que se trataba de “un gran encubrimiento”.

Norm Stamper, el jefe de policía de Seattle de 1994 a 2000, es uno de ellos. En diferentes ocasiones ha mostrado cierto arrepentimiento de cómo se manejó el caso y ha hecho declaraciones en las que menciona que volvería a abrir la investigación si pudiera. Stamper sobre todo resalta que los investigadores no debieron descartar la posibilidad de un homicidio inmediatamente.

Ian-Halperin
Ian Halperin, el periodista que ha investigado las circunstancias que rodean la muerte de Kurt Cobain. (Getty Images)

Otro ex integrante del departamento, Neil Low, capitán retirado de la policía de Seattle, también ha indicado que el caso no fue tratado adecuadamente como un posible asesinato. “No creo que Kurt se haya hecho eso a sí mismo”, dijo.

A pesar de las teorías, testimonios y nuevas interpretaciones que han surgido con el paso de los años, el Departamento de Policía de Seattle no ha mostrado intención de reabrir el caso, manteniendo la versión oficial de suicidio.

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