¿Kurt Cobain no se suicidó?; una nueva investigación pone en duda la muerte del legendario vocalista de Nirvana

Hace unos días se cumplieron 32 años de la muerte de Kurt Cobain, un suceso que impactó a la industria musical por las misteriosas circunstancias que rodearon su fallecimiento. Pese a haber sido calificado oficialmente como suicidio, recientemente comenzaron a circular versiones que sugieren que podría tratarse de un homicidio .
Esto fue reforzado por el periodista y escritor Ian Halperin, quien en su reciente libro sobre la muerte del cantante cita a un ex detective que plantea que la investigación pudo haber sido manejada de forma errónea.