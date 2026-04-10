¿Kurt Cobain no se suicidó?; una nueva investigación pone en duda la muerte del legendario vocalista de Nirvana

Ex detective habla sobre el caso de Kurt Cobain

En su libro Case Closed: The Cobain Murder: The Killing And Cover Up of Kurt Cobain, el escritor y periodista Ian Halperin conocido por sus libros investigativos relacionados con secretos controversiales de figuras como Jeffrey Epstein, Michael Jackson y Bill Gates, reaviva el misterio que gira en torno a la muerte del vocalista de Nirvana.

De acuerdo con declaraciones de un ex detective anónimo del Departamento de Policía de Seattle, con quien Halperin habló y citó en su libro, el caso de Cobain no debió haber sido clasificado como un suicidio. “Durante años he sentido una profunda indignación. Finalmente, decidí alzar la voz para denunciar una grave injusticia”, afirmó.

El libro de Ian Halperin sobre la muerte de Kurt Cobain. (Amazon)

El detective señala que hubo un mal manejo de la investigación por parte del Departamento de Policía, quienes hasta la fecha sostienen la postura de suicidio, según reporta un portavoz de las autoridades a Daily Mail.

“Debería haberse llevado a cabo una investigación adecuada, una investigación exhaustiva para averiguar cómo murió realmente Cobain. Nunca se hizo”, explicó.