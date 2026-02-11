Nueva investigación forense asegura que Kurt Cobain no se suicidó y plantea que fue asesinado

Nueva investigación forense asegura que Kurt Cobain no se suicidó

De acuerdo con Daily Mail, un equipo no oficial de forenses, publicó un informe en el que afirma que existen grandes inconsistencias en la conclusión original de las autoridades que estableció que Kurt Cobain se quitó la vida con un disparo de escopeta en su casa de Seattle.

Según este grupo, liderado por el especialista Brian Burnett, especialista que ha trabajado en casos vinculados a muerte por sobredosis, y la investigadora Michelle Wilkins, varios elementos de la escena y de la autopsia no concuerdan con la versión de suicidio aceptada desde hace más de 30 años.

Entre los detalles señalados, se menciona el acomodo de los objetos en el lugar, la limpieza inusual del espacio y ciertos resultados médicos, como el daño en órganos que, según ellos, se asocia con una sobredosis prolongada más que con un impacto letal inmediato.

Kurt Cobain de Nirvana (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) (Jeff Kravitz/FilmMagic)

Wilkins, colaboradora del estudio, dijo al tabloide británico que la escena parecía preparada como si fuera una película para inducir a la conclusión de suicidio.

"Para mí, parece como si alguien hubiera preparado una película y hubiera querido que estuviéramos absolutamente seguros de que se trataba de un suicidio. El recibo del arma está en su bolsillo. El recibo de los cartuchos está en su bolsillo. Los cartuchos están alineados a sus pies", dijo Michelle Wilkins.