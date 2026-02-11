Más de tres décadas después de la muerte de Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, y una de las voces más emblemáticas del grunge, una nueva investigación forense independiente reavivó un debate que parecía cerrado: ¿fue un suicidio la causa de su muerte, o se trató de un homicidio?
Nueva investigación forense asegura que Kurt Cobain no se suicidó y plantea que fue asesinado
De acuerdo con Daily Mail, un equipo no oficial de forenses, publicó un informe en el que afirma que existen grandes inconsistencias en la conclusión original de las autoridades que estableció que Kurt Cobain se quitó la vida con un disparo de escopeta en su casa de Seattle.
Según este grupo, liderado por el especialista Brian Burnett, especialista que ha trabajado en casos vinculados a muerte por sobredosis, y la investigadora Michelle Wilkins, varios elementos de la escena y de la autopsia no concuerdan con la versión de suicidio aceptada desde hace más de 30 años.
Entre los detalles señalados, se menciona el acomodo de los objetos en el lugar, la limpieza inusual del espacio y ciertos resultados médicos, como el daño en órganos que, según ellos, se asocia con una sobredosis prolongada más que con un impacto letal inmediato.
Wilkins, colaboradora del estudio, dijo al tabloide británico que la escena parecía preparada como si fuera una película para inducir a la conclusión de suicidio.
"Para mí, parece como si alguien hubiera preparado una película y hubiera querido que estuviéramos absolutamente seguros de que se trataba de un suicidio. El recibo del arma está en su bolsillo. El recibo de los cartuchos está en su bolsillo. Los cartuchos están alineados a sus pies", dijo Michelle Wilkins.
Investigación forense asegura que Kurt Cobain pudo haber sido asesinado
La investigación oficial sobre la muerte de Cobain, ocurrida el 5 de abril de 1994, dictaminó que el músico de 27 años se había disparado después de inyectarse una dosis de heroína mucho mayor a la normal. Esa conclusión fue emitida por el médico forense del condado de King y respaldada por la Policía de Seattle.
Sin embargo, el nuevo informe sostiene que algunos hallazgos del examen post mortem, como la ausencia de sangre en la mano izquierda junto al cañón del arma, no son consistentes con una acción voluntaria de este tipo.
Además, la nueva investigación asegura que las mangas de Kurt Cobain estaban remangadas y que el kit de heroína fue encontrado no estaba tan cerca del músico.
"Se supone que debemos creer que tapó las agujas y puso todo en orden después de inyectarse tres veces, porque eso es lo que uno hace mientras se está muriendo", señaló Wilkins.
Por lo que el equipo del nuevo informe plantea la hipótesis de que el cantante fue forzado a consumir drogas hasta quedar inconsciente y después fue ejecutado por un tercero, con el arma colocada en su mano y una nota de suicidio falsa.