Los rumores sobre una posible separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo comenzaron a circular con fuerza hace unas semanas, pero no tardaron en encontrar respuesta. El propio músico decidió hablar y poner claridad sobre el estado actual de su matrimonio.
Jorge D’Alessio confirma separación de Marichelo: "Es un momento difícil"
Jorge D’Alessio rompe el silencio y confirma separación de Marichelo
La pareja, quien está casada desde 2011, volvió a colocarse en el centro de la conversación tras especulaciones que apuntaban a una crisis. Sin embargo, la reacción de D’Alessio fue directa y sin rodeos. La declaración llegó durante su participación en el programa Hoy, donde abordó el tema con cautela, pero sin evasivas.
“Es un momento difícil. Como se los he dicho, es importante mantenerlo lo más hermético posible y la razón absoluta son nuestros hijos”, aseguró.
El integrante de Matute reconoció que la situación no es sencilla y que ambos han optado por manejarla con la mayor privacidad posible.
“Aún siendo lo más privados posibles con esto, se han dicho tantas cosas y salen tantas cosas absurdas y pues es complicado. Lo que sí te puedo decir es que es un momento difícil para los dos, estamos ahorita separados y estamos tratando de hacer todo desde el amor, desde el amor de familia, con la mente en nuestros hijos”, agregó.
La pareja, que llevaba más de una década junta, enfrenta así una nueva etapa sin tener claridad sobre lo que vendrá. “Qué les depare el futuro”, dijo el cantante, dejando ver que el rumbo aún es incierto.
Jorge D'Alessio reacciona rumores sobre su persona
En medio de versiones y comentarios en redes, Jorge D’Alessio también habló sobre cómo le afecta los rumores alrededor de su vida personal. Aunque aseguró que ha aprendido a lidiar con la crítica, dejó claro que su mayor preocupación no es él.
“Hay tanta especulación y es difícil, de pronto, no para nosotros. A mí ya se me hizo una corteza bien dura… De mí han dicho que si soy esto, que si soy lo otro… ya tengo una corteza dura, no me afecta a mí, pero tengo un hijo chiquito de 11 años, otro de 14 y a mi hija de 22…”, mencionó.
Con una frase contundente, cerró el tema dejando claro que la realidad solo la conocen ellos:“Como dicen: ‘Solo saben lo que hay en el fondo de la olla los que traen el sartén por el mango’, entonces, solo nosotros sabemos”.