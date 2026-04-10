Jorge D’Alessio confirma separación de Marichelo: "Es un momento difícil"

Jorge D’Alessio rompe el silencio y confirma separación de Marichelo

La pareja, quien está casada desde 2011, volvió a colocarse en el centro de la conversación tras especulaciones que apuntaban a una crisis. Sin embargo, la reacción de D’Alessio fue directa y sin rodeos. La declaración llegó durante su participación en el programa Hoy, donde abordó el tema con cautela, pero sin evasivas.

“Es un momento difícil. Como se los he dicho, es importante mantenerlo lo más hermético posible y la razón absoluta son nuestros hijos”, aseguró.

El integrante de Matute reconoció que la situación no es sencilla y que ambos han optado por manejarla con la mayor privacidad posible.

“Aún siendo lo más privados posibles con esto, se han dicho tantas cosas y salen tantas cosas absurdas y pues es complicado. Lo que sí te puedo decir es que es un momento difícil para los dos, estamos ahorita separados y estamos tratando de hacer todo desde el amor, desde el amor de familia, con la mente en nuestros hijos”, agregó.

Jorge D’Alessio y Marichelo (Instagram)

La pareja, que llevaba más de una década junta, enfrenta así una nueva etapa sin tener claridad sobre lo que vendrá. “Qué les depare el futuro”, dijo el cantante, dejando ver que el rumbo aún es incierto.